深圳美食| 巨無霸蝦餃大如拳頭勁多蝦　歎埋榴槤猫山王包¥60位起

深圳美食多籮籮！除了港人至愛的海底撈或鮑師傅，近來還掀起一股港式點心熱！深圳的點心不同於我們平常在茶樓食到的版本，這邊的分量十分瘋狂，不但有拳頭尺寸的巨無霸蝦餃，連包點及特飲都製作得唯妙唯肖，例如榴槤包真的是猫山王造型、美祿恐龍真的有立體恐龍朱古力公仔在上面…非常搞笑！重點是價錢還平一截呢！



深圳茶記人均¥60吃到飽

在香港歎下午茶，想食點心食到飽，閒閒地人均過百，但返深圳食點心，整體價錢差不多平一倍。如果你喜歡平、靚、正點心，在深圳有多間分店的「肥韜茶餐廳」是不錯的好去處。

肥韜茶餐廳由香港食神韜韜（梁文韜）主理，食品味道夠晒正宗。(圖片來源︰小紅書)

肥韜茶餐廳最初開在深圳華強北，曾創造3600+的排隊高紀錄，連續兩年霸榜深圳茶餐廳熱門榜。即便現時為分散人流，肥韜茶餐廳在一年之內開了6家分店，但仍人氣不減。皆因茶餐廳由食神韜韜（梁文韜）主理，味道夠正宗之餘，一系列港式美食出名量大實惠，招牌料理有黯然銷魂飯、黑松露四寶飯、威靈頓牛扒、漏奶華等！



近來，餐廳還推出懷舊港式點心系列，當中必食如拳頭般大的巨無霸蝦餃、造型精緻的流心貓山王榴槤包、巨量馬拉糕、鮮蝦燒賣、鳳爪、叉燒包及咖啡蛋撻。餐廳還仿傚了傳統香港茶樓般，使用點心車送點心，確保食物最新鮮熱辣，感受到濃濃的老香港情懷。

巨無霸蝦餃、猫山王包 4大必食推介

1.拳頭Size巨無霸蝦餃！一粒有16隻蝦！

餐廳最吸睛的點心，當屬巨無霸蝦餃！每粒蝦餃均如拳頭般大，肉人餡均含有16隻鮮蝦，肉量相等於４粒正常蝦餃加在一起般多！食一粒等於食一籠蝦餃！認真誇張！不過亦有網民指因要包實肉餡，所以巨無霸蝦餃的餃皮會較正常蝦餃厚，如只想食正常版本，亦可在下單時另外跟服務員講。

2.漿貓山王流心包 逼真榴槤造型

貓山王榴槤包也是必食之選！首先包點的造型超精緻，榴槤殼及果肉維肖維妙，好逼真！其次是撕開榴槤包，內裡的流心榴槤漿立即澎湃傾出，饀內還夾有少許榴蓮果肉，相當足料！甜度剛好不會膩，獲得網民一致好評！

3.立體3D美祿恐龍特飲

肥韜茶餐廳也有香港茶記常飲到的美祿恐龍特飲，不只得個名，特飲上還真有朱古力小恐龍，非常趣緻！濃郁的美祿冰沙，還撒了朱古力脆脆，喝起來順滑又濃郁。

4.特色茶記美食 黯然銷魂飯/黑松露四寶飯/威靈頓牛扒/漏奶華

不愛點心的話，肥韜茶餐廳也有大量招牌港式料理，全部都大份夾抵食！黯然銷魂飯上鋪滿叉燒、秘製洋蔥和三隻德青源的無菌流心蛋。黑松露四寶飯一碗有齊叉燒、燒鵝、頭油雞及流心蛋，好惹味！威靈頓牛扒一份只售¥68，超抵食！肉質嫩滑，平時在西餐廳索價至少¥300以上。搭配特製的黑松露鵝肝醬及香脆酥皮，口感豐富。漏奶華上面舖滿阿華田粉及奶漿，吐司蘸過蛋液再用黃油煎，外面好香脆，切開直接爆漿，即使明知高熱量也要試呀！

【INFO】

肥韜茶餐廳（深圳總店）

地址：深圳華發北路40-3號

交通：乘地鐵７號線至華強北站E出口。

