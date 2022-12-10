行山好去處｜漫步麥徑八段上大帽山觀景台 輕鬆易行飽覽開揚景色
撰文：雞丁暟遊天下
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大帽山（英語：Tai Mo Shan），是香港最高的山峰，海拔957米，比第二高的山峰鳳凰山高23米。是次行程由荃錦公路上走麥理浩徑第八段到達觀景台，然後在大帽山道下山。
先乘九巴51號在「大帽山郊野公園」站下車，然後在旁邊的麥理浩徑出發。到達上方看見小食亭，沿男廁後方的樓梯上走。之後都是一直爬梯爬梯爬梯。看見平路和開揚的景色就已經過了一半啦！（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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好快望到下山路了。接到大馬路後往上走10分鐘便到觀景台。打卡後便沿由大帽山道下山，接近山底右方可接回起步的小食亭。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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