台北交通8大交通工具一覽！台北市是台灣的行政中心，多年來一直是全台最多香港旅客到訪的縣市。隨著台灣再次讓香港人申請「入台證」後在當地「自由行」，相信不少人即將前往台北觀光。記者為大家整合了台北市內8大交通工具的資料，讓大家計劃行程時，更快選擇到適合自己的交通工具。

台北交通｜8大交通工具！買套票可慳旅費 共享單車部份時段半價

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台北交通【1】共享單車

想在台北進行單車旅遊，打算一邊騎車一邊欣賞沿途景色的朋友，可以考慮租用共享單車。在台北的各大景點及基建，大家都可以找到Youbike共享單車租賃站並租車。

YouBike（圖片來源：台北市政府交通局）

Youbike的收費為前4小時，每30分鐘收費新台幣10元（約港幣$3）；第4至8小時內，每30分鐘收費新台幣20元（約港幣$5）；超過8小時後，每30分鐘收費新台幣40元（約港幣$10）。為鼓勵更多人騎車，台北市政府會補貼所有用家前30分鐘車程新台幣5元（約港幣1元），即大家首30分鐘內，能以半價騎車！

租用Youbike的詳細步驟，可參閱以下文章：

台北交通【2】公車

台北公車（巴士）網絡覆蓋台北市各區，不論市區或郊區的景點，皆幾乎有巴士路綫駛經。大家選搭公車前，可以瀏覽台北市政府參與營運的「大台北公車」網站，選擇適合自己行程的路線以及查詢班次，減少等候時間。大家也可以購買包含公車路線在內的指定套票，以節省交通開支。

（圖片來源：JoBus）

台北交通【3】捷運

雖然台北市的公車四通八達，但於繁忙時間期間經常會遇上擠塞。為避免在堵車期間浪費時間，大家可以乘搭台北捷運。

（圖片來源：Wikimedia@Rsa）

台北捷運目前營運6條路綫，連繫市中心各區。雖然捷運覆蓋範圍不及公車廣，但捷運途經市內多個旅遊景點與基建，包括松山機場、台北101、西門町、木柵動物園、南港展覽館、士林夜市及北投溫泉等。捷運的班次亦較公車穩定，適合趕行程的朋友，大家也可以購買包含捷運路線在內的指定套票，以節省交通開支。

台北交通【4】台鐵

台鐵是台北另一組鐵路系統。比起捷運，台鐵於台北市內的車站較少，班次亦較疏，但因為停站較少，大家乘搭台鐵前往松山、南港、台北市中心、萬華等地的旅遊所需的時間也較為少。

（圖片來源：交通部臺灣鐵路管理局）

因台鐵班次亦較疏，大家宜於乘車前使用台鐵官方網站的「列車時刻/車次查詢」分頁預先查詢列車抵站時間。

台北交通【5】高鐵

台北擁有2座高鐵車站，分別是座落於東部南港區的南港站，以及西部中正區的台北站。乘搭高鐵的價格較高，但座椅舒適，而且10分鐘內便能來往台北的東部與西部，尤其適合趕往台北車站轉搭桃園捷運前往機場的朋友。

（圖片來源：台灣高鐵）

台北交通【6】渡輪

除了陸路交通，大家亦可乘船前往台北淡水河及基隆河沿岸景點，大家亦可以乘船夜遊台北。台北渡輪的登船地點及會駛經的沿岸景點，可參閱以下文章：

（圖片來源：碼頭乾杯）

台北交通【7】纜車

除了水、陸交通工具，大家可以乘搭市內的架空交通工具——貓空纜車暢遊台北高處。貓空纜車全長約4公里，連接木柵與貓空，沿途設有4個車站。大家可以一邊乘搭纜車，一邊觀賞台北的天際綫。貓空纜車會運作至晚上，大家登山後可慢慢欣賞台北的日落與夜色，不用趕急。大家若想節省交通開支，可以購買包含纜車在內的指定套票。

（圖片來源：臺北市政府觀光傳播局）

台北交通【8】計程車

台北市最便捷又舒服的交通工具，非能點對點接載大家到各大景點的計程車莫屬。因有著黃色的外觀，台北的計程車亦被稱為「小黃」。

（資料圖片）

「小黃」首1.25公里或以內的行程收費新台幣85元（約港幣21元），其後每0.2公里收費新台幣5元（約港幣1元），延滯計時（時速每小時5公里以下累計60秒）收費新台幣5元（約港幣1元）。除了在街頭截車，大家也可以電召的士。