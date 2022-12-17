馬灣行山｜登大嶺頭飽覽青馬大橋靚景 輕鬆易行啱新手2小時完成
撰文：Mi米遊記
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復活節假期最後一日，陽光普照，當然要搵個地方行吓啦。其實之前果一日已經同亞媽入咗去馬灣嘅挪亞方洲影吓相，發現有一個「大嶺頭」嘅小山係青馬大橋旁邊，仲見到有人落咗去防波堤釣魚，所以就決定入多去一次行吓＋影相啦。馬灣位於大嶼山與青衣之間，是全香港最小但又連接著香港道路的島嶼，可乘搭巴士和渡輪到達。
（出發日期：2021年4月6日）
我在青衣城搭NR330，車程大約20分鐘，到馬灣第一個站落車（沙灘廣場），落車後行左手邊落斜，到太陽廣場入口。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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最後見到條生銹嘅標高柱，再向前行就會落山啦，落山個位就喺球場轉右果個位置啦。如果呢邊上，頭先所有分叉路就可以好順路咁行，唔駛好似依家咁行多咁多路。落山時發現，當上去第二個休憩亭果條樓梯個景好開揚，飽覽馬灣、青馬大橋、青衣及荃灣景色。
▼按圖看清回程路線及沿途風景👇👇👇
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交通：巴士 - 荃灣鐵路站NR331、荃灣如心廣場NR331S、NR332葵芳新都會廣場、NR330青衣城、NR334機場
渡輪 - 中環二號碼頭、荃灣西站碼頭
全程：約4公里（來回）
時間：2小時（連拍照）
以上純粹個人感受及分享。
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