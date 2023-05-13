深圳美食︳港人挑戰上深圳食海膽超值！人均¥200幾必食海膽火鍋

深圳海膽你敢唔敢食？深圳一間海膽專門店最近爆紅，人均¥200多元就可以食足9款海膽菜式，包括海膽刺身、海膽天婦羅、海膽煎餃等，其中更有聞所未聞的海膽火鍋，近日有港人親身前往品嚐，並大讚好食！



¥499海膽套餐 人均¥200食9道菜

深圳都可以食到海膽火鍋！愈來愈多港人北上覓食，酸菜魚、片皮鴨等已經無法滿足大家胃口，近日深圳就有一間非常熱門的海膽專門店，引起各大「美食家」注意，除了菜式多多，最重要是價格親民，人均¥200多可以食足9道菜，而且有各種意想不到的海膽做法！

（圖片來源：小紅書）

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

深圳「膽道·海膽料理專門店 」於當地極受歡迎，主打創新的「海膽九吃」，餐廳門店裝潢金碧輝煌，並設有不同包廂，甚有氣派！最近有港人於Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發帖分享，指「我們點了個¥499套餐，服務員十分細心，服務極好」。

+ 3

從相片中可見，「膽道」主力提供海膽套餐，當中包括海膽刺身、海膽軍艦、海膽芝士卷、海膽沙律、迷你海膽飯、海海膽茶碗蒸、膽天婦羅、海膽煎餃，更有紫海膽、木盒海膽，以及幾乎聞所未聞的海膽火鍋，跟配一碗可以浸泡食用的泡飯，足足9款海膽菜式，人均僅約¥250，認真超值！

樓主表示，及後經美團以¥68購買一張¥100現金券（可以買2張），「吃到半途，服務員說，如在大眾點評讚好，就送2杯冰琪琳，我順便寫寫食評讚她服務細心，最後賣（埋）單¥445/2人」，即人均¥222.5，就可以食到豐富的海膽大餐，認為性價比極高！

（圖片來源：FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）

海膽火鍋有驚喜 加飯煮粥食到底

至於味道方面，樓主認為該2人餐分量非常足夠，並且形容「很好吃」，又指海膽火鍋「最後啲飯浸耐啲更好吃」，部分網民指海膽火鍋飯浸泡一段時間後，會變成海膽粥，口感及味道甚佳，更搞笑形容首次吃「海膽自遊」火鍋甚帶驚喜。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

貼文一出引來大批網民留言讚好。有不少網民表示「好吸引」並欲前往一試，又指該價錢「平過香港果d我媽家姐（Omakase）多多聲」、「真係超抵食」，而且樓主表示餐廳免收加一，大讚明碼實價。至於不少人關注的海膽來源地，樓主表示「（菜單）圖寫馬糞海膽的出口國家，有好些不同國家」，但認為性價比極高值得推介，大家又有無興趣呢？

膽道·海膽料理專門店 深圳分店詳情

COCO PARK店

地址：深圳福華三路福田星河COCO PARK購物廣場3層北區010號鋪

營業時間：10:30 - 14:00，17:00 - 22:00

前往方法：深圳地鐵3號線購物公園站C出口



萬象食家店

地址：深圳梅園路75號萬象食家負1層B117號鋪

營業時間：10:30 - 14:00，17:00 - 21:30

前往方法：深圳地鐵7號線筍崗站E出口

