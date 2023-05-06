汕頭旅遊︳坐高鐵僅2小時必去6大旅遊景點　3日2夜行程嘗汕頭美食

大灣區旅行，汕頭是好去處之一，記者親自找來窮遊達人帶大家玩汕頭，汕頭美食你夠膽試嗎？



自通關以來，趁周末到內地作短線遊已成不少港人的指定動作。總是遊走大灣區，又想有點新意，何不轉戰距離香港僅2小時高鐵車程的汕頭？這裡有浪漫的法式風情街道，又有特色的新派潮汕小食，三日兩夜洗費也不過人民幣二千元！今次記者找來旅遊Youtuber「窮遊達人」Timbee，分享汕頭的旅遊好去處。

汕頭3日2夜行程

｛汕頭3日2夜行程｝

第一日

1200 抵達汕頭高鐵站

1330 地道正宗潮州牛肉湯牛丸店

1415 敘利亞風格圓床民宿「許小姐的三十歲民宿」

1600 法式街頭街拍

1610 阿祿食店（CP值高海鮮餐！）

2000 生薑足浴按摩

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第二日

1200 許小姐的三十歲民宿打卡

1400 September 玖 - 老藥桔奶昔（必試鹹柑桔）

1415 潮汕掃街

1530 汕頭旅社打卡位

1630 汕頭小公園隨拍

1800 新冠園酒樓（必食野生花竹蝦、正宗蠔餅、打冷魚飯）___________________________

第三日

1200 伊樓咖啡館（懷舊風打卡Cafe）

1330 木心民宿打卡（法國風情住宿）

1600 廣場老牌豆花甜湯（歷史悠久潮州糖水）

1800 貴賓牛肉火鍋（知名老店溫體牛肉牛丸）

2000 汕頭小公園夜市美食實測



汕頭短線遊必遊X景點

1. 汕頭小公園

Timbee表示，整個行程最有驚喜為「汕頭小公園」，因整個街道都洋溢法式等風情，講係大陸都無人信！汕頭小公園，有百年歷史，曾有很多外國設計師來這兒生活，所以街上有大量歐洲風建築物，絕對是歷史悠久的古街。但這裡因自然風化的關係，已爛到「甩頭甩骨」。近兩年翻新之後靚哂！又火速成了網紅的打卡熱點。

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2. 許小姐的三十歲民宿

民宿方面，Timbee大推「許小姐的三十歲民宿」，這民宿位於汕頭小公園之中，有著敘利亞風格的設計，絕不是中式，拍照打卡一流！民宿猶如古老大宅，樓底高，房中間有吊紗簾床，牆身保留著甩油的痕跡，加上一系列古董家具，看上去非常古色古香。

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3. 汕頭旅社

汕頭有一個懷舊打卡位，那就是位於商平路的「汕頭旅社」。過去原址是五洲大旅社與樂天旅社，後來在1945年遭日本飛機轟炸而成廢墟，才改建為「汕頭旅社」，經過多年易手，現為樓高5層半的「新生飯店」。飯店仍保留「汕頭旅社」的字牌，是汕頭必去的打卡熱點。

4. 商平路掃街

在「汕頭旅社」附近有不少掃街小食，當中「汕頭雪條」造型有趣，是中國的著名旅遊地標，如︰萬里長城，打卡度高，不過味道就伏伏地。Timbee表示如想解暑，不如去鄰店September飲特色的「鹹柑桔奶昔」，味道好清新又香甜，非常有驚喜！至於路口的「紅」，專賣地道的潮洲魚飯，醃漬鹹香魚也值得一試。

5. 伊樓咖啡館

店裡的復古裝修風格與小公園古香古色的氛圍十分搭配，每一層都是滿滿的民國風情，三樓和四樓有小陽台，向外望可以看到熙熙攘攘的老市區。至於食物，主打自家製西式蛋糕及咖啡，蛋糕略甜，咖啡品質不錯，值得一試。

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「窮遊達人」Timbee分享汕頭的旅遊好去處。（圖片︰ Youtuber「窮遊達人」Timbee授權）

旅遊Youtuber「窮遊達人」Timbee

Timbee Lo，熱愛旅遊， 三尖八掛，鍾意捐窿捐隙，最愛以最低成本方式遊走世界各地，體驗不同國家的貼地文化，享受做一個當地人嘅感覺。

