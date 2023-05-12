東京美食︳日本人唔食三文魚超錯！5大超人氣三文魚美食值得打卡

東京美食！5大超三文魚人氣美食，未食先打卡，非常吸引！



曾有謠傳指日本人不吃三文魚，實際上更多調查指出，日本人不但不抗拒，熱愛三文魚的程度更甚吞拿魚。遊走東京街頭，細心留意便會發覺專吃三文魚的料理店為數不少，由澎湃的刺身丼、巨人級壽司、濃湯拉麵，到創意十足的特厚吉列三文魚均有，令人眼花撩亂。今次，記者便精選5大東京超人氣的三文魚美食，讓熱愛三文魚的粉絲們覓食更方便。

日本人也愛吃三文魚

早前日本YouTuber秋山燿平就拍片分享，日本人不吃三文魚超錯，日本人反而最愛三文魚！他並指少人吃三文魚是因為日本人認為壽司是奢侈的食物，不會天天吃，實在顛覆了香港人對日本人的認知。

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東京超人氣5大三文魚美食

1. Seafood bar Ermitage 即叫即炸半熟鮭魚丼

在東京代代木公園一帶匯集了大量特色餐廳，當中最熱門是今年3月新開的新派意大利海鮮酒吧「Seafood bar Ermitage」。這裡主打炸半熟三文魚丼，三文魚刺身外層包裹著黃金色的麵包糠，一口咬下去，先感受到炸麵衣帶來的熱力，及後是中間幼滑的刺身嫩肉，酥脆及柔韌共治一爐，口感與平時常食的吉列牛或吉列蝦不同，非常獨特！此外，搭隨三文魚丼送上台的還有三文魚籽、半熟蛋、洋蔥及他他醬，可按個人喜好攪拌加入飯中食用，開胃之餘味道變化多多，每項細節都非常講究。

東京超人氣的三文魚美食【1】Seafood bar Ermitage

營業時間：星期一至五 1130-2300、星期六及日 1100-2300、逢星期二休息

地址：東京都渋谷区代々木１-45-4代々木山陽ビル1階



2. 魚の旨い店 特盛三文魚親子丼 低至$48！



想在東京狂吃三文魚，必然要去飯田橋的「魚の旨い店」。這間店與築地的海鮮直銷商共同經營，所以出名食到既新鮮又便宜的特大刺身丼！店家招牌名物是三文魚親子丼，丼內魚肉及魚籽多到堆成一座小山，超級澎湃！最正是店家設有午飯優惠（1130-1400），所有丼飯一律830日圓 （約$48 ），性價比爆標！

東京超人氣的三文魚美食【2】魚の旨い店

營業時間：1130-2300（1400-1700落場）

地址：東京都千代田区飯田橋 4-4-12



3. 肉の物語 創意三文魚魚肉筒 韓式烤肉



即便是三文魚，東京也花樣八出，如韓式燒肉店「肉の物語 」就有三文魚雪糕筒。整支雪糕筒塞滿三文魚刺身，配搭自家製醬料，可包著豆芽及蘋果一起吃！口味非常獨特！此外，還備有生和牛雪糕筒、戰斧豬扒及生醃蝦等招牌美食，滿足一眾肉肉控！

東京超人氣的三文魚美食【3】肉の物語

營業時間：1100-0000

地址：東京都新宿区大久保1-16-24 BF1



4. サーモン noodle 3.0 法式三文魚濃湯拉麵

日本拉麵湯底不外乎豚骨、雞白湯、魚介或貝汁。近來，東京神樂坂的「サーモン noodle 3.0」，創新以法式做法，製作出三文魚湯底拉麵，令一眾三文魚控為之瘋狂！湯底質感如法式泡沫濃湯，有著濃濃的三文魚及菌菇香氣，吃上口鮮甜而不腥膩。拉麵上還配有炸藕片、叉燒、魚子醬和炸三文魚，多重鮮味濃縮在一起，非常受當地人歡迎！

東京超人氣的三文魚美食【4】サーモン noodle 3.0

營業時間：1100-2040（1500-1700落場）

地址：東京都新宿区神楽坂6-26 カーサイオキ3 102号



5. 三浦三崎港 巨人級三文魚壽司

東京的上野阿美橫町是著名的迴轉壽司激戰區，在眾多迴轉壽司中，最突圍而出必然是「 鮪魚問屋 三浦三崎港」，這裡長時間湧現排隊人潮，皆因店家的壽司，每款也如掌頭般大小，簡直是巨人級分量！當中，必食招牌的鮭魚親子軍艦，上面放滿三文魚及三文魚籽，一件也不過660日圓（約$38），另外還可試鮪魚軍艦、比目魚鰭邊軍艦、紅蝦軍艦、紅蝦軍艦…等，真心食3-4件都飽肚！

東京超人氣的三文魚美食【5】 三浦三崎港

營業時間：1030-2200

地址：東京都台東区上野6-12-14

