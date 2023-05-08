深圳美食｜炭火榴槤雞煲人均¥80　食埋爆漿榴槤煎餅/巨無霸榴槤冰

深圳美食多籮籮！最近記者發現廣州熱爆的炭火榴槤雞煲，原來在深圳都有得食！可以邊飲滋補魚肚雞湯，邊大啖食冰火鮮榴槤肉，加上一系列精緻的榴槤點心及甜品，人均也不過約¥80！平靚正！簡直是榴槤控天堂。



以往去廣州長隆玩之後，必備節目一定去食炭火榴槤雞煲，但想止榴槤癮，吓吓上廣州又未免太麻煩了！如果你也熱愛榴槤，現在近近地在深圳就有得食，「齊秋水榴蓮雞煲」位於深圳前海區，今年四月才開張。

(圖片來源︰小紅書)

超肥榴槤肉！嫩走地雞湯底/Q彈厚魚肚/泰國大頭蝦

「齊秋水榴蓮雞煲」主要提供3款榴槤雞煲，分別有「招牌榴槤魚肚雞煲」¥228（3件榴槤）」、增量版「Plus榴槤魚肚雞煲」¥318（6件榴槤）及「神秘咖哩榴槤雞煲」¥288，是近來人氣急升的深圳美食。

先講榴槤魚肚雞煲，內有大量走地雞及魚肚，最佳食法是當雞湯滾起，隨即在上面再放入榴槤肉，焗煮1分鐘即可開動。榴槤不建議煮太熟，入口才可嘗到冰火兼備的半熟滋味。抵讚位是每件榴槤都接近拳頭般大小，好大份！伴雞湯食，味道意外地夾。此外，雞煲內的走地雞分量極多，目測是1整隻雞的肉量，肉的鮮度也絕非香港常食到的三黃雞可比擬。魚肚又厚又彈，感覺好養顏，光吃一煲已非常撐肚！店家另一款神秘「咖喱榴彈雞煲」則是獨創口味，除了同樣有榴槤肉外，濃郁的咖喱湯中還有海鮮配料，如6隻大頭蝦、墨魚仔等，帶點東南亞風味。

邪惡之最！必食爆漿榴槤餅／巨無霸榴槤椰子冰

除了招牌炭火榴槤雞煲，「齊秋水榴蓮雞煲」還集合了一系列創意榴槤點心及甜品，當中必試抹茶爆漿榴槤餅、火炭拉絲榴槤菠蘿包、榴槤雪山包、巨無霸榴槤椰子冰…等等，菜品多之餘均足料大份，平均每款都是¥2-¥70人仔，CP值爆標！

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(圖片來源︰小紅書)

齊秋水榴蓮雞煲

地址：前海路1956數字文化創意園6棟底商

交通：深圳地鐵1號線大新站A出口步行660m

人均：¥80-¥200

