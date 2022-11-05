自由行｜日本MUJI店員推薦5件實用旅行用品　無印良品不只行李箱

兼具簡約設計性、機能性、價格與品質的日本生活品牌「Muji無印良品」，在世界各國皆有許多死忠愛好者。無論是食品、寢具、文具、廚具、家電等生活中必定會使用的東西在無印良品皆能夠找到買到，其中的旅行相關商品在消費者之間更是因兼顧設計與機能而為人所津津樂道。



這次將要介紹5款店員也大推的無印良品旅行用品，包含行李箱、收納袋等，外出旅行總少東缺西的人快來看看哪類用品你還沒有入手吧！

Muji店員真心推薦的5款旅行用品，唔一定旅行先啱用👇👇👇

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旅行用品挖寶的好去處！位於日本銀座的「無印良品」旗艦店

這次配合採訪的是位於銀座的無印良品旗艦店，除了地處便捷地理位置，交通非常方便之外，還擁有日本最大規模的無印良品賣場，吸引非常多觀光客前來。

1. 拉桿可自由調節的行李箱「四輪硬殼止滑拉桿箱」

旅行萬萬不可或缺的就是一個行李箱，這款無印良品所推出的拉桿箱有黑色、米色、深藍、深灰四個顏色，從20L～105L共5個尺寸，其中可登機的36L用途廣泛最具人氣。（100個座位以上的飛機可供機內手提，詳細還須遵照各家航空公司規定）

值得推薦的第一個重點就是可自由調節長度的拉桿，一般的拉桿箱頂多就可調節3～4個階段，但是這個行李箱的拉桿卻能以1公分為單位進行高度調節，等於不分高矮都能夠自由調整高度，小孩到大人甚至全家人都能自在活用，非常方便。

4個輪子都是方便移動的雙輪設計，即使放入重物也能滑順拉行，移動行進更加順暢自由。

最貼心的就是設置在拉桿底部的止滑機能開關，只要按下開關就能夠固定輪子，即使拖著行李箱搭電車也不怕列車出發或停止時產生的後座力會讓行李箱滑行亂跑。

經過數次改良設計之後選擇使用重量輕巧的聚碳酸酯外殼及100%聚酯纖維裏布，和以往推出的行李箱相比成功減輕10％以上的重量。並且透過減少行李箱厚度、移除多餘的零件，即使外觀和過去相差無幾，但比起舊款每種尺寸都增加了1L的容量。這一款36L大小當作2天1夜快閃之旅的行李箱使用也完全綽綽有餘。

2. 聚酯纖維吊掛可拆收納袋

洗面乳、乳液、化妝水、化妝品等小東西常常出國旅行時總會需要一個可以化妝包之類的物品一次裝起來，這時候小物收納袋就非常值得推薦。

小物收納袋打開之後可以直接勾在浴室吊桿或是毛巾架上，相當方便。

值得推薦的理由除了方便之外，更棒的還附一個可以拆卸的收納包，適合用來裝常用的化妝品等等，甚至單獨拆下來當作化妝包也OK，旅途中外出時可以省去花時間盛裝整理到隨身包包中的時間。用完之後摺疊起來收納好也很緊實省空間，不會佔太多行李箱容量。

有黑色、灰色、深藍三種顏色。除了洗浴、保養、化妝用品之外，像是手機充電線、行動電源之類的小型電子相關用品也能夠用這個包收納整理好，用得上手的話推薦可以買不同顏色來當作不同種類物品的收納去處哦。

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3. 攜帶用鋁製折疊式衣架

有時候出國旅行會遇到住宿設施的衣架不夠甚至沒有提供衣架的情況，對於許多討厭外套衣服隨意亂扔、想要整齊掛好防起皺的人來說，這款可摺疊又輕巧的隨身衣架絕對會是好幫手！而且因為體積小、重量輕，即使不是出差或出國也可以放在包包裡面隨時帶著，一進到室內想要掛外套時也不怕沒衣架可用。

隨身衣架只要將重疊的部分攤開來轉開，就會變成衣架的形狀囉！且左右兩端的長度都很夠，即使是男用外套或大衣也能牢靠掛上，不會一直掉下去。衣架本身也很輕薄，攜帶或掛起都不佔體積，非常省空間。

4. 聚酯纖維攜帶用頸枕

無印良品曾推出過許多款旅行頸枕，其中最方便的就屬這款，平時可摺疊收納起，要用的時候只要用手壓氣泵即可充填空氣，並且還有附上收納袋，相較於一般固定形狀與大小的頸枕更為便利攜帶又不佔體積。

一般這種自填空氣的東西大多都是要用嘴吹氣進去，要是想要和他人共用恐怕會有衛生或是心理上的疑慮，但是這款只要用手擠壓就能填氣，不必用嘴來吹。壓下左側的氣泵之後，頸枕就會膨脹起來了。枕套摸起來也很舒服，感覺有了這東西即使是在交通工具上也能睡個好覺。

要收起來的時候只要打開上面的空氣孔排出空氣就可以了。

5. 容量可調撥水加工聚酯纖維托特包

到異地出遊總是會不小心買太多，這時候這一款能加大的包包就能夠成為最方便的助手，且表面施以不易髒的撥水加工，使用時也不用因為怕弄髒而有所顧慮。

顏色有黑、深藍、灰三色。包款材質輕盈、設計簡約，無論何種性別年齡職業都適合。

乍看之下只是一個普通的托特包，不過只要將側邊拉鍊拉開，就能將底寬從10cm調整至29cm。打開之後容量一口氣增大了不少，瞬間又能夠再放下不少東西，在出遊時即使不小心買太多東西也能夠都裝到一個包內，省去提著大包小包的力氣與麻煩，非常方便哦！

無印良品行李箱、旅行用品超好買！讓你的旅途更加舒適愉快

以上就是由了解無印良品所有產品的無印店員現身嚴選的5款推薦旅行商品，設計性與功能性都充滿了無印才有的講究與細心，無論是買來自用或送人肯定都能打到心坎裡，推薦大家來日本的時候親自到無印良品實體店面挑選購買哦！買東西買到裝不下時，多買個無印良品行李箱回港也不錯唷！

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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