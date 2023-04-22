關西景點｜宇治隱世景點！超可愛心形窗、藝術手繪天井　附交通

關西景點當中以這個宇治隱世景點為獨特。提起宇治，很多人以為只是遊世界文化遺產平等院或嘗抹茶製品。作為日本最古老的城鄉之一，魁力何止於此？宇治奧山田有一所建於800年多前的古寺「正壽院」，除供奉木造不動明王坐像及木造十一面觀音菩薩立像，客廳「則天之間」還有心形的「豬目窗」，心窗會隨四季風景構成不同的美景，是不少人夢寐以求的打卡點！

關西景點｜宇治隱世景點！超可愛心形窗 藝術手繪天井超美

「豬目窗」不是為了打卡好看才設計成心形。自古以來，山豬都是日本的僻邪靈獸，其眼瞳碰巧又似心形的菩提葉，所以日本人一直將「心」象徵「豬目」，認為其具有除災解厄，帶來幸福的意義。仔細觀察日本的神社佛閣，其實亦不乏少心形元素呢！

（IG @daydaycheckin 授權）

在正壽院客廳則天之間，對出即是種滿櫻樹的日本庭園，透過豬目窗望出去，四季均有不同的園林景致——春天滿開粉櫻、夏天翠綠樹林、秋天浪漫楓紅、冬天白雪茫茫等，而房間的天花，還有由160幅畫作構成的「花天井畫」，每格均有由不同畫師親繪的畫作，色彩繽紛，同心型窗構成夢幻空間，每個細節都非常打卡！

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正壽院正堂供奉的十一面觀世音像為田原町指定文化遺產，每50年才一度開放參觀的「秘佛」。除了十一面觀音，另有由日本著名造佛師快慶大師所雕塑的不動明王坐像，被指定為國家重要文化遺產。

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正壽院

電話：0774-88-3601

地址：京都府綴喜郡宇治田原町奥山田川上149

開放時間：9:00～16:30（12月～3月16:00關門）

8/17、12/26～1/4、4月第3個星期日公休

網址：http://shoujuin.boo.jp/

前往方法：

(1) 於京阪宇治線「宇治」駅、JR奈良線「宇治」駅或乘坐京都京阪巴士（往維中前・緑苑坂・工業団地方向），於「維中前站」下車，再轉乘的士約10分鐘。

(2) 於京阪宇治線宇治駅、JR奈良線宇治駅或是近鉄京都線新田邊駅下車，乘坐計程車約30分鐘。

(3) 於京阪宇治線宇治駅、JR奈良線宇治駅，乘期間限定「宇治茶の郷周遊木っぷ」巴士直達正壽院。



期間限定周遊巴士 宇治直抵正壽院

這個地點之所以少有人知，全因頗偏遠難去！過往造訪正壽寺，先在宇治坐京都京阪巴士到「維中前」下車，再轉乘的士（約10分鐘）抵達。不過，現時宇治駅前可乘坐「宇治茶の郷周遊木っぷ」巴士，由宇治市區直達正壽院，還可一並遊宇治周邊的其他寺院或地標，即使不自駕也非常便利！

「宇治茶の郷周遊木っぷ」周遊巴士

１日乘車券：1,300円

運行日子：即日至５月７日

詳細時刻表：https://ochanokyoto.jp/event/detail.php?eid=805

