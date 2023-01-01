奢華酒店退房「羊毛黨」廁紙都攞太肉酸？體面帶走小物品其實唔難

高奢酒店的正確退房姿勢，可以更優雅一點。



前幾天，Miss在網上看到了一條視頻。這名住客在上海寶格麗酒店（Bulgari Hotel Shanghai）退房時一頓操作猛如虎，把客房裏大到沒有吃完的飲料和零食、洗漱用品、搓腳石，小到棉籤、浴帽、紙袋全都打了包。

最後滿滿當當裝了一個行李箱。

真係誇張？點圖來看看👇👇👇

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雖説我們在退房時多少會帶走一些用着順手的小物品，但將十幾瓶水、甚至廁紙都帶走，還是讓人覺得有些離譜。

這一現象也引起了不小爭議。有人認為本就包含在房費裏的，為什麼不能拿？有人則覺得如此事無鉅細，吃相實在太難看了。甚至還有人建議，説每天飲品都會補充，第一天把所有飲料藏起來，等第二天補充完就能得到雙倍。

其實，這名女子並不是第一人，寶格麗也不是唯一一家被這樣拿光的酒店。網上甚至衍生出一個專有名詞——退房儀式，來指代這一行為。

奢華酒店為何難逃「退房儀式」？

在網上隨便一搜「沉浸式退房」或「退房儀式」，不難發現除了寶格麗之外，嘉佩樂 Capella Resort、阿瑪尼酒店 Armani Hotel、迪拜七星帆船酒店 Burj Al Arab 也都難逃其列。

一方面是因為這些酒店確實極盡奢華之能事，諸如寶格麗、阿瑪尼之類本身就有品牌加持效應。不僅客房備品用的都是自家產品，就連信封、筆這些小物件上都打了logo，自然價值翻倍。去網上搜一下，就會發現這些酒店周邊售賣的價格可不低呢。

其次，這些酒店在國內數量並不多，且基礎房價就四五千起。難得來住一晚的話，自然是拿走越多成本價越低。

但，廁紙是為了什麼呢？

另有一類人，是為了博眼球。選擇的酒店自然越大牌越有流量，在動輒上萬元的奢華酒店套房，光備品就可以搜刮三個浴室，可見套房面積之大。

但他們同樣連歡迎水果和花束都不放過，瀝乾了水照樣裝進袋子裏，不由得讓人感慨「有錢人原來也和我們一樣接地氣啊」。

流量密碼，皆在於此。

如何更體面地帶走你想要的東西？

在酒店帶走想要的東西當然是件無可厚非的事情，如果是因為喜愛而帶走，也是對於酒店選品的一種肯定。若是單純為了拿而拿，Miss個人覺得倒也不必。

我曾經看上了客房裏的杯墊，於是在退房時帶到了前台，表達了自己的喜愛之情並詢問是否能帶走，愉快地得到了允許。

另一個朋友則更豪氣一些，喜歡某家的備品，就在執房人員來客房打掃時給了些小費，並麻煩阿姨多給一套，結果阿姨拿了一大袋來。

還有些熱衷收集房卡的朋友，則會在入住時就和前台説明。對他們來説，這更像是收藏每一段美好的旅途。

就這次話題，Miss也和朋友們開了一場好物分享會。看看有哪些是值得帶走的？

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備品

這應該是大家最常規會帶走的東西了。我最愛的當然還是 le labo，所以絕不放過每次住艾迪遜 Edition、柏悦 Park Hyatt、費爾蒙 Fairmont 的機會。

不過現在越來越多酒店為了環保將備品改成大瓶裝的了，不知道這個羊毛我們還能薅多久。

肥皂盒

香港半島和上海半島都在套房裏放置了雕花的木質漆盒來放置香皂。香港是正方形，上海則是六邊形。確認過眼神，是可以帶走的藝術品。

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茶包

廈門七尚的basao和寶格麗的jing都不錯。還有一些酒店會放罐裝茶葉，若是愛茶之人，將小罐子帶走也無不可。

拖鞋

瑰麗的拖鞋是我喜歡的，有種中規中矩的舒適與簡潔。朋友則拿過一雙muji hotel的拖鞋，據説那是雙門店在售同款。

洗漱包

不同於大多數酒店將洗漱用品直接擺放在抽屜或桌面上，鏞舍 The Middle House 則收納在洗漱包裏。這個尺寸，太適合女孩子當化妝包了。當然是要帶走的！

牙刷

大多數酒店的牙刷其實都不是一次性，環保起見我偶爾也會帶回家。比如西塘良壤的就不錯，選用新西蘭的純天然品牌GRIN，同樣在酒店裏明碼標價。

簽字筆、信封等

許多酒店的簽字筆質量都很好。我的辦公桌上常年有一支悦榕莊的筆，握感和順滑度都很不錯。柏悦的明信片則十分漂亮，我曾在入住時寄給過朋友。

很多時候，奢華酒店都很大方。

入住鏞舍時，我收到過香氛禮盒；在法雲安縵 Amanfayun，會讓客人將客房裏抄經的筆墨經書都帶走；三亞保利瑰麗 Rosewood Sanya 則將雅詩蘭黛 Estee Lauder 夜間修護精華作為開夜牀禮。

這些都是酒店想要給予我們的、關乎美好入住體驗的延伸。那麼下次退房時，不妨也更體面一些。