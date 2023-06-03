深圳地鐵遊｜羅湖全新室內卡丁車場 300m瀝青賽道換上賽車服狂飆
「不必太驚訝，我也有了自己的GTR」，深圳羅湖區4800㎡室內卡丁車館SGP卡丁車俱樂部，卡丁車世界冠軍認證專業，兼顧娛樂性與挑戰性的賽道，一腳油門體驗極速狂飆的快樂。
第一次玩卡丁車，我推薦這家！
最近的天氣讓人煩悶，需要一些激情點燃枯燥的生活。一進到SGP卡丁車俱樂部場館裏，就像是打開了新世界的大門，無論是從場地還是卡丁車，在深圳都是少有的專業。按耐不住激動的心，立馬就換上了賽車服，簡直不要太帥！👇👇👇
推薦理由１：全長300m，抓地感十足的瀝青賽道
SGP卡丁車俱樂部有着深圳室內最長的瀝青賽道，賽道防撞設施由1200條輪胎及600個注水護欄組裝而成。讓車手在體驗到專業賽車的同時，也能緩解卡丁車的撞擊帶來的衝擊力，保證車手的安全與舒適。駕駛體驗簡直不要太好。
賽道共有14個彎道，有高速彎、中速彎、掉頭彎等好幾個彎組合在一起拉開賽點。這是一場技術與膽量的考驗，能否彎道超車也在此一舉！
推薦理由２：當卡丁車遇上國潮風，簡直不要太帥！
從卡丁車的配置再到外觀設計，都是由國內團隊精心打造的，並且車輛經過專業團隊的多次調校，完全能滿足不同級別車友的娛樂、訓練和比賽需求。
外觀紅黑白的設計也是超級酷炫，融入了中國毛筆書寫的元素。除此之外，還很貼心的為小朋友準備了兒童款卡丁車，畢竟車神需要從小開始培養（身高需超過115cm）。
推薦理由３：專業教練，沒有駕照也能放心開
上賽道前，教練會對學員進行培訓，在賽場上不同的旗子代表不同的意思。為了保證開車的安全性，上場後，要注意指揮員發出的信號哦。
推薦理由４：裝備加持，讓新手秒變秋名山車神
俱樂部不僅在硬件上專業，在賽車服和頭盔的選擇和設計上也下了不少功夫。不僅是賽級標準的專業配備，而且顏值也超高！👇👇👇
一整套裝備換下來，隨便往車上一坐，隨便拍，都超級出片，一定可以成為IG裏最靚的那個仔！
*賽車服需另外付費
霸氣包場，體驗感直接拉滿！
多人競賽，感受速度與激情
卡丁車當然是一群人一起，才好玩！可以約上朋友來一場技術與膽量的競賽，想讓我踩剎車？不可能！
賽後可以在大屏幕上看到大家的成績，來看看第一名是誰，可以安排今晚請客吃飯啦！
推薦多人組隊包場，不僅可以體驗到競賽的樂趣，包場的話還會有額外的攝影服務，可以記錄下大家在賽場上的英姿，照片分分鐘霸屏IG！
很卷，這家卡丁車是懂整活的！
除了卡丁車，SGP卡丁車俱樂部還有其他好玩好吃的👇👇👇
開累了，就來ktv唱首歌放鬆一下
還是第一次見卡丁車館裏還有KTV，配備Yamaha音響，透明玻璃窗還可以看見賽道，如果和朋友開車開累了，就這來唱唱歌放鬆一下吧。
玩餓了，就來茶餐廳看看吃點吧
沒想到老闆把茶餐廳也搬進了俱樂部，推薦茶餐廳的凍檸茶和港式奶茶，還可以看到小哥現場拉茶！
奶茶的茶味十足，咖喱超級濃郁，一點也不輸給外面的茶餐廳。和朋友比賽結束後，一邊聊天一邊享受美食，正好補充補充消耗掉的能量。
不得不說，這裏可以玩的太多啦！
再往裏走，還發現了電玩區，有賽車、投籃機、曲棍球……帶你重新感受童年的快樂，一次玩個夠！
還有十分有趣的的室內高爾夫球，4K超清的3D畫面，球體旋轉、運動、滾動真實還原實際場景，和朋友們在室內也能盡情揮杆！
E動空間·SGP卡丁車俱樂部
地址：深圳市羅湖區清水河一路3號E動空間xSGP卡丁車俱樂部
交通：深圳14號線羅湖北地鐵站H出口步行10分鐘
時間：周一至周五 12:00-22:00；周六至周日 10:00-22:00
電話：+8617796369964
【本文獲「深圳Book」授權轉載，微信公眾號：BookSZ0755】
玩高卡車這些小型賽車有任何要求嗎？
在SGP卡丁車俱樂部，沒有駕照也能放心開，上賽道前會有教練對學員進行培訓，賽場亦為小朋友準備了兒童款卡丁車（身高需超過115cm），更多賽車場的介紹和相片可按此一覽。
SGP卡丁車俱樂部的地址是什麼？
這深圳最長室內賽道的賽車場就在羅湖區清水河一路3號，可搭地鐵到羅湖北地鐵站H出口步行10分鐘，更多賽車場的介紹和相片可按此一覽。