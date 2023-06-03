深圳地鐵遊｜羅湖全新室內卡丁車場　300m瀝青賽道換上賽車服狂飆

「不必太驚訝，我也有了自己的GTR」，深圳羅湖區4800㎡室內卡丁車館SGP卡丁車俱樂部，卡丁車世界冠軍認證專業，兼顧娛樂性與挑戰性的賽道，一腳油門體驗極速狂飆的快樂。



第一次玩卡丁車，我推薦這家！

最近的天氣讓人煩悶，需要一些激情點燃枯燥的生活。一進到SGP卡丁車俱樂部場館裏，就像是打開了新世界的大門，無論是從場地還是卡丁車，在深圳都是少有的專業。按耐不住激動的心，立馬就換上了賽車服，簡直不要太帥！👇👇👇

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推薦理由１：全長300m，抓地感十足的瀝青賽道

SGP卡丁車俱樂部有着深圳室內最長的瀝青賽道，賽道防撞設施由1200條輪胎及600個注水護欄組裝而成。讓車手在體驗到專業賽車的同時，也能緩解卡丁車的撞擊帶來的衝擊力，保證車手的安全與舒適。駕駛體驗簡直不要太好。

賽道共有14個彎道，有高速彎、中速彎、掉頭彎等好幾個彎組合在一起拉開賽點。這是一場技術與膽量的考驗，能否彎道超車也在此一舉！

推薦理由２：當卡丁車遇上國潮風，簡直不要太帥！

從卡丁車的配置再到外觀設計，都是由國內團隊精心打造的，並且車輛經過專業團隊的多次調校，完全能滿足不同級別車友的娛樂、訓練和比賽需求。

外觀紅黑白的設計也是超級酷炫，融入了中國毛筆書寫的元素。除此之外，還很貼心的為小朋友準備了兒童款卡丁車，畢竟車神需要從小開始培養（身高需超過115cm）。

推薦理由３：專業教練，沒有駕照也能放心開

上賽道前，教練會對學員進行培訓，在賽場上不同的旗子代表不同的意思。為了保證開車的安全性，上場後，要注意指揮員發出的信號哦。

推薦理由４：裝備加持，讓新手秒變秋名山車神

俱樂部不僅在硬件上專業，在賽車服和頭盔的選擇和設計上也下了不少功夫。不僅是賽級標準的專業配備，而且顏值也超高！👇👇👇

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一整套裝備換下來，隨便往車上一坐，隨便拍，都超級出片，一定可以成為IG裏最靚的那個仔！

*賽車服需另外付費



霸氣包場，體驗感直接拉滿！

多人競賽，感受速度與激情

卡丁車當然是一群人一起，才好玩！可以約上朋友來一場技術與膽量的競賽，想讓我踩剎車？不可能！

賽後可以在大屏幕上看到大家的成績，來看看第一名是誰，可以安排今晚請客吃飯啦！

推薦多人組隊包場，不僅可以體驗到競賽的樂趣，包場的話還會有額外的攝影服務，可以記錄下大家在賽場上的英姿，照片分分鐘霸屏IG！

很卷，這家卡丁車是懂整活的！

除了卡丁車，SGP卡丁車俱樂部還有其他好玩好吃的👇👇👇

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開累了，就來ktv唱首歌放鬆一下

還是第一次見卡丁車館裏還有KTV，配備Yamaha音響，透明玻璃窗還可以看見賽道，如果和朋友開車開累了，就這來唱唱歌放鬆一下吧。

玩餓了，就來茶餐廳看看吃點吧

沒想到老闆把茶餐廳也搬進了俱樂部，推薦茶餐廳的凍檸茶和港式奶茶，還可以看到小哥現場拉茶！

奶茶的茶味十足，咖喱超級濃郁，一點也不輸給外面的茶餐廳。和朋友比賽結束後，一邊聊天一邊享受美食，正好補充補充消耗掉的能量。

不得不說，這裏可以玩的太多啦！

再往裏走，還發現了電玩區，有賽車、投籃機、曲棍球……帶你重新感受童年的快樂，一次玩個夠！

還有十分有趣的的室內高爾夫球，4K超清的3D畫面，球體旋轉、運動、滾動真實還原實際場景，和朋友們在室內也能盡情揮杆！

E動空間·SGP卡丁車俱樂部

地址：深圳市羅湖區清水河一路3號E動空間xSGP卡丁車俱樂部

交通：深圳14號線羅湖北地鐵站H出口步行10分鐘

時間：周一至周五 12:00-22:00；周六至周日 10:00-22:00

電話：+8617796369964



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