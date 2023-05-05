深圳龍崗萬達全新室內遊樂場　¥168任玩賽車溜冰保齡飛鏢50+項目

放假上深圳新好去處，就在龍崗萬達廣場！



放假去哪玩？人山人海，不如來Party Day運動超樂場，解鎖新奇體驗，就在深圳龍崗萬達。

「Party Day」，意為「派對日」，集合了保齡球、真雪溜冰場、賽車、籃球、射擊、VR體驗、體能拓展等數碼互娛體育項目；融合了輕食、潮玩、微醺、藝術、元宇宙、LIVEHOUSE等新勢力文化，打造全客層、全時段的綜合運動娛樂場館「新物種」。👇👇👇

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10000m²，50+項目，1 天不夠玩

在深圳龍崗萬達新開的這家室內機動遊戲遊樂場，佔地10000+m²，足足有超過50個運動項目，1天都玩不完的。從體育運動到數字競技，從LIVEHOUSE到解壓派對室，各種新奇體驗，保你一天玩不夠！玩了還想來！

1 票通玩，不限時

帶上手環，開啟暢玩，這份攻略趕快🐴住！

怎麼High玩？這份遊玩攻略請收好！

攻略1：超熱門項目，入場先衝它👇👇👇

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TOP1 卡丁車

沖沖衝！進場先衝卡丁車，不用去專業的卡丁車賽場，來這裏就能體驗賽車飛馳的快感！還有專業的賽車服與頭盔可以試穿，下一個秋名山車神就是你！

TOP2 真雪溜冰

不用去溜冰場，南方人也能體驗溜冰的快樂！在Party Day真雪溜冰場裏，體驗冰面行走的樂趣，不會溜冰也沒關係，小海豚帶你暢遊冰面。帶好護膝，正確穿戴溜好冰鞋，向着冰雪出發！

TOP3 保齡球

超大保齡球場地，還有賽級計分器，穿好入場鞋，右手拿球，瞄準目標，咻——，看看能擊中幾個目標！

TOP4 碰碰車

最童年的回憶，直接把遊樂場的碰碰車搬進室內，你碰一下我碰一下，大家碰碰樂，笑聲更歡樂！大人們在這裏找回童年的樂趣，孩子在這裏創造快樂的回憶。

攻略2：勁驚險勁，高空挑戰👇👇👇

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高空滑軌

你是勇敢者嗎？你敢來挑戰「高空滑軌」嗎？站上高台助跑一躍，在慣性的作用下滑動到對面。腿別軟，猛助跑，小心不要卡在中間啦~

梅花樁

模仿電影中的少林武僧，你也來體驗一下走梅花樁的刺激。不用怕，背後有安全繩的保護，你只要保持平衡，站穩腳跟，走到最後，然後一躍而下！好一個少林小武僧！

翹曲滑雪

從長長的滑軌衝出跑道，勇敢一躍，享受速度的衝擊與快感。不要怕，抓緊把手，重心向後，你會穩穩降落在彈跳牀上。

攻略3：Team Building必備，多人組隊👇👇👇

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真人Counter-Strike

「紅隊紅隊，你們已經被包圍了！」在炫彩迷宮裏玩真人CS（Counter-Strike），躲避、出擊、隊友互助，為團隊而戰，直到最後一刻game over，至少6人組隊開局，十幾分鐘一場沉浸體驗，絕對讓你玩的過癮。

彈床區

小時候跳彈床的樂趣，在這裏也能體驗到啦！放肆地笑，痛快地鬧，跟好友兩人打打跳跳，釋放生活中的壓力，在派對日你只需要開心！拋開一切煩惱，盡情地狂歡吧！

攻略4：無拘無束，一人也能High玩

室內還有很多項目，單人多人都能玩！一個人也要開心呀，在體感遊戲區跳累了就到電子遊戲打一會電玩，再去飛鏢區、射箭區遠眺一會，放鬆神經，找找樂趣，更多有趣區域等你來探索~👇👇👇

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攻略5：潮酷科技，打卡出大片

此外，還有各種網紅打卡點，來打卡拍照的人也是絡繹不絕！室內Cyberpunk賽博朋克式的裝修，穩穩拍炫酷大片，科技感十足。籃球場邊的彩色凳子、牆上滾動的炫彩燈帶，一張張氛圍感十足；運動場上的健兒、射擊區的強手，你比運動明星還要靚。

不止運動超樂場 還是吃喝玩樂場館「新物種」👇👇👇

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超氛圍派對 | LIVEHOUSE

LIVEHOUSE不定時營業，樂隊演出、Talk Show表演層出不窮，這裏的燈光舞台效果都是照搬專業場地哦，嗨起來氛圍感十足。玩累了就坐在這欣賞一場演出，與好友一同嗨翻全場。

輕食+小餐吧 | 就餐區

不止玩樂，還能吃大餐！室內的輕餐水吧提供中西餐食、小吃、甜品、飲品、特調，種類多樣，新鮮特供，滿足你的味蕾享受和健康能量，玩累了在這裏吃個晚飯繼續暢玩吧！

轟趴團建必備 | 派對房

團建轟趴也可以來Party Day！這裏有超大私享包房，唱K、打牌、劇本殺……一應俱全，在運動場揮灑汗水，再回派對房一起搶咪唱K吧~

最簡單的快樂 | 百變夾公仔機

場內外都有種類繁多的夾公仔機，不論入不入場都可以購幣玩！價格比外面的遊戲廳還要便宜，酣暢淋漓地玩一天，再抱幾個娃娃帶回家，看你能抓幾個呢？

正在售賣中 | 潮玩周邊

入口處，一大波聯名周邊正在售賣中，未來這裏還會有更多大牌聯名陸續上線……

走啊！快來玩！

Party Day

店鋪地址：深圳市龍崗區平湖街道華南二道萬達廣場6F-A鋪

營業時間：10:00-23:00



平日票價：

單人全天不限時 ¥268

單人2.5小時 ¥168

親子全天不限時 ¥368

親子2.5小時 ¥268

節假日票價：

單人全天不限時 ¥298

單人2.5小時 ¥198

親子全天不限時 ¥398

親子2.5小時 ¥298



小提示：

① 節假日部分項目可能需要排隊，可優先玩其它項目；上午人流較少，可選擇早些入場。

② 部分項目具有競技和刺激性，入場前需購置一份￥2場地保險。



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