東京美食｜飯糰控必試4間小店　日本各地金牌米　數十口味任你揀

日本米非常好吃而且擁有相當多品種，在日本有如壽司、丼飯、便當等多樣的米食選擇。來到日本旅遊時，為了把握每一刻的遊玩時間，總會快速移動到下個預定好的景點，這時候成為旅人們填飽肚子，快速方便好攜帶的食物是什麼呢？沒錯就是飯糰！



本篇將介紹在疫情後在2022年東京依然不敗美味的飯糰專賣店，飯糰控一起來看看吧！

【淺草】宿六：東京最老的飯糰店

在淺草的飯糰專賣店「宿六」是在東京最古老的飯糰店，從昭和29年至今，同時他也是第一個以飯糰店之姿入駐米芝蓮指南的餐廳。在宿六你可以吃到日本最經典的飯糰口味，例如三文魚飯糰、小蝦、生薑醃味噌等傳統口味，想要體驗最傳統道地的日本飯糰那麼來到「宿六」肯定沒錯！

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另外值得一提的是，宿六還會在自家社群隨時更新每次飯糰所使用的白米是來自哪裡，對於米飯控來說，想要品味來自日本各地的金牌米，來到「宿六」可是一大樂事！

雖然是最古老的東京飯糰專賣店，不過老闆相當親切，無論是內用還是外帶都可以輕鬆點餐品味，只不過目前店家是不能使用信用卡消費的，來這裡買飯糰之前可要記得確認身上有現金唷！

店舖資訊

■ 地址：東京都台東区浅草3-9-10

■ 交通：各線「浅草駅」步行約3～11分

■ 營業時間：(上午）11:30-17:00(晚上)18:00-22:00

※若米飯賣完了會提前打烊建議不要太晚造訪。

※無法預約位置。

■ 定休日：星期日早上、禮拜二、三晚上。



【淺草】MISOJYU：文青系的精美飯糰舖

位於必吸引大批觀光人潮的淺草地區，座落在四面橫通的商店街中的文青飯糰店！

踏進店裡，明亮簡約空間中米飯與味噌濃郁湯頭的清香撲鼻而來。飯糰共有鹽味海苔、三文魚、紫蘇梅干、玄米炊飯及辣味泡菜五種口味，搭配店內各種佐料的味噌湯，講究的擺盤與精緻的模樣完全胃口大開啊！

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另外午餐時段有飯糰+味噌湯+小品的套餐組合，可以消除旅人們舟車勞頓的疲累感！

店舖資訊

■ 地址：東京都台東区浅草1-7-5

■ 營業時間：8:00-19:00，星期一公休（8:00-11:00爲早餐時段，另有限定菜單）

■ 交通資訊：

淺草站1號出口徒步3分鐘、A4出口徒步5分鐘

田原町站3號出口徒步5分鐘

東武淺草站正面出口徒步5分鐘



【池袋】手作ばんご：復古系的甲粗飽飯糰舖

鄰近觀光勝地池袋地區的大塚，不論觀光客或是日本上班族，在中午時分皆會傾巢出外覓午餐。位於大塚站北口附近的這間有著55年歷史的飯糰老店，午餐時間必定大排長龍！

陳舊的店面裝潢，牆上掛滿好幾十種的飯糰口味吊牌，真是選擇障礙患者幸福的煩惱啊！坐在吧台前看著老闆將熱呼呼的新潟米飯壓平，包入大把配料再捏成可愛的三角形，最後覆上鹽味海苔，真是非常療癒的過程！

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滿足吃著如拳頭大的飯糰再啜飲幾口味噌湯，時不時認真製作飯糰的老闆會抬起頭與客人寒暄，聽到稱讚好吃的字詞便開心的微笑再繼續投入工作，我想這間老牌飯糰店仍到現在依舊受歡迎的原因，大概是那米飯裡頭也裹滿了店家真誠的心意吧！

店舖資訊

■ 地址：東京都豊島区北大塚2-26-3 金田ビル 1F

■ 交通資訊：大塚站北口徒步2分鐘



【築地】丸豐：美味海鮮飯糰大口滿足

「丸豐」位在築地市場的飯糰專賣店，想當然這家店的特色就是頂新鮮的海鮮飯糰囉！這邊的招牌「明太子」飯糰、「天婦羅蝦」飯糰以及「章魚」飯糰都是極度推薦的新鮮，另外還有噴汁的半熟蛋飯糰也是食指大動的必吃選項。

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來築地不妨留一點胃來「丸豐」，不過可不要太晚起了，會有許多飯糰都賣完囉！

店舖資訊

■ 地址：東京都中央区築地4丁目9番9号

■ 營業時間：3:00-15:00

■ 定休日：星期日、國定假日、休市日



疫情後一起來吃好吃飯糰吧

飯糰是最方便解決一餐的好夥伴！高CP值與便利性對旅人來說可是最佳食物。

未來到東京到訪觀光熱點的同時，就將這幾家風格各異的飯糰店納入口袋名單吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】