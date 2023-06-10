深圳好去處｜踩單車郊遊散步秘境　茅洲河碧道玩水捉魚打卡位多

最近我們發現了一條深圳寶藏碧道，12.9公里沿河而建，可以踩單車可以漫步，一路有近10個寶藏經停點，甚至可以在溪邊戲水捕蝦，夏天的快樂又多加一項。



不允許你錯過深圳茅洲河碧道

度過夏天最好的方式，除了冷氣與西瓜，也不能錯過和自然的相擁。

你知道嗎？在深圳的西面就暗藏一條鮮為人知的碧道，一路沿深圳第一大河——茅洲河而建，串聯起深圳西部風景最美的兩個區域，它就是茅洲河碧道。👇👇👇

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昔日「黑臭河」，已涅槃重生

茅洲河，曾是橫在深圳於東莞之間的一道傷疤，因為早年間的重度污染，讓這裏被冠上了「黑臭河」的名號，被許多人遺忘在了一邊。

而近些年，茅洲河終於迎來了涅槃重生，河水清澈見底，連小魚小蝦都看得見；微風吹來的不再是陣陣惡臭，是帶着青草氣息的清香。

一條綿長的茅洲河碧道沿河而建，抬頭有白鷺，低頭是河流草地，這裡是我極力想推薦給大家的「新休閒寶地」。

兩處試點段，散步、踩單車任君選擇

茅洲河碧道目前分為光明段和寶安段兩處試點段，全長約12.9公里，可以選擇一條路遊覽全程，也可以選擇分段遊玩。光明段適合踩單車，寶安段適合散步，沿途兩岸分佈着近10個可以慢慢遊覽的寶藏地，即使累了也有中途可以休憩的經停站。

如果你想尋一處相對冷門且不枯燥的單車／散步碧道，那麼茅洲河碧道你一定不能錯過。

光明段：單車．玩水．追風

茅洲河碧道（試點段）光明段，全長6.8公里，是全程都可以騎行的碧道。👇👇👇

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茅洲河兩岸分佈南光綠境、李松蓢文化街區、左岸雙線科技公園等7大休閒節點，一路想停就停，部分河段還可以玩水捉魚。

對於只有一個下午的時間，並且不想運動量太大的朋友來說，光明段無疑是最佳選擇。

左岸科技公園，光明段必打卡點

一路迎風騎行，如果你看到一處綠意尤其盎然的地方，那麼多半就到了左岸科技公園。強烈建議大家將這裏當做經停站，深圳的公園很多，但左岸科技公園估計是最適合休閒拍照的一個。

入眼便是一排三角形建築，地下是開闊的草坪，草邊有水，水上映襯着藍天，光是閒逛一圈，視覺上也有極佳的享受。

待到太陽不那麼猛烈，住在周圍的小孩還會帶着工具戲水納涼，喜歡拍照的在這隨手一按都是日系感滿滿的相片。

樓村濕地公園，看花追日落

從左岸科技公園走過跨越茅洲河的橋，便是樓村濕地公園，這兩個地方捱得很近，同樣值得單獨遊覽。公園內有成片的美人蕉花海盛放，可以踏花而行，也可以順着棧道在高處一覽花海的全貌。

園區不算大，但因為有一條水淺的小溪可供周邊居民休閒解暑，因此這裏的人流並不算少，如果遇到周末，建議儘早入園。

寶安段：步行．看河．玩樂

茅洲河碧道（試點段）寶安段，西起燕羅街道塘下湧，東至南山—光明高速公路，全場6.1公里。👇👇👇

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寶安段9:00-17:30有限行規定，機動車、非機動車等車輛，需要停車步行，於是乎這也成為了茅洲河碧道最適合步行的路段。

在這裏可以一覽開闊的茅洲河流域，小孩子也可以盡情在河邊奔跑，一路還有咖啡店、書吧，絕對算得上冷門的城市休閒步道。

碧道之環，可以恰咖看書

來到碧道之環，你就知道已經來到了茅洲河碧道的示範段，360°環形高空觀景台，底下是透明的全景書吧和咖啡廳。拍攝當日正好碰上施工，未能進去一探究竟，但在外圍走了一圈，也能感受眺望遠處自然風光的愜意。

燕羅濕地公園，小橋、流水、美人蕉

在深圳的濕地公園裏，燕羅濕地公園也算獨有特色。跟前面提到的樓村濕地公園一樣，這裏種滿了美人蕉，不同的是，這裏面積更加大，園區生態更加豐富，當然，人少也算是它的一大優點。

從園區門口步行5分鐘，便是一大片美人蕉映入眼前，小橋流水穿插其中、偶爾在河中還能遇見白鷺捕魚，是難得的僻靜之地。

除此之外，茅洲河碧道寶安段還有茅洲河展示館可以拍照打卡，岸邊還有親水活力公園的兒童沙池，供小孩子度過周末。

茅洲河碧道就像城市裏的河上絲帶，串聯着兩段截然不同的城市風光，找個時間不如就去走走吧，在路上探尋不一樣的邂逅體驗。

茅洲河碧道

地址：選擇文中任意一個途經點，都可抵達碧道



Tips

①光明段可以踩單車，河兩岸都有共享單車租用點

②寶安段每日9:00-17:30為限行時段，機動車、非機動車不能駛入碧道

③岸邊遊玩需遵守綠道管理的規定，以及聽從安全員的指引和勸導



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