內地咖啡店推自由定價　客人每杯僅付¥1惹熱議︰人性經不起考驗？

內地近日有一間名為「佛系」咖啡店開張，並推出咖啡自由定價的活動，然而正式營業首日就已經出現虧損！店方指賣出逾400杯咖啡，全日營業額僅得¥400多元，即平均每杯咖啡只售約¥1，引來大批網民熱議。



咖啡自由定價 大部分顧客付¥1/杯

早前浙江杭州一家咖啡店「FAITH TIN」， 以「佛系」為名號，沒想到連咖啡收費都非常佛系，店內全部飲品包括咖啡、果飲、沙冰等均不設定價，讓顧客「按心情支付」，並期望可以為社會帶來本真，豈料僅開業首日便蝕錢。

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（圖片來源：官方微信）

根據內地《浙江日報》報道，該咖啡店在4月26日開業，店員指出「真的有人花一分錢來買一杯咖啡」，大部分顧客買咖啡均支付¥1（人民幣·下同）。FAITH TIN創始人表示，店舖屬杭州首間自由定價的咖啡店，試營業首日賣出了400多杯咖啡，但營業額僅錄得¥400多元，估計整體虧損了¥3,500元。

報道又指，營業首日全日僅錄得¥3,000營業額，但當中亦有部分顧客以多於¥1購買咖啡，有一些「比較善良的顧客」，會支付¥18.88等相對吉利的數字，有顧客就以最高定價¥58購買一杯咖啡，引來大批網民熱議。

（圖片來源：微博）

支付由心考驗人性？

根據FAITH TIN官方微信，店方指出其是首家想推廣「相信文化」的咖啡店，又稱「我們希望在相愛與相殺之間能選擇相信」，強調咖啡定價「明心見性，支付由心」。有網民認為，咖啡店雖然虧損了¥3,500，但現時已經舉國皆知，實際上是以低成本做了一次全國推廣。

都有網民不支持自由定價，「畢竟是做生意，但如果是為了作慈善另說」、「現在這個社會搞不定價就好像在搞行為藝術」，亦有人直言「人性是經不起考驗的」，並不應高估市民的消費水平。大家又怎樣看呢？

FAITH TIN咖啡店 詳情

地址：杭州市拱墅區石祥路59-21號新華數智產業園聚興大廈1樓

