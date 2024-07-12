台北北投溫泉酒店13間推介　近捷運/日式風格/私人風呂/人均$84

撰文：張雨靜
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【台灣溫泉／北投溫泉／台北旅行】台灣蘊含豐富的溫泉資源，去台灣旅行又豈可錯過呢！台北市區最近的溫泉區在北投，別以為北投是很遠的地方，在捷運台北車站乘搭淡水信義線，到北投車站下車，再換乘到新北投車站（新北投溫泉區）只需要32分鐘車程。而且途中還會經過士林站，回程時可以去知名的士林夜市大快朵頤！馬上為大家13間介紹北投溫泉！價錢低至人均HK$84起！

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台北北投溫泉套票+酒店推介【1】甲山林湯旅(JSL Hotel)

如果不想跑到北投浸溫泉，位於台北小巨蛋、遼寧街夜市附近，甲山林湯旅也是提供日式湯屋的地方！嚴選烏來溫泉，烏來溫泉水中性碳酸氫鈉泉，不單可以放鬆身心，而且碳酸氫鈉泉又稱美人湯，對皮膚有修補作用，同時對香港腳、關節炎、神經痛也有療效。質清澈透明，甚至可飲用！提供3小時（非住宿）、6小時（非住宿）或住宿服務，大家可以因應需要來預訂。湯屋配置採集大自然元素，石材、木質、花藝，營造泡湯時身心靈與自然合一的情境氛圍。

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甲山林湯旅(JSL Hotel)
票價：人均HKD$300 （日式湯屋｜平日3小時泡湯券｜2位用）
開放時間：11:30 - 20:00
地址：台北市中山區興安街62號
交通：捷運南京復興站1號出口步行9分鐘

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台北北投溫泉套票+酒店推介【2】台北麗之湯温泉會館(Hot Spring Resort)

北投麗之湯溫泉會館設有美人牛奶浴湯，含100%天然白硫磺泉質，飄散的蒸氣與硫磺更有助洗去疲憊，還可以幫助修補肌膚。日式和風溫泉設計，木質地板，流露古色古香的和韻氛圍，而且每間客房皆設有精緻湯屋，備有原石溫泉浴池，讓大家仿如置身於日本溫泉。會館鄰近地熱谷、綠建築圖書館、北投溫泉博物館，除了浸溫泉還可以到周邊的景點參觀！

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台北麗之湯温泉會館(Hot Spring Resort)
票價：人均HKD$84（湯屋泡湯券1小時：贈哈根達斯冰淇淋）
開放時間：09:00-22:00
地址：台北市北投區溫泉路銀光巷4-1號
交通：新北投站1號出口步行18分鐘；捷運新北投站備有免費接駁車往返

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台北北投溫泉套票+酒店推介【3】山樂溫泉 SHAN-YUE HOTSRING HOTEL

北投山樂溫泉提供只有在陽明山、金山或北投一帶才擁有的半透明乳白色的白磺泉（即牛奶湯），浸泡牛奶湯可加速新陳代謝、血液循環，平衡皮膚pH值。提供私人風呂（雙人套房／湯屋）和大眾露天風呂（男女分開、不著泳衣的大眾裸湯）可以選擇，酒店偶爾還會推出免費沙拉吧、自助餐優惠，大家浸完溫泉還可以享用美食！

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山樂溫泉 SHAN-YUE HOTSRING HOTEL
票價：HKD$108起（大眾風呂單人泡湯券（附贈沙拉吧）
營業時間：07:30-22:00（最後進場時間：21:30）
地址：台北市北投區泉源路17號
交通：新北投捷運站一號出口，步行4分鐘即抵達

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台北北投溫泉套票+酒店推介【4】北投鳳凰閣温泉飯店(Phoenix Pavilion Hot Spring Hotel)

鳳凰閣溫泉旅店全館使用日式原木地板，搭配原石岩片溫泉浴池，典雅榻榻米懷舊風格，提供養顏美容、消除疲勞的「美人湯」白磺泉，可選擇日式湯屋、半露天湯屋，湯屋與套房結合，私隱度較高。會館鄰近地熱谷、北投溫泉博物館等景點，走到疲倦不妨去浸浸溫泉舒緩疲勞，半露天湯屋在晚上更可以觀賞到星星。

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北投鳳凰閣温泉飯店(Phoenix Pavilion Hot Spring Hotel)
票價：人均$161起（雅緻日式湯房3小時（假日適用））
開放時間：24小時
地址：台北市北投區溫泉路106-1號
交通：新北投捷運站一號出口步行12分鐘，捷運新北投站免費接駁車

