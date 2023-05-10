深圳按摩｜小腿拔罐¥10起效果成疑　網民怒笑：對腳都要練詠春！

深圳按摩、深圳小腿拔罐推介！不少人濕氣重就想去拔罐，坊間一般針對腳板底、背脊等部位居多，但原來小腿都可以拔罐。最近有網民就北上深圳，並分享自己首次實試小腿拔罐的感受，一支支「木椿」倒插在腿上，引來大批港人笑指猶如「練詠春」，最平¥10起就可以體驗。



網民深圳首次實試小腿拔罐

深圳出名是港人的按摩勝地，除了揼骨外，不少人或會選擇做拔罐！最近有網民就於Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發帖分享，自己前往深圳水圍村做足底按摩，豈料發現該店連小腿都可以做拔罐，指「人生第一次按腳有拔鑵，笑咗」，並附上一張小腿拔罐相片，引得一眾網民不禁失笑！

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）

小腿放滿「木椿」 網民笑：對腳都要練詠春

從相片中可見，網民雙腳放滿一支支的竹筒拔罐器，涵蓋腳底、膝蓋附近及小腿位置，每隻腳最少吸上9個拔罐器，驟眼望去猶如一支支「木椿」，而且排列有序，畫面相當奇特，有網民表示聯想起葉問打椿，笑言「對腳都要練詠春」，非常風趣。

據樓主發布的店舖卡片顯示，該按摩店「紅飛足療館」位於深圳福田區的水圍村，以足底按摩為主，是次按摩連拔罐收費¥108，結帳免收小費，但形容效果「得啖笑」，直言有機會是「個人唔夠毒（濕毒）」。

（圖片來源：FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）

▼深圳水圍村夜市推介▼

小腿拔罐效果：感覺一般 VS 隻腳無咁易攰

貼文引來不少網民留言，指一般只做過腳板底拔罐，針對小腿反而較少見，坦言好想試玩。不過，小腿拔罐其實並非新事物，有網民表示早在十多年前已經有小腿拔罐，只要現時更加專業化，然而效果則見人見智，有網民指「感覺一般，拔完跑步都係一樣無快到」、「覺得隻腳無咁易攰同腫」，看來最終還是視乎個人體質及師傅手勢。

▼睇網民點講▼

+ 5

至於價錢方面，有網民表示，曾經於深圳做過80分鐘的小腿拔罐，收費僅¥98，算是非常之抵！此外，有網民亦推介同樣位於福田區的「好世界足浴城」，按摩最平加¥10已經可以做到拔罐，收費相當便宜。大家有興趣不妨留意！

深圳按摩推介｜紅飛足療館 詳情

地址：深圳福田區水圍村五街77棟101號

前往方法：從福田口岸乘搭深圳地鐵4號線至「福民站」D出口



深圳按摩推介｜好世界足浴城 詳情

地址：深圳福田區福民路皇崗新村45號一、二樓

營業時間：12:00 - 02:00

前往方法：乘搭深圳地鐵7號線至「皇崗村站」D出口

