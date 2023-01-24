【十二生肖】提起新年，大家自然會聯想起十二生肖。原來香港有不少街道或者地方，都可以發現牠們的蹤影！今次記者為大家整合以十二生肖為名的香港街道或地方，可能大家平時出門經過也不自知！在看下文之前，不妨先統計自己能列出多少個包含生肖的地方名吧！

盤點全港十二生肖地名！只有這個地方有兔字、邊種動物最常見？

以12生肖命名的地方【1】鼠：老鼠排

老鼠排（HK01 周景文 攝）

老鼠排是位於杏花邨東南方的礁石群，每逢颱風襲港均會出現在傳媒的鏡頭中。在白沙灣一帶進行填海工程及建造杏花邨後，老鼠排不少礁石被移除或剝平，現僅餘一部份仍屹立海傍。

其他具有「鼠」字地名： 老鼠嶺、老鼠田、老鼠洲等

以12生肖命名的地方【2】牛：牛屎湖

牛屎湖附近還有牛屎湖灣及牛屎湖山（圖片來源：漁護署）

牛屎湖位於西貢，相傳因該地佈滿牛糞而得名。當地沒有湖泊，其名稱中的「湖」是指山窩或盆地。牛屎湖有一條已被廢置的村落，全盛時期有逾百名村民。村落今天充滿頹垣敗瓦，令不少行山客覺得該處經常鬧鬼，網上亦流傳不少當地的鬼故事。

其他具有「牛」字的地名：牛頭角、牛池灣、牛寮、牛屎缽、牛皮沙、 大牛湖、黃牛山 等。

以12生肖命名的地方【3】虎：虎地

嶺南大學（HK01 鄧倩螢 攝）

位於屯門與天水圍之間的虎地，是嶺南大學的所在地，據傳曾出現華南虎而得名。嶺南學院（嶺南大學之前身）落成之前，當地曾設有難民營，羈留因越戰而逃往香港的越南船民。

其他具有「虎」字的地名：老虎山、老虎笏、老虎騎石、老虎吊排、虎地口、虎草、虎崗山 等。

以12生肖命名的地方【4】兔：兔仔許願石

兔仔許願石（圖片授權：CATT'S BLOG）

兔仔許願石，是香港唯一一個以兔命名的地方，因石頭外型猶如一隻兔子而得名。不少在東洋山遠足的朋友，都會專程到兔仔許願石「賞兔」！

以12生肖命名的地名【5】龍：九龍城

九龍寨城公園（HK01 高仲明 攝）

這個地方對絕大多數香港人並不陌生。清代，九龍半島設有被合稱為「九龍寨」的兵房、城牆等軍事設施。後來，圍繞九龍寨而建的民房漸多，逐步演化成「九龍寨城」。九龍寨城的建立，使附近一帶的地名逐漸演變成「九龍城」。

「龍」一字帶有強勁、非凡的意思，引來古人的青睞。香港至少有30個地名帶有龍字，成為最常出現於地名的生肖。

其他具有「龍」字的地名：龍躍頭、龍尾、九龍灣、九龍塘、九龍坑、九龍仔、甲龍 等

以12生肖命名的地名【6】蛇：蚺蛇尖

蚺蛇尖（圖片來源：漁護署）

蚺蛇尖是「香港三尖」之一，廣為遠足愛好者認識，並被公認為全港地勢最陡峭、最難爬的山。傳說，當地因山勢猶如一條蜿蜒昂首的蚺蛇而得名；另有一說為當地得名於有蚺蛇出沒。

其他具有「蛇」字的地名：大蛇頂、大蛇灣、蚺蛇灣、南蛇塘、蛇頭、蛇地坑、蛇嶺 等

以12生肖命名的地名【7】馬：馬屎埔

馬屎埔（HK01 張浩維 攝）

馬屎埔位於粉嶺北部，該處往日因土地肥沃，被港英政府劃作養馬之用，因出現大量馬糞而得名。

其他具有「馬」字地名：馬鞍山、馬尿河、馬料水、馬坑、馬灣、小馬山、跑馬地 等

以12生肖命名的地名【8】羊：羊洲

羊洲上真的有羊隻（Hk01 何以諾 攝）

羊洲是大尾篤對出的一個小島。香港有不少以動物為名的地方，然而實際上並沒有該種動物出沒。不過記者曾划艇到羊洲，偶然發現島上真的有羊群出沒，黑羊群甚為膽小，當看到人走近時便會「撤退」，不會主動攻擊來客。

其他具有「羊」字地名：羊角頭、羊坑山、雙羊石澗、大頭羊 等

以12生肖命名的地名【9】猴：猴塘溪

猴塘溪（圖片來源：漁護署）

猴塘溪乃是位於一條西貢的溪流，因毗鄰有猴子出沒的猴塘而得名，流水會依山流入大灘海。猴塘溪一帶設有營地，是西貢的燒烤、野營及宿營勝地之一。

其他具有「馬騮」（猴）一詞的地名：馬騮崖、馬騮山 等

以12生肖命名的地名【10】雞：雞翼角

雞翼角一名早已出現於《新安志圖》（資料圖片）

雞翼角是大嶼山以西的一個島嶼，亦是香港西極（最西部的陸地）。該島因貌似一隻雞翼而得名，早於清代出版的《新安縣志》中的《新安志圖》出現，現為一個無人島。

其他具有「雞」字地名：雞嶺、雞地、雞公山、雞公排、雞魚氹、雞谷樹下、劏雞井等

以12生肖命名的地名【11】狗：狗虱灣

狗虱灣政府爆炸品倉庫（圖片來源：渠務署）

位於大嶼山東部狗虱灣遠離民居，設有爆炸品倉庫，主要用作貯存商業用爆炸品，地名的由來不詳。中環皇后碼頭被清拆後仍未被重置，而碼頭的牌匾、支柱等組件，現時仍被貯存在狗虱灣政府爆炸品倉庫裡。

其他具有「狗」字地名：狗伸地、狗頭石、狗麻石、狗嶺涌、狗肚山、狗髀洲、狗牙嶺等

以12生肖命名的地名【12】豬：野豬徑：

野豬徑之頂，可遠觀大潭水塘（HK01 顏銘輝 攝）

雖然野豬徑一名帶有「徑」字，但野豬徑不是一條路徑，而是一座立於港島東的山峰。野豬徑約260米高，因有野豬在山中棲息而得名。野豬徑的行山徑平坦易行，沿途多樹蔭，吸引不少行山客郊遊，部份人甚至將山上的行山徑也一拼稱為「野豬徑」。

其他具有「豬」字地名：豬黃嶺、豬仔石、肥豬石、野豬石、撿豬灣、拋豬坑 等