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台北北投溫泉套票+酒店推介【5】日勝生加賀屋國際温泉飯店(Radium-Kagaya International Hotel)

提供青磺泉與白磺泉，青磺泉是全天然的硫氣孔噴發的自然湧泉，屬酸性的硫酸鹽氯化物泉。有助改善皮膚病、內臟疾病、神經痛、高血壓、糖尿病、痛風、肌肉痠痛、增強免疫力！飯店提供大眾湯及雙人湯屋，大眾湯的室內溫泉池可遠眺自然景色，享受北投獨特的白磺泉療癒；雙人湯屋提供典雅的私密風呂空間，有聽泉湯屋陶瓷單人池、大理石、磁缸桶、檜木桶等不同類型的湯屋，以陶藝、檜木、天然磨石為主題，獨享質感空間與北投獨特的青磺泉與白磺泉。

日勝生加賀屋國際温泉飯店(Radium-Kagaya International Hotel)
票價：$317起（大眾裸湯；男女分開、不著泳衣的大眾裸湯）
地址：台北市北投區光明路236號
開放時間：
大眾裸湯07:00 - 23:00（最後入場時間 22:00）；
雙人湯屋平日：09:00 - 23:30／假日：09:00 - 02:00
交通：捷運新北投站步行7分鐘；捷運北投捷運站免費接駁車

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台北北投溫泉套票+酒店推介【6】北投嘉賓閣温泉會館(Jia Bin Ge Hotspring Resort Hotel)

嘉賓閣溫泉會館位於北投溫泉區心臟地帶，新北投捷運站走路5分鐘、新北投公園旁，交通非常便利！提供半透明乳白色的白磺溫泉（又稱美人湯），有助促進血液循環、調節免疫系統、舒緩關節不適，最重要是可以改善肌膚狀況，增加肌膚的彈性和光澤。嘉賓閣溫泉會館室內空間採歐風新古典風格，大家可以舒適地浸溫泉。

北投嘉賓閣温泉會館(Jia Bin Ge Hotspring Resort Hotel)
票價：人均HK$121（幸福雙人房2小時泡湯券（平日加贈1小時））加贈免費下午茶
地址：台北市北投區光明路230號
開放時間：週一至週日00:00 - 23:59
交通：捷運新北投站步行5分鐘

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台北北投溫泉套票+酒店推介【7】三二行館（Villa32）

三二行館（Villa32）位於北投，坐擁泉瀑鳥鳴、隱身於山間綠意中；後倚地熱谷，氤氳美景渾然天成。三二行館在設計上亦花足心思，保留了近三分之二空間的自然景觀，讓前往浸溫泉的旅客可以有親近大自然的機會，隔絕城市煩囂。三二行館提供4個室內湯池，4個室外湯池；分為男、女大眾池，除了可以欣賞自然景色，亦可以使用蒸氣室、禪室、舒眠室，甚至到休息區喝杯冰桂花紅茶好好放鬆！

三二行館（Villa32）
票價：人均HKD$494起（大眾湯4小時，平日券）
地址：北投區中山路32號
交通：搭淡水線捷運至北投站，轉乘的士約6分鐘車程

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台北北投溫泉套票+酒店推介【8】北投春天酒店（Spring City Resort）

北投春天酒店是北投最大戶外親子露天風呂，引流日本號稱「帝王泉」的白磺溫泉，有助恢復疲勞、保健養生，非常適合一眾忙碌的打工仔！北投春天酒店的湯屋皆使用觀音石與紅檜砌築而成，除了室內湯屋外，露天風呂更有石板浴、八角靜態池、氣泡浴、寢浴、衝擊浴等九種戶外SPA功能池，在夜晚靜謐時候泡溫泉更有機會可以欣賞滿天繁星！

此外，北投春天酒店亦有觀音石大眾湯池、檜木烤箱、石板浴、蒸氣室、健身房、露天游泳池、人體工學休眠椅等設施與服務，讓你可以享受悠閒寧靜的泡湯時光！

北投春天酒店（Spring City Resort）
票價：人均HKD$132起（大眾風呂或湯屋，二擇一）
地址：台北市北投區幽雅路18號
交通：搭淡水線捷運至北投站，轉乘酒店免費接駁車

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台北北投溫泉套票+酒店推介【9】北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）

