【深圳南澳好去處】深圳南澳好去處推介！深圳南澳島近期成為大熱景點，除了因為人流相對稀少，島內其實亦有甚多好玩景點，其中就包括7大南澳好去處推介，包括有浪漫紅燈塔、巨型風車場等特色景點，更加有極靚海景供打卡，尤如走入天涯海角，大家不要錯過。

深圳好去處｜7大深圳南澳好去處推介！浪漫紅燈塔、極靚海景打卡

深圳南澳好去處【1】南澳長山尾燈塔

深圳南澳島上有甚多燈塔，其中南澳長山尾燈塔外觀較獨特，整體為燈柱為紅色，燈塔頂上為藍綠色，外形尤如露營燈，兩者配搭起來相當之襯，坐落在南澳大橋旁邊，只要過了大橋就可以看到，天朗氣清時就更加好看，晚間亮燈更顯浪漫。

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深圳南澳好去處【2】錢澳灣燈塔

錢澳灣燈塔是深圳南澳島三大著名燈塔之一，燈塔外形相對矮小肥胖，外觀以米白色為主，配搭綠色的小窗，坐落在海旁更顯獨特，塔前有一條小石橋可以通往塔底，不過現已不供外人進入，但離遠拍照同樣好看。

深圳南澳好去處【3】三煙崖燈塔

南澳三煙崖燈塔坐落在島上的最邊緣位置，若要前往路程相對較遠，燈塔外觀以紅白色間條為設計，塔身粗度由下而上遞增，遠看頗似雪糕甜筒。若選擇自駕遊至附近，可以步行少少山路，便可以看到這兩座可愛巨型燈塔，非常特別。

深圳南澳好去處【4】田仔地質公園

田仔地質公園並非完全是充滿花草樹木的「公園」，反而是由位於大海邊上的一堆礁石組成，在這裡可以欣賞到各種形態的礁石，被海浪用力地拍打，水花濺上來時更形成絕美畫面，靜聽海浪聲、吹海風絕對是放鬆心情的好去處。

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深圳南澳好去處【5】南澳第一沙灘

南澳都有超靚沙灘！深圳南澳第一沙灘位於南澳島的最南端，三面環海，在這裡可以飽覽天際海景，而且海水清澈見底，有「小馬爾代夫」之稱，該處更有周星馳《美人魚》的拍攝取景地，吸引不少影迷前往。

深圳南澳好去處【6】後花園生態旅遊村

南澳島上亦有花園之地，位於小島中央位置的「後花園生態旅遊村」，可以欣賞到山水澗溪，尤如置身在綠野花園之中，欣賞流水、聽鳥語、聞花香，假日放鬆的最佳地方。附近不遠處更加可以看到一大片風車場，但建議要穿防滑鞋，以及留意清楚天氣才好前往。

深圳南澳好去處【7】雲澳漁港

雲澳漁港是南澳島上主要漁業活動的巷口，每日早上清晨5時多左右，大批漁民會在此整理及盤點漁獲，不時可以見到搬運一箱箱魚的打工人，可以了解當地漁民從事漁業的流程之餘，在此亦可感受當地人生活氣息。

深圳南澳好去處｜南澳島 詳情

地址：汕頭市南澳縣南澳島

前往方法：深圳乘坐動車至潮汕站，於市區廣場輪渡、時代廣場南、中泰花園、帝豪酒店坐105公交車，至遊客中心站換乘601、601K或602路便可抵達。

