西貢美食︳網民必食希臘乳酪雪糕　必點海鹽焦糖脆脆新店進駐港島

西貢人氣乳酪雪糕專門店-小滿定律，近日宣布將進駐港島開首間分店，不少網民大感驚喜。小店主打希臘乳酪雪糕，當中包括招牌海鹽焦糖脆脆、檸檬芝士蛋糕等口味，被網民喻為「西貢必食」的雪糕，份量爆棚之餘兼具賣相。



西貢人氣乳酪雪糕 進駐西營盤

位於西貢的乳酪雪糕專門店Law of Yogurt小滿定律，主打以希臘乳酪製作乳酪雪糕，深受不少食客歡迎，更成為不少人入西貢必食的雪糕之一，不時都需要花些少時間排隊，才可以成功品嚐到乳酪雪糕，人氣持續高企。小店最近宣布小滿定律2.0將進駐港島區，成為首間市區分店。大家以後想食的話，不用山長水遠入西貢喇！

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今次小滿定律選址港島區西營盤，引來大批網民讚好。有住在港島區的網民喜聞小滿開分店消息，表示「好近我」、「好開心呀，可以成日去食」、「之前係西貢食過呢間好好食」，令不少港島人感到驚喜！

▼西營盤新店裝潢▼

必食招牌海鹽焦糖脆脆 雪糕乳酪味濃、質地厚

Law of Yogurt小店主打多款乳酪雪糕，乳酪味道濃郁，質地相對濃厚，入口順滑。店內提供多款配料選擇，當中包括新鮮水果如芒果、士多啤梨等，亦有OREO曲奇餅碎、朱古力脆珠等，其中以招牌海鹽焦糖脆脆最受歡迎，口感爽脆，配以軟綿雪糕及焦糖醬，非常,不錯。另外，客人最喜愛的配料還有綠茶糯米糍、檸檬芝士蛋糕、檸檬蛋白脆、咖啡蒟蒻、開心果碎等，可按各人口味選擇。

至於雪糕醬料，小店提供蜜糖、熱情果汁、紅桑梅汁及美祿可可粉，大家可以因應個人口味配搭，同時可以配搭奇亞籽、自選配料和醬汁。雪糕可以揀選杯裝（$58）或甜筒裝（$38），前者可以選擇3款配料及1款醬，後者則可選1款配料。不過店方表示，小滿西營盤分店開業日子待定，大家想去探店，記得密切留意。

Law of Yogurt 小滿定律 詳情

西營盤店

地址：西營盤第二街1號東祥大廈地下D舖

開業日期：待定



西貢店

地址：西貢福民路58號高富樓地下3號舖

營業時間：13:00 - 19:00（星期一至日）

電話：9210 5390

