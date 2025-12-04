台北新景點13大推介｜全球最大Starbucks＋5萬呎沉浸式恐龍樂園

台北新景點｜大家如果已經去過無數次台北的經典景點，不知道還有什麼台北好玩的地方，以下內容一定幫到大家！記者整理12大台北新景點，包括今年7月25日亮相的Dream Plaza、3月開業的南港LaLaport，還有京都風Cafe、海岸美食市集、還有獲全球百大最佳景點的藝術館等等，在海岸美食市集大家可以歎啤酒食住Pizza欣賞日落景色，即看下文啦！



台北新景點【1】恐龍大復活關渡探險樂園

台灣史上最大規模的超擬真動態恐龍的大型戶外沉浸式樂園「恐龍大復活關渡探險樂園」將於2026年1月17日正式登陸台北關渡，展期長達一年至2027年2月21日。戶外樂園佔地近5000平方米，集結近70隻超擬真動態恐龍，將會搭配機械動態、呼吸特效、地面震動、 360° 環場聲效，帶來沉浸式逼真體驗！

恐龍大復活關渡探險樂園（官方圖片）

戶外樂園分為「侏羅密境」、「猛獸出擊」、「巨獸出沒」及「勇闖恐龍島」四大展區，可以與恐龍家族近距離互動、走入動態遊樂島，更可以體驗恐龍騎乘、恐龍餵食及大玩巨型恐龍氣墊樂園和腫頭龍對戰區，令人期待！

恐龍大復活關渡探險樂園

地址：台北市北投區知行路360-1號 關渡碼頭貨櫃市集

交通：「關渡站」捷運站下車轉乘臺北市公車紅35、小23至關渡碼頭站



台北新景點【2】Dream Plaza

誠品信義旗艦店在2023年底宣布關閉後，大家都感覺惋惜！不過經過近2年時間的籌備，7月25日搖身一變，打造了一個全新的生活商場「Dream Plaza」，引進超過300個品牌，當中6成為信義區獨家、10間更是全台首發，包括全球最大以及超過3萬呎的Starbucks、24小時營業的博客來旗艦書店、集70多個美妝保養品牌的複合式美妝店UNICKY、日本仙台70年名店「東山牛舌」等。

Dream Plaza

地址：台北市信義區松高路11號

交通：台北捷運市政府站步行約3分鐘

營業時間：11:00 - 21:30



台北新景點【3】南港LaLaport

台北第一家LaLaport「南港LaLaport」（全稱 Mitsui Shopping Park LaLaport 南港）2025年3月開業了！國際品牌、日韓品牌、大型生活用品牌、親子娛樂、知名餐飲等約300間專櫃進駐。必逛1樓來自日本「Harry Potter-Mahou Dokoro 哈利波特–魔法之地」哈利波特周邊專賣店，販售魔杖、長袍、首飾、盲盒系列等周邊。現場還有經典九又四分之三月台打卡位！

至於餐廳方面，一定要試試商場開幕首日排爆的「林聰明沙鍋魚頭」。這個來自嘉義、擁有72年歷史的經典美食品牌，以創新方式重現正宗沙鍋魚頭，推薦南港店限定「沙鍋香酥魚排套餐」和「人氣火雞肉飯」！B1層「鰻鰻 EXPRESS 」亦提得一試，堅持使用外銷日本高規格等級的台灣飼育青口鰻，像是「活力元氣鰻丼」和「松露風安格斯牛鰻重」都是招牌鰻魚飯之一！

南港LaLaport

地址：台北市南港區經貿二路131號

交通：捷運MRT文湖線「南港軟體園區站」步行1分鐘；MRT板南線「南港展覽館站」步行3分鐘

營業時間：周日至周四 11:00-21:30；周五至周六 11:00~22:00



台北新景點【4】大稻埕碼頭貨櫃市集

在2021年重新開幕的大稻埕碼頭貨櫃市集，位於淡水河畔的大稻埕碼頭五號水門區，市集沿岸設有色彩繽紛裝潢的貨櫃，除了充滿多國風格的餐廳、小吃檔、不定時出現的快閃店和餐車，還會在不同季節或節慶舉辦展覽、音樂活動。而且市集更是個寵物友善、小朋友放電的好地方，可以租用單車欣賞河畔風光和享受清涼的河岸微風！

地址：台北市大同區民生西路底大稻埕碼頭五號水門

交通：從迪化街步行約6至7分鐘

營業時間：週一至五 16:00–00:00 / 週六至日 12:00–00:00



台北新景點【5】0KM山物所

在2024年3月開幕的0KM山物所是個綠色秘境，佔地500坪，以日本百年木造宿舍改建而成，所以園內採用了大量植被。在這裡可以品嚐日式宅內咖啡廳的手沖咖啡和甜品，也能參觀山林相關的展覽和文創商品區。

