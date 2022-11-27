東京聖誕燈飾攻略2022　這裡連續2年成為日本人最想看的燈飾景點

轉眼間已經來到年末，各式各樣的聖誕活動也即將開跑，這次就幫大家整理了可以欣賞美麗燈飾的日本東京聖誕燈飾地圖（東京人氣イルミネーション），讓大家能夠出門去過節感受聖誕氣氛！



東京的聖誕燈飾熱點和日本人最愛的打卡點，四大夢幻地點不要錯過👇👇👇

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東京聖誕燈飾地圖

1. 六本木

每年到了12月，東京六本木大道上兩側的樹木都會掛上美麗的燈飾，點亮了整個街道，點點星光般的燈飾渲染出一股優雅的氛圍，晚間人潮多的時候熱鬧有氣氛，夜深後人少則有著靜靜的浪漫感。

點燈時間：2022年11月10日（四）～12月25日（日）



2. 丸之內Illumination

說到東京燈飾活動，當然也少不了每年都會舉辦的「丸之內Illumination」，在長達1.2公里長的「丸の内仲通り」兩旁約上同樣也有美麗的燈飾，香檳金的光芒點綴在光芒點綴在340棵樹木，形成夢幻又浪漫的聖誕場景。

另外，今年剛好是丸之內大樓開幕20週年，以及新丸之內大樓開幕15週年，所以還特地邀請了歌手松任谷由實舉辦「Marunouchi Bright Christmas 2022～YUMING 50th BANZAI！～」活動，不只室內會有美美的金色聖誕樹，還會有松任谷由實的名曲和期間限定咖啡廳唷！

點燈時間：2022年11月10日（四）～2023年2月19日（日）



3. 惠比壽花園廣場

在日劇《東京女子圖鑑》中代表著成熟女子約會點的惠比壽花園廣場，每年也都會舉辦氣派的燈飾活動，今年的「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」活動，同樣以世界上最大的巴卡拉水晶燈水晶燈為主題，搭配超豪華的250盞水晶單，以及廣場上的樹木燈飾，展現大人系的聖誕燈飾氛圍。

點燈時間：2022年11月12日（六）～2023年1月9日（一）



4. 東京メガイルミ(大井競馬場)

如果想到比較不會人擠人的景點賞燈，位於品川區的大井競馬場也是個不錯的選擇，過去開辦的「東京メガイルミ」，連兩年獲得「全日本最想去看的燈飾景點」第一名，其中有100公尺的燈飾隧道、極光森林，以及日式主題的燈飾佈置和噴泉表演，還有可以讓小朋友同樂的小馬騎乘和搭馬車活動，可以說是是深受家庭喜愛的東京燈飾景點。

點燈時間：2022年10月15日（六）～2023年1月9日（一）



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