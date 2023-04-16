深圳福田酒店推介！隨著港深兩地通關，不少港人都會趁周末假期北上吃喝玩樂，其中深圳福田鄰近香港，交通方便快捷，加上有不少熱門景點，如星河COCO Park、卓悅中心、荔枝公園等，如果想玩兩日一夜，今次記者介紹9間位於深圳福田區的酒店，部分鄰近地鐵沿線車站、大型商場、休閒娛樂設施等，人均最平$199起！

福田酒店9間推介人均$199起！近車站+大型商場、複式公寓、親子房

（以下酒店價格只供參考，以訂房時為準）

深圳福田酒店推介【1】深圳葵花公寓

深圳葵花公寓位於福田區CBD核心地帶，提供超過250間客房，約有10種房型可供選擇，包括單床房、複式套房、兩房複式套房等，設計簡約舒適，部分房型設有閣樓或露台，空間感十足；可以步行前往星河COCO Park，到世界之窗、深圳野生動物園等車程約20分鐘，購物玩樂都方便！

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深圳葵花公寓

地址：深圳市福田區石廈北一街16號

交通：石廈地鐵站C出口步行約10至15分鐘

房價：$416起/晚（人均$208起/晚）

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深圳福田酒店推介【2】全季酒店（深圳會展中心皇崗店）

全季酒店（深圳會展中心皇崗店）於2021年開業，供應超過80間客房，木系色調裝修簡約，不少曾入住的網民讚衛生程度不錯，整體乾淨企理。酒店距離崗廈地鐵站約5分鐘路程，鄰近卓悅中心及多間食肆餐廳，地理位置方便！

全季酒店（深圳會展中心皇崗店）

地址：深圳福田區福田街道崗廈社區彩田南路3016號彩天名苑105

交通：崗廈地鐵站步行約5分鐘

房價：$488起/晚（人均$244起/晚）

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深圳福田酒店推介【3】力亞酒店（深圳會展中心店）

力亞酒店坐落於深圳市福田區繁華CBD中心地帶，距離福民地鐵站500米左右，步行約10分鐘可到達大型購物美食廣場卓悦INTOWN購物中心、卓悦中心、皇庭廣場等！酒店大堂用上金屬材質及暗紅磁磚裝修，復古風設計非常適合影相打卡！酒店提供約30間客房，設計溫馨舒適，房內設巨型屏幕及投影儀，可以「躺平」看電影，好Chill！

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力亞酒店（深圳會展中心店）

地址：深圳福田街道海濱社區福強路海濱廣場2018號顯鋭大廈東門首層

交通：福民地鐵站步行5至7分鐘

房價：$397起/晚（人均$198.5起/晚）

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深圳福田酒店推介【4】薈語酒店（深圳福田會展中心店）

深圳福田薈語酒店於2022年開業，總面積超過10,000平方米，位於福田星河COCO Park旁邊，距離地鐵石厦站E出口步行約5分鐘即可到達，地理位置相當不錯！酒店環境清靜，地下大堂採用落地玻璃，配上四周的青綠植物，彷如置身隱世綠洲！

（圖片來源：Trip.com）

酒店供應超過150間客房，室內設計選用木系風格，溫馨簡約，分為睡眠區、沐浴區及休閒區，同時設有智能系統，可以聲控開關電視、電燈、調節房間温度等，非常細心。

薈語酒店（深圳福田會展中心店）

地址：深圳福田區福民路199號

交通：石厦地鐵站步行5分鐘

房價：$554起/晚（人均$277起/晚）

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深圳福田酒店推介【5】深圳福田皇崗城際酒店

深圳福田皇崗城際酒店於2023年4月正式開業，為德國城際酒店集團（Intercity Hotel）旗下、華南地區首間分店，選址深圳CBD中心區，地鐵7號線皇崗村站出口直達，非常方便！酒店貫徹集團的德式簡約時尚風格，供應超過350間智能客房，空間非常寬敞，另設有健身房、自助洗衣中心等。

深圳福田皇崗城際酒店

地址：深圳福田區福民路28號

交通：皇崗村地鐵站出口直達

房價：$490起/晚（人均$245起/晚）

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深圳福田酒店推介【6】深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）

全球首間無印良品酒店落戶深圳深業上城，距離地鐵3號及10號線蓮花村站約8分鐘路程，同時是首間結合餐廳、酒店、旗艦店於一身的項目，整體設計貫徹無印良品的簡約舒適風格，同時強調環保概念，採用不少舊建築物料及木材邊角等，呈現出獨一無二的原始質感。

酒店合共有79間客房，分為5種房型，適合一至二人入住；房內不少傢俱及用品都用上無印良品自家出品，設施配備齊全。

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深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）

地址：深圳福田區皇崗路5001號深業上城

交通：蓮花村地鐵站步行8分鐘

房價：$857起/晚（人均$428.5起/晚）

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深圳福田酒店推介【7】深圳綠景酒店

深圳綠景酒店位於福田CBD的中心區域，供應超過300間客房，共有9個房型可供選擇，包括高級大床房、雙床房、親子房、豪華套房等，客房設計簡約典雅，環境寬敞舒適，附近亦有不少食肆餐廳及購物熱點，鄰近大型超級市場AEON及家樂福，距離沙尾地鐵站路程約8分鐘左右，交通便利！

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深圳綠景酒店

地址：深圳市福田区新洲南路3099號

交通：沙尾地鐵站步行8分鐘

房價：$578起/晚（人均$289起/晚）

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深圳福田酒店推介【8】深圳福田CBD逸扉酒店

凱悅集團旗下的深圳福田CBD逸扉酒店位於福田區市中心，步行至福田高鐵站及地鐵福田站只需5分鐘，交通非常便利。酒店共有212間客房，房間面積由25平方米至105平方米不等，設計簡潔舒適。所有房型均配備膠囊咖啡機、智能音響、智能電視等，部分房間更面向開揚的中庭花園景觀，或配備影音設施，可以在房間內度過舒適的私人時光。

酒店同時設有24小時健身房及自助洗衣服務，對商務旅客來說非常方便！

深圳福田CBD逸扉酒店

地址：深圳市福田區鵬程一路與福中三路交匯處廣電金融中心6-9樓

交通：福田地鐵站步行5分鐘

房價：$742起/每晚（人均$371起/晚）

預訂：Trip.com｜Klook

深圳福田酒店推介【9】深圳文華東方酒店

深圳文華東方酒店於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。

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深圳文華東方酒店

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘

房價：$2,834起/每晚

預訂：Agoda｜Trip.com｜永安旅遊