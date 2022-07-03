東京6間人氣蛋包飯餐廳　梳乎厘蛋入口即融　這間連夏目漱石都愛

日本早在織田信長活躍的時代就已經引進異國料理（當時稱南蠻料理），而後因明治維新關係受到西洋文化的影響，大量吸收了外國料理的優點發展出自己的一套洋食文化。雖然有「洋」字在裡頭，但其實都是日本原創，在國外可是吃不到的，而洋食中的經典代表就是蛋包飯了（オムライス）！



蛋包飯的名字由來是英語的omelet加上飯rice的和製英語，最基本的型態是薄薄的蛋皮包覆在蕃茄炒飯上，再在蛋包上淋蕃茄醬。後來還有很多衍生型態，像是包著炒麵的蛋包麵、不淋蕃茄醬改淋咖哩或其它醬汁，還有現在很流行的半熟蛋。但不管是哪一種都是口感滑嫩，讓人感到融化般的幸福滋味，也難怪能成為洋食店的定番招牌、歷久不衰。

為大家推薦幾家超美味且人氣又適合打卡的蛋包飯名店，連文豪和明星都很愛！（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 32

東京ロビン（TOKYO ROBIN）-惠比壽

東京的惠比壽是美食的一級戰區，看似不起眼的小店TOKYO ROBIN的蛋包飯可是參加過惠比壽的店家料理比賽得到最優秀獎！他們的咖哩是綠咖哩的口味，椰汁濃厚、香氣十足。帶點微辣的口感卻不是真的嗆辣，不吃辣的人也能接受。

女演員奈緒是知名的蛋包飯愛好者，TOKYO ROBIN的蛋包飯是她心中的第一名，她私底下也常常會去吃，店裡有擺放不少她的作品簽名。以《如果30歲還是處男就能成為魔法師》人氣爆棚的赤楚衛二和町田啓太也在私下曾經光顧過，因此成為了櫻桃粉們的另類聖地。

地址：東京都 渋谷区 恵比寿 4-10-8 エビスビル 2F

營業時間：15:00〜24:00 (週一公休）



鉄板処めぐろ（鐵板處meguro）-新橋

除了蛋包飯之外，漢堡排也是日本的洋食定番，在鐵板處meguro可以同時吃到這二種美味！

由於店家是鐵板燒店，所以師傅都會在客人面前現做蛋包、煎漢堡排。做蛋包果然是講技術的，師傅在不到一分鐘內，三兩下就能完成一個Q彈不已的蛋包。白飯上面先疊上煎得焦香的厚實漢堡排，再放上煎好的蛋包，切開蛋包看到半熟卵滑落的瞬間，口水不自覺就跟著滴下來了！

營業時間：平日（午餐）11:00〜14:30 ，（晚餐）17:00〜23:30

周末假日（午餐）11:00〜14:30，（晚餐）17:00〜22:30

地址：東京都中央区銀座8-5-18 サンウッドビル 2F



たいめいけん（泰明軒）-日本橋

泰明軒的蛋包飯有一個好聽的別名叫「蒲公英蛋包飯」，因為它曾經出現在日本知名導演伊丹十三的電影《蒲公英》當中，所以因此才有了這個暱稱。它是開業於1931年的老字號洋食館，到現在仍然是首屈一指的蛋包飯名店。

上桌時半熟的蛋包是放在蕃茄炒飯上的，用刀劃下翻開的瞬間蛋液從蛋包中傾洩而出，口感更是滑嫩不已。

營業時間：（平日）11:00～21:00(假日）11:00～20:00/週一公休

地址：東京都中央区日本橋室町1-8-6



【延伸閱讀】跟著村上春樹等日本文豪吃遍東京 小栗旬曾到太宰治愛店重現經典（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 76

表現食堂カケルシー（表現食堂kakerushi）- 上野

為什麼說蛋包飯是日本人的靈魂美食，因為在一般喫茶店或是高級餐廳都會提供。表現食堂kakerushi是一間以大理石為基調、很具時尚感的餐廳，他們的蛋包飯就像店一樣有時尚感，因為是白色的！

白色蛋包飯用的蛋還真的本來就是白的蛋黃，加了芝士下去打，而白飯則是加了忌廉，因此香氣和口感非常濃厚，是平常很難吃到的逸品。他們也有普通的蛋包飯，說普通但也不普通，因為會隨著季節變換醬汁。例如秋天的蛋包飯是使用蟹肉醬汁，非常奢華！

營業時間：平日（午餐）11:00〜15:00 ，（晚餐）17:00〜22:30/周末假日11:30〜14:30

地址：東京都台東区上野７-2-4 FUNDES上野6F



THE MONKEY CHEWS KITCHEN -蒲田

超級巨大的蛋包，還沒吃，光是視覺就衝滿震憾！說它是蛋包倒不如說是梳乎厘，放入口中就馬上融化，一吃絕對馬上就成為它的俘虜。不僅僅是蛋包，淋在旁邊的醬汁是使用了大量的煙肉和菇類煮成，份量十足！

THE MONKEY CHEWS KITCHEN 其實是法式料理店，所以它的裝潢和一般洋食館和CAFE很不同，有著濃濃異國風情。除了蛋包飯不妨也享受一下其它料理吧！

營業時間：17:00〜20:00

地址：東京都大田区蒲田5-8-4 1F・2F



煉瓦亭-銀座

據說蛋包飯的開山始祖就是煉瓦亭，它的地位如此重大，當然要介紹一下！

開業於1895年的煉瓦亭是日本第一家洋食店，不只是蛋包飯，紅酒燉牛肉、炸肉排等現在日本人常吃的美食都是他們發明的！這樣的美味在當年吸引了北杜夫、池波正太郎、夏目漱石等日本知名文豪常去光顧。

有別於常見的蛋包形式，煉瓦亭的蛋包飯不是用「包」，而是用「混」的。看起來很像蛋炒飯，但只有外圍被烤得微微地固定，裡面的口感卻像是燉飯一樣柔軟。甜辣的醬油帶出飯的深沈美味，難怪100多年來能一直受到人們喜愛。

營業時間：（午餐）11:15～15:00(晚餐）16:40～21:00/週日公休

地址：東京都中央区銀座3-5-16



不管是什麼樣的變化形，蛋包飯的本質就是這麼地迷人，讓人無止盡地想品嚐啊～

延伸閱讀：

町田啓太日劇代表作品15部推薦(更新)！櫻桃魔法、人100%靠外表、從謊言開始的愛情⋯⋯

「這本漫畫真厲害！2022」排行榜20部漫畫完整榜單！推薦了哪些日本漫畫呢？

【本文由窩日本授權轉載，Facebook Page：窩日本Wow-Japan】