地址：台北市大安區金山南路二段203巷21號

交通：捷運古亭站5號出口步行8分鐘

營業時間：11:00 - 20:00



台北新景點【6】TSUTAYA BOOKSTORE 新竹湳雅店

去台灣逛書店是指定動作，好逛又抵賣，再加上台灣的文青氣息，令人份外提高閱讀的興致！在2022年年中，來自日本的蔦屋書店（Tsutaya Bookstore）在台灣開設了第6間分店，最新的新竹湳雅店位於新竹大鲁閣湳雅廣場。整間書店屬於複合式空間，不謹有打卡Able的書牆和開放式階梯座位，店內更有逾3萬本藏書，文具雜貨品牌也多達73間！

地址：新竹市北區湳雅街91-2號B1（新竹大鲁閣湳雅廣場）

交通：乘搭台鐵至新竹站轉乘金牌客運50、51至湳雅大潤發站或新竹客運12至大潤發站

開放時間：9:00 - 24:00



台北新景點【7】臺北表演藝術中心

臺北表演藝術中心在2022年落成，被譽為台北市最新當代地標獲得《時代》雜誌2021年全球最佳百大景點，和《CNN》評選為最令人期待的、具顛覆性的全球8大建築之一。全館設有3座室內劇場、戶外廣場、咖啡廳及戶外平台等，最受矚目一定是巨大的圓球外觀。附近還有士林夜市，行逛完藝術中心覓食，非常方便！

地址：台北市士林區劍潭路1號

營業時間：11:00 - 20:00（星期二至日）；逢星期一休息



台北新景點【8】汐止聖德宮

汐止聖德宮是一個寺廟也是近年流行的打卡景點，地方比較偏遠，建議自駕直達，不用爬山就能在高處俯瞰整個台北景色，如果想拍岀彷彿置身於歐洲宮殿的話，大尖山上就是最佳角度啦！

汐止聖德宮是一個寺廟也是近年流行的打卡景點。（小紅書@倪莎非泥沙）

地址：新北市汐止區勤進路193號

開放時間：5:00 - 18:00



台北新景點【9】微風平台

微風平台位於劍潭山親山步道內，30分鐘的路程就能到達。微風平台在2021年由軍事管制區重建為新景點，分了上下兩層，視野廣闊，可眺望淡水河、基隆河及遠方的觀音山和大屯山等，成為近年人氣打卡的台北新景點之一。

微風平台在2021年由軍事管制區重建為新景點。（小紅書@瑞法出门玩）

地址：台北市中山區中山北路四段1巷1弄3號

交通：劍潭站2號出口

營業時間：24小時



台北新景點【10】新北市美術館

在2022年尾開幕的新北市立美術館，是台灣最新的重要博物館建築。這座美術館是新北市的第一座公立美術館，位於鶯歌區。美術館的外形很值得打卡，融合了蘆葦叢的設計意念，整座純白色的建築好搶眼！除了外型之外，美術館分為美術館主體、兒童美術館及户外藝術工作坊，充滿文藝氣息！

地址：新北市鶯歌區鶯歌路138

交通：乘搭台鐵至鶯歌站，下車步行約10分鐘

開放時間：10:00 - 17:00（逢星期一休息）



台北新景點【11】榕錦時光生活園區

榕錦時光生活園區位於台北市金華街的新景點，經「老房子文化運動計畫」，此地在大約10年前（2014年）由台北刑務所官舍重建為生活園區，有京都風建築和台北市古蹟「臺北監獄圍牆遺蹟」，集結了不同特色飲食、精品咖啡、親子寵物、和服體驗、課程活動及展演等多元體驗服務。

地址：台北市大安區金華街157號

營業時間：11:00 - 20:00



台北新景點【12】陽明湧泉（藍寶石泉）

陽明湧泉堪稱是「亞洲第一湧泉」和「藍寶石泉」，在2004年登錄為台北市定古蹟，2020年才正常對外開放，不過目前臺北自來水事業處，有限每週開放場次及人數，未能自由岀入參觀，預約詳情可留意官網最新消息。陽明湧泉的泉水從紫蘇角閃安山岩不斷湧出，散發岀猶如藍寶石般的閃爍光芒，值得大家提早預約前往！

陽明湧泉堪稱是「亞洲第一湧泉」和「藍寶石泉」。（臺北自來水園區官網）

地址：台北市北投區紗帽路84-3號



台北新景點【13】陽明山美軍宿舍群

陽明山美軍宿舍群是陽明山山仔后地區的文化景觀之一，也是近年熱門的台北新景點之一。區內擁有約百多棟美式建築，有特色餐廳、The Cafe' By想陽明山咖啡廳及陽明山美國度假村等，餐廳有pizza、意粉、鬆餅等，就如置身於美國社區小鎮一樣。

地址：台北市士林區陽明里凱旋路49號



