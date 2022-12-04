東京自由行｜歐洲風情聖誕市集5選　燈飾華麗熱紅酒德國香腸美味

隨著觀光解禁，出國到日本人潮也漸漸地變多，不曉得有沒有規劃到東京度過聖誕節的計劃呢？



聖誕節前必有的聖誕市集，除了可以感受到滿滿的道地歐洲風情之外，還能夠入手可愛聖誕小物和吃美食，來看看在東京那些地方舉行的聖誕市集吧！

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1. TOKYO CHRISTMAS MARKET 2022 in 日比谷公園

號稱日本規模最大的「TOKYO CHRISTMAS MARKET」，今年要舉辦第8回囉！

會場內能夠感受到最道地的德國聖誕市集風情，熱紅酒、德國啤酒、德國豬手及香腸等經典德國美食通通有，還有直接從德國進口的聖誕裝飾、雪花球、燭台、手作雜貨和胡桃夾子人偶等多樣商品，而且在日比谷公園的舞台還會舉辦演唱會等多種活動，將聖誕市集的歡樂氣氛帶到最高點。

場內有著高達14公尺的巨大金字塔型聖誕樹，由多層結構組成會旋轉的華麗聖誕樹，旋轉過程不僅華麗又炫目，還能夠欣賞每一層夢幻的聖誕裝飾喔！

東京クリスマスマーケット2022 in 日比谷公園

時間：2022年12月9日（五）〜12月25日（日）11:00～22:00，遇雨取消

地點：東京都千代田區日比谷公園1

交通方式：JR「有樂町」站徒步10分

費用：事前預約制，11月21日起販售

一般（中學生以上）：平日1000円／週末1500円，附贈限定馬克杯

小學生：500円

5歲以下免費



2. TOKYO SKYTREE TOWN CHRISTMAS MARKET 2022

今年剛好是東京晴空塔Skytree的開業10週年，不僅聖誕燈飾特別更新，還有睽違4年的光雕投影喔！

晴空塔的聖誕市集舉辦於晴空塔4樓的SKY ARENA，也是時隔三年再度舉辦，金色調的會場內有著高達8公尺、裝飾滿燈飾的白色聖誕樹，會場內有著豪華裝飾的德式小木屋組成的聖誕市集，在會場內可以在溫暖的氛圍邊吃著美食，一邊欣賞燈飾和光雕投影，附近也還有許多活動可以參加，是不是相當不錯呢！

東京スカイツリータウン クリスマスマーケット2022

時間：2022年11月18日（五）〜12月25日（日），11：00～22：00

地點：東京都墨田區押上1-1-1，TOKYO SKYTREE 4F SKY ARENA

交通方式：都營淺草線「押上」站



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3. 六本木 Hills Christmas 2022

今年是「六本木Hills Christmas」舉辦的第16年，據說是世界最大的德國斯圖加特聖誕市集（Stuttgarter Weihnachtsmarkt）再現，市集裡面除了有德國原創的聖誕節雜貨，還有魯特葡萄酒、德國香腸及酸菜燉牛肉等正宗的德國鄉土料理呢！

逛完市集如果還有時間，可以到旁邊的六本木之丘欣賞聖誕燈節，或是到森美術館欣賞作品，也可以和另一半在六本木新城內逛精品喔！

六本木ヒルズ クリスマス 2022

時間：2022年11月25日（五）〜12月25日（日），11:00〜21:00

地點：東京都港區六本木6-10-1，六本木Hills大屋根廣場

交通方式：東京metro日比谷線「六本木」站1C出口直達

費用：免費



4. 東京 Dome City Christmas Market

有想過在東京巨蛋，除了看演唱會和看球賽，還有聖誕市集可以逛嗎？

自11月底開始，東京巨蛋園區會舉辦期間到聖誕節的園區特別活動「Tokyo Dome City Christmas Park 2022」，其中有4天會舉辦聖誕市集，如果想參加活動又想參觀市集，一定要在這4天來東京巨蛋喔！

只要在活動期間內到東京巨蛋，就有許多有趣的活動可以參加，像是手作體驗課程、和聖誕老人合照以及聖誕節燈飾活動，而且巨蛋內的各種設施也有限定的聖誕特別活動可以參加呢。

東京ドームシティ クリスマスマーケット

時間：2022年11月26日（六）〜12月25日（日）間4日（12月17,18,24,25日）

地點：東京都文京區後樂1-3-61

交通方式：JR「水道橋」站西口



5. Christmas Market in 橫濱紅磚倉庫

如果想要體驗充滿西洋氣氛的聖誕市集，可以考慮到不論是觀光客或是日本人都相當受歡迎的橫濱紅磚倉庫，距離東京也大約只需要一小時不到的車程。

「Christmas Market in 橫濱紅磚倉庫」自2010年開始舉辦，今年已經邁入第13年，在並列的德國山小屋造型的聖誕市集前，矗立著已經是「Christmas Market in 橫濱紅磚倉庫」地標的10公尺高聖誕樹，而且裝飾得非常華麗，也是相當收歡迎的拍照景點。

本來就充滿西洋氛圍的橫濱紅磚倉庫，聖誕市集裡不僅可以買到歐洲風格的聖誕節裝飾及商品，每年還會推出市集限定的馬克杯和聖誕紀念品，還有德國的鄉土料理以及香料酒等等，在日本就能同時體會到像是到德國的聖誕節氛圍，又恰逢今年12月紅磚倉庫重新裝潢開幕，是不是很值得一來呢！

Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫

時間：2022年11月25日（五）〜12月25日（日）

11月25日〜12月9日：11:00～21:00

12月10日之後：11:00～22:00

地點：橫濱市中區新港1-1

交通方式：港未來線「馬車道」站或「日本大通」站徒步約6分

費用：11月25日～ 12月16日平日：免費

12月19日後之平日、活動期間周末：500円



現在還來得及！今年聖誕節來日本過吧

現在開放日本旅行，雖然機票難搶但是目前日本觀光人潮還不到暴增，不妨趁著這個好時機趕快前往日本享受一下，今年聖誕節也許能在東京留下一個特別不一樣的回憶喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】