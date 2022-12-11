本地人不吃美食名店 排隊都是遊客？內行人指出這「關鍵原因」
撰文：風傳媒
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台灣各地都有代表性的排隊美食，每逢假日總是人潮滿滿，不過有許多人認為，排隊名店通常是本地人不會吃的店。對此一名網友好奇，「真的有名店是在地人不吃的嗎？」貼文一出引發網友熱議。
一名網友在PTT發文表示，有時候看到大家討論哪一間店好吃時，總會有人說，「那間都觀光客在吃的，在地人都不吃那間，內行的都吃別間」，讓他相當好奇，只賣旅客的店不會倒嗎？當地人真的不吃名店？
本地人真的不吃排隊名店？網友意見兩極
貼文曝光後，網友們紛紛表示，台南很多本地人不會吃的店：
「我認識的台南人都沒吃度小月」
「周氏蝦捲真的是這樣沒錯」
「那些有名的牛肉湯一家都沒吃過」
除了台南之外，也有網友點出各縣市名店：
「新竹西大發真的有夠難吃」
「台中市場蘿蔔糕真的不推」
「噴水雞肉飯」
「在地人不吃東區粉圓都去216巷粉圓」
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但有網友護航表示，「如果真的很難吃就不會有這麼多客人了」、「一定有啊。排隊人越多，觀光客越想排，但是排越多，在地人大概會想改天再來」。
也有網友點出當地人不吃排隊名店的主因，「在地的都不想排隊吧」、「在地人嘴很硬，原因很多，通常是眼紅店家生意好、不願意排隊、店家生意好沒空招呼他，所以直接說那是觀光客在吃的」、「有些其實本來是在地交通方便，觀光客自然容易到，被觀光客弄爛後，本地人當然就不會去光顧了」。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：美食名店總是大排長龍，在地人為何都不吃？內行人曝1關鍵原因】