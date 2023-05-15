大阪機票︳3日2夜來回套票$3990位起　住2晚難波新酒店包20KG行李

大阪旅遊套票！想快閃大阪，但又不想花時間綢繆機票或酒店？近來PAM Holidays推出大阪3日2夜套票優惠，二人同行，包入住2晚新酒店及來回機票，人均低至$3990！出發日子還嚢括暑假旺季，最適合想到日本旅遊，假期有限的朋友。



大阪3日2夜套票 難波新酒店、包20KG行李

1. 入住難波站新酒店 Centara Grand Hotel Osaka

套票最大亮點是包了2晚大阪新酒店Centara Grand Hotel Osaka住宿，酒店由泰國飯店集團Centara Hotels & Resorts 主理，定於7月1日正式開業，兼鄰近大阪購物勝地難波站，從關西機場坐火車去已可直達，位置很方便。此外，Centara Grand Hotel Osaka還加入了不少泰國元素，如：泰式水療護理及供應泰式美食的Suan Bua Thai Restaurant，加上樓高33層的酒店頂樓開放式餐廳，可以一邊用餐一邊眺望大阪夜景，與曼谷流行的roof-top吧有異曲同工之妙。

2. 出發時間彈性 樂桃航空機票連20kg行李托運

除了住宿，是次3日2夜套票選乘Peach樂桃航空機票，價錢已包每人20kg的行李托運費。預訂日期由即日起至6月30日，出發日子則由7月1日起至10月28日，整個旅遊日期長達4個月，時間有彈性。

（圖片來源：PAM Holidays）

大阪3日2夜旅遊套票

包括：Peach樂桃航空香港大阪來回機票、1件7kg手提行李及1件20kg行李托運、連續兩晚入住Centara Grand Hotel Osaka

價錢：二人同行價$3,990起、單人價$5,140

預訂日期：即日起至6月30日

出發日期：2023年7月1日至2023年10月28日

預訂連結：https://www.pamholidays.com/japan-2

