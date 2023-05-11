深圳美食︳福田圍爐煮粉紅奶茶網民狂打卡　近地鐵歎客家糕點¥58

深圳美食推介！假日想約閨密去歎下午茶，但去厭了一式一樣的酒店下午茶或咖啡店，何不去深圳試試新派圍爐煮茶？這家位於深圳福田區的圍爐煮茶店，裝潢帶濃濃的客家風情卻不失舒適感，且食物選擇多多，如超打卡的泥陶壺烤粉紅奶茶、精緻客家糕點及特色醃麵等，好適合愛吃東西的女生前往。



地鐵出口10分鐘到

不同於香港體驗圍爐煮茶，必須深入郊區，深圳福田的「轉來‧山野茶食」圍爐煮茶，地鐵一出步行10分鐘即可嘗到，交通相對方便得多，歎完茶又可立即逛街，非常適合閨密約會。

（圖片︰小紅書）

店名「轉來」，在客家語中解作「回來」，寄寓了店家希望客人一來再來的理念。店內裝潢中西合壁，以客家建築的水泥牆、瓦片及紅磚為主軸，配合西式的咖啡店格局、如U型圍爐、高腳圓木台、石春步道等等，帶給人耳目一新的感覺。

歎客家古法泥陶壺粉紅奶茶

在食物方面，轉來主打一系列客家養生美食，當中必試古法泥陶壺烤奶茶，店家以傳統的客家泥陶壺煮茶，一邊分享客家文化，一邊將茶葉、糖、食用花和牛奶放入壺煮製，讓大家即場飲到暖笠笠的熱奶茶！烤奶茶有多個口味，最受歡迎的是紅糖玫瑰烤奶茶，茶體呈漂亮的粉紅色，口感厚實也不會太甜。

推薦客家糕餅/鐵皮盒糖水

品茶怎可缺少點心？轉來另一主打就是客家傳統糕點及特色醃麵。如喜歡打卡，必叫客家糯嘰嘰大四喜，四色糕餅現蒸現出，每款餅都有蒸籠裝著，好有儀式感。不過，這款糯嘰嘰大四喜冷了口感會變差，拍照切勿花太多時間了。至於滋補的鐵皮盒糖水也是推薦之選，如銀耳蓮子清補涼，內有足料的雪耳、蓮子、枸杞及斑蘭凍，絕對是為女生而設。

不想一味吃甜，不妨選擇枸杞葉鮮肉肉丸湯，這是一款客家傳統醃面，入口爽滑，加上辣椒醬更惹味！

轉來‧山野茶食

營業時間：1000-2200

地址：香山街社區文昌南街7號創意園北區A1棟108

人均：約¥58-¥150

交通：乘深圳地鐵2號線至僑城北站B出口，步行770m

