東京迪士尼入場前要先裝APP　門票排隊登記輕鬆攻略｜附購票資訊

隨著日本國外旅客入境的開放，許多人都已經買好前往日本旅遊的機票了，位於東京的迪士尼樂園當然也成為許多人飛往日本旅遊的第一站。在疫情期間的日本迪士尼樂園，其實也有著不小的改變，在智慧型手機的普及下，已全力推動電子化，部分設施甚至要使用APP登記排隊才能進入。想要前往東京迪士尼狂歡的你，是否已經做好功課？這裡為大家整理幾個日本迪士尼APP提供的便利服務，趕快筆記下來吧！



要去迪士尼樂園前，APP絕對要先下載好

隨著智慧型手機成為人人具備的電子產品，迪士尼也將大部份功能全面推廣以應用程式（APP）執行。想去迪士尼玩的朋友，前往迪士尼前一定要先下載好APP並研究清楚它的所有功能，才能在進到樂園後順暢玩樂，減少無謂的等待時間喔！

要到東京迪士尼遊玩，不能再買實體票了，一定要網上購票，而且越早買越平！快來了解👇👇👇

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票價新制度，全面改為線上購買門票

每日浮動票券，想撿便宜要趁早

東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的門票，目前已全面改為浮動制，全票的價格為7,900 日圓～9,400 日圓，視假日、預估來園人數、已售票數等會有不同的票價。如果已經決定要哪一天去玩的話，還是盡早購買票券為佳。

過去為了能拿到紙本印有米奇等圖案的門票，或是不太會操作線上購票系統而想要到現場購票的朋友可要注意，目前迪士尼的門票已經全面改為線上售票，只能選擇在線上購買後使用手機APP顯示電子門票入園，或是將寄送的電子票券在家裡用印表機列印出來使用，所有的實體售票點都已暫停售票囉！

購票注意事項

■ 已無實體售票處，全面採用線上售票。

■ 已購票券無法退票或取消，但可於票券有效期限內，在網站變更指定入園日期、適用園區、入園時間、年齡區分。

■ 僅限「自行列印」的迪士尼ｅ票券（僅提供英文內容）可於線上辦理變更。



多種票券制度，可依需求進行選擇

目前因為還算疫情期間，雖然有多種票券種類尚未開放販售，例如過去常會購買的二日或三日等多日票券、全年票券、禮物票券等，但也有新增了幾種不同的入園票券。大家可以依自己的需求選擇購買。

票券資訊：可供購買之票券種類

■ 一日護照：可指定入園日期、園區，且可自開園起暢遊園區 1 天。

■ 指定入園時間護照（上午十點三十分起）：可選擇 1 座園區自 10：30 起暢遊。

■ 午後護照：可選擇 1 座園區自星期六、星期日、日本國定假日的 15：00 起入園。

■ 平日傍晚護照：可自平日（日本國定假日除外）17：00 起入園，且可暢遊東京迪士尼樂園或東京迪士尼海洋。



使用東京迪士尼APP在入場、排隊、Fast Pass上比以往更方便，慳唔少時間就可以玩多兩樣設施啦👇👇👇

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預約等候卡制度 STAND BY PASS

這可說是這次改革中最重要的制度了！過去都要一入園後衝去各遊樂設施、商店或表演排隊，現在可以一進園後就使用APP進行線上登記，在指定時間前往即可。

雖然有登記數量、時間等的限制，但比起一入園就要開始奔跑來說，真的是方便許多！而且園內現在每一日都會有不同的設施或商店採取預約等候卡制度，甚至有些表演只有開放用APP登記預約等候卡登記觀看，所以入園遊玩前一定要先搞清楚使用方法。

由於現在迪士尼官網已有非常完整的繁體中文說明頁面，不再像過去只有英文說明，還會搭配圖案解說，所以只要到官網上就可以清楚了解該怎麼登記、哪些日期哪些設施是採用預約等候卡制度。拉到頁面最底下還有非常詳盡的問與答，幾乎會遇到的問題都可以在問與答中找到答案，大家一定要事先好好作好功課，才能不浪費珍貴的遊玩時間及昂貴的門票費用。

建立群組，跟朋友一起合作暢遊迪士尼

這個制度是讓大家可以藉此與群組的成員輕鬆分享於線上購買的園區票券、已預約的餐飲設施等遊園行程。並且，如果已經組成群組，在進行預約等候登記時，就可以選擇群組中要一同參加的人的園區票券，而一併取得同行遊客的預約等候卡。

迪士尼尊享卡 Disney Premier Access

這個功能其實就是迪士尼的付費FAST PASS，付費後就可以縮短排隊時間，於指定時段以較短的等候時間入場，並經由優先通道入場。

目前在東京迪士尼樂園只有最新開幕的「美女與野獸 - 城堡奇緣」有此項服務，而在東京迪士尼海洋則是「玩具總動員瘋狂遊戲屋」以及「翱翔：夢幻奇航」有提供購買迪士尼尊享卡。但這項服務其實也是所費不貲，單項設施單次就要2,000日圓，完全就是用金錢換時間，但對於時間就是金錢的遊客來說，也不失是一個好制度。

功能更強大，遊園更便利，迪士尼全新APP必裝！

除了上述的新增功能外，園區地圖、設施標註也都更為詳盡，而且也可以快速了解自己的位置，以及各設施的目前遊玩人數、排隊情況等，過去可能還要透過其他私人創設的APP才能享有的服務，現在迪士尼的官方APP全都有建置，準備前往東京迪士尼了嗎？趕快先下載好APP吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】