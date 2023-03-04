大澳好去處｜漫步大涌橋掃盡街頭小食　登虎山打卡海豚雕像賞日落

撰文：自由旅生
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已經忘記了自己去了大澳多少次了，應該有超過5次，差不多10次吧！每次入去都必定會食食食，掃盡街頭小食，今次也都不例外，唯一不同的是今次會去行山，來了大澳那麼多次，第一次行上虎山，就如對上一次來一樣，我也是第一次體驗坐船遊大澳呢！

上次玩完水路，今次上山玩陸路！虎山位於大嶼山大澳，高海拔75米，這條山徑的特色是山上有海豚雕像和看似連綿不斷紅色的山徑圍欄，上到虎山可以遠眺珠江口一帶和港珠澳大橋，還可以欣賞到醉人的日落呢！

我們大約2:30pm到達大澳，先開始掃盡街頭小食！以下是我們閒遊大澳體驗：（按圖看清👇）

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玩了大約2小時，在大約4:30pm我們開始準備登上虎山，在虎山欣賞日落喇！當日的天氣好好，萬里無雲，看到咸蛋黃日落的機會很高呢！

登上虎山欣賞日落，根據指示牌行到少林武術文化中心飯堂的位置，那裡旁邊有條路可以上虎山觀景台！

按圖看清虎山日落、中華白海豚雕像👇👇👇

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如何去大澳？

可以由陸路或水路前往大澳！
巴士：多數由東涌出發，在東涌市中心乘搭11號巴士，在大澳總站落車，車程大約1小時！
船：由屯門開出，沿途會經過東涌和沙螺灣再到大澳。不過，詳情可以到相關渡輪網站了解更多！

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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】

大澳有什麼著名街頭小食？

大澳必吃推介美食共5款：炭燒魷魚、炭燒雞泡魚、蝦豬餅等，詳情可參閱此連結

虎山有什麼特色打卡位？

虎山位於大嶼山大澳，高海拔75米，這條山徑的特色是山上有海豚雕像和看似連綿不斷紅色的山徑圍欄，上到虎山可以遠眺珠江口一帶和港珠澳大橋，還可以欣賞到醉人的日落呢！詳情可參閱此連結

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