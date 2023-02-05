澳門美食｜食葡國菜本地人推介4間葡式餐廳　點止非洲辣雞馬介休

澳門融匯世界各式美食，隨著時間長河奔走，葡國菜和澳門口味融合，自成一派，成為不可錯過的澳門特色風味。



為食妹整合咗幾間頗具特色嘅葡式餐廳，希望你不要錯過如此美味。

澳門葡國菜別具特色，今次推介的唔單止老牌高檔餐廳九魚舫，仲有經濟實惠的葡式茶餐廳，實有一間啱食👇👇👇

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九魚舫

「九魚舫」喺位於白馬行三樓的一間老牌葡國菜餐廳，每日客如雲來，只為一品澳門前總督御廚盧子成先生的手勢，其原創嘅木糠布甸別具滋味！

六層的木糠布甸每一層用料都是實打實，可見用心之至。口感好似雪糕，放入口中只要稍加咀嚼，就會瞬間融化。綿綿滑滑，冰冰爽爽，食落超過癮。

芥末焗羊鞍係九魚舫的招牌菜，空中飛舞的火花係美妙的前奏，滋滋冒煙的響聲作為鋪墊，美味即將登場！羊鞍肉厚而不硬，用焗烤的方式將羊鞍的原汁原味牢牢鎖住，香溢口腔~

一道地道傳統的葡國菜式非洲辣雞，經過改良後的非洲辣雞更易入口，別具一格~

葡國海洋飯鋪滿大蝦、元貝、魷魚等海鮮，米飯浸泡於色澤誘人的湯汁中，香氣逼人！

九魚舫

地址：澳門白馬行37號

電話：2825-0194

營業時間：12:00~22:00



喜蓮咖啡

創於1988年的「喜蓮咖啡」，不但有極致的美食風味，亦悄悄散發著濃濃人情味。

喜蓮的招牌乾免治牛肉飯，薯仔、洋葱粒、玉米豌豆、碎牛肉和一顆半熟的太陽蛋係標配。將半熟的蛋黃戳破，蛋液與米飯融合，牛肉入口焦香脆口，洋葱粟米粒和綿軟的薯仔升華整個米飯的層次！充滿濃厚的葡式風味！

作為喜蓮的明星菜品牛尾湯通粉，鮮牛尾加蕃茄熬出濃郁湯底，粒粒牛肉喺湯底浸潤下顯得特別誘人~蕃茄牛尾湯底濃而不稠，牛肉入口更加食到一絲一絲的口感，酸酸甜甜的味道令人胃口大增，專治食慾不振！

造型感十足的咖喱牛腩跟豬仔包，軟爛入味的牛腩配以烘烤過後酥脆的豬仔包作為主食，豬仔包充分吸收咖喱汁，口感辛辣同時又同豬仔包中和翻！牛腩入口即化的口感令人心醉。

喜蓮咖啡

【南龍花園店】

地址：氹仔舊城區飛能便度街南龍花園地下B84號

電話：853-28827733

營業時間：07:00-17:00（周一至六），周日全天休息

【泉悦花園店】

地址：氹仔飛能便度街102號泉悦花園地下A

電話：853-28225432

營業時間：07:00-20:00（周一至六），周日全天休息



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花地瑪（外賣店）

文化相融美食相聚，帶來「集各家之大成」的美饌，「花地瑪澳門茶餐廳」獨樹一幟的食物味道，兼收並蓄的飲食文化，匠心一味，傳承落地生根的澳葡美食。

自七十年代末以來，非洲雞一直係澳門葡式餐廳中最著名的菜餚之一，每間餐廳都有著自己獨特的演繹方式~

馬介休即用鹽醃製的鱈魚，花地瑪以葡式烹調為基礎，融合軟糯薯泥與鹹鮮馬介休~入口綿密中帶著順滑，口感讓人驚艷。

將薯蓉、黃油、蛋黃揉搓成團，包裹醃製好的豬肉粒，下鍋油炸而成，就係哩道豬肉碌結薯~雖係炸物，但絲毫沒有油膩感。

花地瑪（外賣店）

地址：澳門黑沙環金海山第五座地下

電話：853-62723000

營業時間：11:00~23:00



鑽葡咖啡美食

「鑽葡咖啡美食」是澳門本土美食文化與葡國菜融合的葡式茶餐廳。

原煲直上的招牌焗豬扒飯，超大塊炸豬扒鋪滿飯面，超多分量，巨厚豬扒。金黃脆脆的麵包糠，裹著又嫩又多汁的豬扒~ 挖上一啖，啖啖都係幸福的味道。

非洲辣雞扒的雞肉外香裏嫩，與彩椒混在濃郁的醬汁中。外皮輕度的美拉德反應與辣味的刺激，越食越happy~

美式雜扒直呼肉食者天堂！兩大塊肉扒+花刀腸。切一塊鮮嫩的扒肉，蘸一下秘製醬汁，「滿足」兩字衝上在心頭！

鑽葡咖啡美食

①

地址：澳門黑沙環中街155字號保利達花園六座地下BN鋪

電話：853-28760292

營業時間：7:00-21:30

②

地址：澳門關前後街49號A雅和大廈地下

電話：853-28234655

營業時間：7:00-21:00



【本文獲「食在澳門」授權轉載。】