日本旅行2022｜羽田機場最新攻略　附慳錢秘訣和週邊新景點介紹

好久沒來日本玩了，不知道之前常利用的羽田機場現在變得怎樣了？本文帶大家來看看羽田機場的現況！大家常用到的應該是國際線，因此本文以國際線的現場現況直擊為主。



羽田機場國際線疫情後重大改變

在觀光客許久沒來的日子裡，羽田機場國際線也變化了許多，未來到羽田機場有沒有什麼注意事項呢？這次我們會以羽田機場環境的改變以及觀光必須知道的幾個變更點以及新增必訪點來做說明。

改變處1：名稱改變

原來的國際線航廈從2020/03/04起改名為「第三航廈」，代號是「T3」。以後要訂機票的朋友不要找不到囉！

（第二航廈原訂也有飛國際線，不過因為疫情關係至今未啟用。）

改變處2：看板電子化

看板悄悄地換成多語言的電子看板了。有日文、中文、英文、韓文四種語言的告示文輪流變換。以後來機場不用擔心看不懂日文啦！

改變處3：空蕩蕩的餐廳、商店

機場裡的餐廳店家們因為沒有客人，縮短營業、歇業甚至倒閉的都有。對比以往吃頓飯都要排隊的榮景，實在有些寂寞。

改變處4：航班極少或臨時取消

由於各國都有入境限制，因此航班變得極少，而且隨時有可能取消。筆者有看過在機場買完免稅品，但是航班被取消，只好來退貨的慘況......

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疫情後羽田機場的省錢小秘訣

接駁公車

第三航廈和第一、第二航廈間的距離遠，無法步行到達。有些遊客會選擇搭乘京急電車或是單軌電車，但是一站也要花136~199日圓不等。

其實三大航廈之間有免費接駁巴士，只要事先查好時刻表，就可以免費通行三大航廈啦。

便宜高級午餐套餐

羽田機場三樓最左手邊有一家酒店附設的餐廳，早午晚三個時段都有供餐，其中午餐時段(11:00~15:00)最划算，只要1530日圓，就能吃到飯店等級的商業套餐，附湯、飲料、沙拉。在餐飲費用偏高的羽田機場裡，可以算是實惠的價位了。（在疫情衝擊下仍然營業到現在。）

午餐有洋式和日式可以選擇，每日變換菜色。筆者常選洋式，因為機場裡面其他厲害的日式料理店太多了。

皇家花園飯店 東京羽田資訊

地址：〒144-0041 東京都大田区羽田空港２丁目６−5 内 第3旅客ターミナルビル Haneda Airport 3F



對比國際線，羽田機場國內線熱鬧生意好

對比冷清的國際線，國內線完全是另一種景象。日本因為不能海外旅行，所以國內旅行超級熱門！

熱門店家需要排隊

用餐尖峰時段，熱門的餐廳還需要排隊。賣紀念品、零食餅乾的店家的生意也是。

國內航線超熱門

每到連假，就會有一堆遊客推著行李箱出現。航班班次也比國際線多好幾倍。

2022年羽田機場週邊新景點

免費足湯

2020/7開始啟用的HANEDA INNOVATION CITY位於天空橋，距離羽田第三航廈只有一站。3樓頂樓有免費足湯可以泡。泡足湯的同時能欣賞飛機翱翔藍天，也是不錯的放鬆方式吧！

足湯資訊

地址：〒144-0041 東京都大田区羽田空港１丁目１−4 3F



開飛機體驗

2020月3月31日開始，從穴守稲荷移轉到羽田第一航廈的Luxury Flight是一家提供「模擬飛行」的專門店，想要體驗飛行的朋友可以試看看喔！(需要事先預約)

Luxury Flight 羽田本店

地址：〒144-0041 東京都大田区羽田空港３丁目３−2 第一旅客ターミナル 5階



歡迎再來羽田機場玩

在疫情影響下，羽田機場國際線改名成T3第三航廈，看板也更新成四語電子看板，讓外國遊客更容易明白。等到開放觀光之後，一定要去羽田機場支持一下奮鬥到現在的餐廳跟商店！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】