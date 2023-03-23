深圳新酒店推介2023！深港兩地恢復通關後，事隔幾年又可以再次計劃來一趟深圳小旅行，趁著假期玩盡兩日一夜！今次記者整理9間深圳新酒店，分別位於深圳灣、福田、羅湖等，部分鄰近高鐵站或地鐵沿線，以及大型商場如深圳萬象城等，亦有近年人氣極高的度假風打卡海邊民宿，人均最平$247起！

深圳酒店推介｜9間人氣新酒店！鄰近地鐵/無敵海景套房人均$247起

深圳新酒店推介【1】深圳前海JEN酒店（2023）

香格里拉集團旗下的深圳前海JEN酒店於2023年2月開幕，距離前灣地鐵站僅需6分鐘，以現代時尚及高科技配套為主題，供應369間客房及主題客房，更設有不同面積的相連客房及套房，方便不同住客的需要。此外，各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施。

酒店更設有一個佔地2,300平方米、橫跨4個樓層的健身中心，當中包括兩個恆溫泳池及一個果汁吧，全天候24小時開放，全面配合住客的生活方式。

深圳前海JEN酒店

地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號

交通：前灣地鐵站步行6分鐘

房價：$1,113起/每晚

預訂：Trip.com

深圳新酒店推介【2】深圳文華東方酒店（2022）

深圳文華東方酒店於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。

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深圳文華東方酒店

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘

房價：$2,729起/每晚

預訂：Booking.com｜Trip.com｜永安旅遊

深圳新酒店推介【3】深圳NOA諾亞酒店（2022）

深圳NOA諾亞酒店同樣在2022年開幕，設計靈感來自挪亞方舟，酒店外圍運用熱帶植物及水泥牆，營造出沙漠綠洲的感覺；客房內採用小眾品牌的傢俱，以回收木材、鋼板、皮革等物料為設計主題，營造出偏暗沉的型格工業風。酒店供應多種房型，包括雙床房、家庭房等，亦有設閣樓的LOFT大床房等，巧妙運用閣樓設計，提升空間感。

深圳NOA諾亞酒店

地址：深圳市羅湖區寶崗路5號

交通：筍崗地鐵站步行約6分鐘

房價：$494起/每晚

預訂：Booking.com｜Trip.com

深圳新酒店推介【4】深圳福田CBD逸扉酒店（2022）

凱悅集團旗下的深圳福田CBD逸扉酒店位於福田區市中心，步行至福田高鐵站及地鐵福田站只需5分鐘，交通非常便利。酒店共有212間客房，房間面積由25平方米至105平方米不等，設計簡潔舒適。所有房型均配備膠囊咖啡機、智能音響、智能電視等，部分房間更面向開揚的中庭花園景觀，或配備影音設施，可以在房間內度過舒適的私人時光。

酒店同時設有24小時健身房及自助洗衣服務，對商務旅客來說非常方便！

深圳福田CBD逸扉酒店

地址：深圳市福田區鵬程一路與福中三路交匯處廣電金融中心6-9樓

交通：福田地鐵站步行5分鐘

房價：$692起/每晚

預訂：Trip.com｜Klook

深圳新酒店推介【5】深圳灣安達仕酒店（2021）

深圳灣安達仕酒店位於深圳灣萬象城，由華人設計篩季裕堂主理，除了採用其標誌性的花紋地磚、南洋風百葉窗等，亦有洋溢中國傳統文化風格的室內空間。酒店供應逾200間客房，整體設計明亮簡潔，用上水鴨藍與白色百葉窗與大理石，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣。酒店設有5間餐廳及酒吧，亦有游泳池及健身室。

深圳灣安達仕酒店

地址：深圳市南山區科苑南路2600號

交通：後海地鐵站步行約15分鐘

房價：$2,393起/每晚

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜永安旅遊

深圳新酒店推介【6】深圳太子伊敦睿選酒店（2021）

深圳太子伊敦睿選酒店距離南山區海上世界站僅3分鐘路程，附近有匯港中心、蛇口碼頭等，可以前往澳門及珠海等地，交通非常方便。酒店以濱海文化為主題，在設計中加入航海元素，例如漁網、船艙細節等，呈現出簡約的現代復古風格。酒店共有170間客房，融合時尚與古典風格，空間簡約舒適。

深圳太子伊敦睿選酒店

地址：深圳市南山區蛇口太子路5號

交通：海上世界站步行約3分鐘

房價：$599起/每晚

預訂：Agoda｜Trip.com｜永安旅遊

深圳新酒店推介【7】純白希臘風海灣酒店

隨著深港兩地全面通關，不少人都會趁假日北上深圳度過悠閒周末，今次介紹一間位於深圳南澳區的希臘風酒店，主打每個房間都有不一樣的景觀，部分更設有私人浴池及海景泳池，包早餐及下午茶，而且額外附送20分鐘攝影服務，就算不懂拍照也能擁有打卡靚相！

純白希臘風海灣酒店 詳情：

深圳新酒店推介【8】楹諾小半灣 INNOBAY（2021）

楹諾小半灣是近年深圳人氣極高的打卡酒店民宿，位於深圳大鵬金沙灣海岸邊，坐擁觀賞最美海上夕陽的景點，加上整棟純白色建築讓人感覺彷如置身海外小島度假村，份外悠閒。酒店合共有18間客房，設3種不同房型，每間客房都有180度無敵大海景，並設有露天浴池，可以一邊浸浴一邊欣賞日落，非常寫意！

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楹諾小半灣 INNOBAY

地址：深圳市龍崗區大鵬新區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101號

房價：$1,480起/每晚

預訂：Trip.com｜Klook

深圳新酒店推介【9】深圳安琰酒店（2021）

深圳安琰酒店於2021年開幕，主打輕奢侈的現代風格，合共提供48間客房，面積由46平方米至98平方米不等，房間以原木色為主基調，採用智能家居系統，設有步入式衣帽間、浴缸、LA LEBO衛浴用品等，另有迷你吧及咖啡機，供應多款免費飲品，營造出高科技與舒適兼備的氛圍。

另外，酒店設空中花園、室外恒溫泳池等，而且有不少親子友善服務，大人小朋友都可以好好享受，亦可步行至深圳灣公園及深圳萬象城，方便大家行街購物。

深圳安琰酒店

地址：深圳市南山區後海大道2008號

房價：$1,095起/每晚

預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