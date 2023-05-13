深圳好去處｜極具格調「麻雀館」唔駛¥10/hr　約朋友打麻將玩桌遊

撰文：深圳市吃喝玩樂生活
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你永遠不知道深圳這座城市到底有多卷，現在打麻將都開始內卷。福田熱門榜第一棋牌室「銅雀台會館」，靠着審美在線的空間設計，顛覆大家對傳統棋牌室的刻板印象。

這才是深圳棋牌室天花板　設計成藝術館！誰卷得過它？

按圖看看銅雀台會館的設計，還有優惠啊👇👇👇

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印象中的麻將館&棋牌室總是小又簡陋，所以踏入「銅雀台會館」時很難想象這裏竟然是棋牌室，難怪很多客人都說，來了這裏以後其他地方都看不上！

銅雀台會館　集麻將／Board Game／下午茶的棋牌室

南洋風&中式設計碰撞　每一幀都出片

1000+㎡空間融合了復古南洋、輕奢法式、中式三種風格，分隔成18個包廂、水吧枱、桌球區，從前期靈感到後期裝修都是主理人親力親為，只為打造年輕人更喜歡的高端棋牌室。

對於女孩子來說「銅雀台會館」就是一個寶藏取景地，隨手一拍都是王炸級出片率，打個麻將還能出組大片，靚女靚仔們拍照姿勢都給我凹起來！

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怎麼玩最划算？當然是買套餐！

你以為這裏很貴？No！低至人均8元／小時（優惠價）的高端絕美棋牌室，深圳你找不到第二家了，Team Building聚會什麼的是時候支稜起來！

18個不同風格的包廂　任你挑選

按圖看看銅雀台會館各款不同的包廂介紹👇👇👇

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18個包房分為標準／星品／豪華／總統／至尊房，每一個房間都是不同的風格，大家可以根據自己的喜好選擇。每個房間都配套齊全，裝有空氣淨化器，待一整天都不會覺得悶。

如果是團建大聚會，非常推薦東南亞風的總統房，綠植光影搖曳頗有氛圍感，拍照絕美！包廂內配有2台麻將機，可以滿足多人玩耍的需求。

可以開Party的至尊房，除了麻將桌以外還配了桌遊，能容納十幾個人，玩上一整天都絕不會無聊~

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麻雀枱中的愛馬仕　價值6位數

來看看銅雀台會館的高級自動麻雀枱，還有桌遊和桌球枱哩👇👇👇

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主理人下血本，買來價值6位數的全進口麻將桌「VISMARA」，全白極簡設計，4個位置都配備了USB接口方便玩家充電，全深圳估計就這裏有！

管它人生苦短　先來把打麻雀

以前不理解為什麼可以打麻將打通宵，今天在這裏終於get打麻將的快樂！白天生活已如此疲憊，一場麻將像一次精神按摩。

每一次摸牌就像拆盲盒，把一副爛牌打成勝局的感覺，就像中了頭等中獎，快樂瞬間變得很簡單。

最後祝來「銅雀台會館」打麻將的各位，紅中拿到手軟，食糊食到翻屋企！今晚雀神爭霸賽，一起贏三家打到天亮！

這裏的玩法不止麻將

桌遊／桌球／下午茶　可開Home Party

「銅雀台會館」提供了幾十款Board Game，小到UNO，大到近期超火的終極競爭桌遊「我是大老闆（I'm The Boss）」，全都有！怕無聊？在這裏不存在！

遊戲過程全程高能，玩家間的激烈battle和相愛相殺，是隨時可能反枱的刺激程度，玩一場喉嚨都喊啞了，但是真的超解壓！

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滴滴滴　桌球選手上線

桌球迷看到它的時候眼睛都直了好嗎，忍不住手癢想打兩杆，打麻將打累了，不妨到就在這換換玩法，放鬆一會兒~

下午茶&餐食　有上百種選擇👇👇👇

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要我說，「銅雀台會館」也是一個被棋牌室耽誤的飲品店，足足有70+種茶飲&咖啡可選，現在還有19.9元（優惠價）的下午茶套餐，抵到爆！

餓了還有小吃&主食，一邊打麻將一邊吃飯這不香嗎！單方面宣佈，「銅雀台會館」就是我的快樂老家，真·神仙棋牌室，快約上你的好朋友們一起來玩！

銅雀台
店鋪地址：深圳福田區福民路與益田路交匯處高發城馳苑A棟商業裙樓3樓
營業時間：周一至周日全天
聯繫電話：19820813101

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【本文獲「深圳市吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：livesz0755】

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