北投亞太飯店可以體驗北投特有白磺溫泉，泉水為乳白色，可軟化皮膚角質、促進血液循環、紓解筋骨疲勞。北投亞太飯店採用日式禪風設計，空間寧靜優雅，加上岩湯造景小庭園，以及香柏木的木質香讓人心靈沉靜。除了大眾風呂外，亦有和室湯屋及戶外湯屋，戶外湯屋可以盡收丹鳳山美景，呼吸山林間的清新空氣，和室湯屋則可以穿上浴衣踏足在傳統榻榻米上，休閒地在茶几上品茗，各有各享受！

北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）
票價：人均HKD$240起（大眾風呂，平日）
地址：台北市北投區幽雅路31號
交通：搭捷運至北投站或新北投站，轉乘酒店免費接駁車

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台北北投溫泉套票+酒店推介【10】北投享溫泉（Waterhouse）

北投享溫泉位於北投區光明路，從新北投捷運站出發，10分鐘步程內便可抵達，交通非常方便！北投享溫泉整體為日系現代建築風格，不用搭飛機到日本也可感受到滿滿的日本風情！大眾風呂是以白磺為山泉水或溪水吸納火山氣體，加上地熱所形成的人工溫泉，擁有綠意的美景，晚間到訪更可以觀星攬月；而湯屋則可以欣賞北投溪山景觀，可以在不受打擾的環境下好好休息放鬆！

北投享溫泉（Waterhouse）
票價：人均HKD$118起（星光票 ／每人（限18:00後入場））
地址：台北市北投區光明路248號
交通：搭捷運至新北投站步行10分鐘

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台北北投溫泉套票+酒店推介【11】北投大地酒店（The Gaia Hotel Taipei）

北投大地酒店曾被評為台灣第一夢想度假勝地，是以歐洲簡約風格休閒設計的渡假酒店。北投大地酒店擁有獨家四季下雪造景的大眾風呂，讓人置身於雪國般的幸福驚喜，泉質是北投特有的白磺泉。獨立湯屋舒適寬敞，擁有白磺溫泉湯池、乾濕分離SPA按摩淋浴間及臥榻或藤椅，可以獨享淡爽檜木香，享受頂級泡湯時光。

除了可以享用室內溫泉／冷水池、烤箱、蒸氣室、戶外露天風呂等設施外，現場還有一個藏書閣，擁有超過20,000個英文和中文文學作品，浸完溫泉來趟文學洗禮，絕對可以慰勞身心靈！

北投大地酒店（The Gaia Hotel Taipei）
票價：人均HKD$399起（大眾風呂）
地址：台北市北投區奇岩路1號
交通：搭捷運至北投站或新北投站，轉乘酒店免費接駁車

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台北北投溫泉套票+酒店推介【12】北投水美溫泉會館（Beitou Sweetme Hotspring Resort）

水美溫泉會館是台灣最便捷的溫泉酒店，距離新北投捷運站僅3分鐘步程，地理位置極佳！水美溫泉會館擁有俗稱「牛奶湯」的白硫磺泉、冷泉、水療池、烤箱、SPA​​等設施，採用現代簡約設計，大眾湯為地中海式男女湯，以素潔的米白為主色調，有如羅馬貴族等級伺候！大眾湯亦有不同湯池、不同溫度以及不同水療方式可供選擇，讓你的身心完全自由！私人湯屋則以木系元素搭配米白色調打造，空間感及採光同樣充足，更可以望向山林景色！

北投水美溫泉會館（Beitou Sweetme Hotspring Resort）
票價：人均HKD$136起（水美大眾裸湯｜平日券）
地址：台北市北投區光明路224號
交通：搭捷運至新北投站步行3分鐘

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台北溫泉套票推介【13】少帥禪園

少帥禪園建於1920年，隱立在北投的山腰林木中，環境清幽，可遠眺觀音山、關渡平原的夕陽暮色，被蔣介石軟禁的少帥張學良也曾幽居於此。在這裡浸溫泉除了可以放鬆身心，更可以感受日治時期的復古台灣味！精緻湯屋溫泉屬白磺溫泉，有助消除疲勞、肌肉痛、月經痛、腰痛等，更可以遠眺渾然天成的美景及夕陽暮色。票價除了包含精緻湯屋溫泉體驗，更包含足湯及下午茶套餐，小六茶鋪位於園區室內的最高視界點，可以一邊品壺好茶嘗塊美點，一邊飽覽滿山綠意！

少帥禪園
票價：人均HKD$375起（黃昏之戀｜雙人精緻湯屋體驗90分鐘＋雙人下午茶一份＋足湯兩人）
地址：台北市北投區幽雅路34號
交通：搭捷運至新北投站，轉乘的士車程約4分鐘

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