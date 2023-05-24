深圳美食︳超人氣文和友生蠔宴平均¥8.6隻　蒸炸焗解鎖8種食蠔法

深圳美食！想歎平靚正生蠔，快閃深圳是最快捷徑！深圳素有「千年蠔鄉」之稱的寶安沙井，自古以來吃蠔文化源遠流長，加上近年物流發達，好易就吃到來自世界各地的靚蠔。今次記者分享深圳一個超人氣吃蠔好去處，不但可嘗遍各式生蠔料理，重點價錢仲平香港一大截！



深圳文和友商場 街頭巷尾蠔縱處處

位於深圳老街的文和友商場，裝修復刻了90年代東門菜市場，獨特的懷舊環境促使這裡成了網紅的打卡熱點。除了裝潢外，文和友最大特色是以深圳菜市場名物沙井蠔為題，將場內一、二樓打造成「老街蠔市場2077」，雲集大量專門食生蠔的餐廳。其中，以CP值高、菜品款式繁多的「深笙蠔」最人氣高企，門口總排著長長的人龍，深受本地人或外地旅客歡迎。

¥129/15隻生蠔塔 8大食蠔方法

深笙蠔主打8大生蠔料理，由炭烤、冰鎮、酥炸及原味蒸均有，有你熟悉的做法，也有你沒吃過的新嘗試，作為「蠔怪」一定不可錯過。店家必食招牌菜「炭烤生蠔塔」，只須¥129就有15隻肉厚肥大的「山東乳山」特區養殖生蠔。每隻生蠔都接近手掌般大，並加了秘製三色醬——辣椒醬、蔥香醬及蒜蓉醬，每口都嫩滑鮮甜、口感豐富，令人難忘！

此外，深笙蠔另一必食之選為「黄金酥炸生蠔」¥158，一碟有12件炸蠔，外層炸皮酥脆香，有濃濃的蛋黃香，內裡則是鮮嫩多汁的肥美生蠔，咬開時還有爆汁效果，認真誇張！吃時蘸點甜辣醬，解膩又更惹味。

深笙蠔還有其他的招牌蠔料理，如原味蒸鲜蠔 ¥159、冰鎮美蠔 ¥199、招牌金蠔雞煲 ¥298、香辣生蠔 ¥119、黃金酥炸生蠔 ¥158、撈汁生蠔 ¥108及雨花石焗生蠔 ¥138等，選擇繁多，建議多約幾個朋友來，可試多點不同菜式。

文和友商場美食 乳鴿、臭豆腐、椰子雞…

除了生蠔外，網民也分享文和友商場另有光明乳鴿、小羅臭豆腐、茶顏悅色、潤園四季椰子雞、老地方鹽田腸粉等深圳名店，可一併買來在深笙蠔內食用，基本上店家沒有不接受外帶食物的概念，一次性吃勻深圳不同的特色美食也是不錯。

深圳文和友‧深笙蠔

地址：深圳市羅湖區解放路3002號

營業時間：1100-2400

交通：深圳地鐵1號或3號線至老街站G出口，步行50m左右

