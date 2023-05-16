$12店︳野田雜貨店灣仔插旗多日本貨　關注組谷友買家品雜貨8折起

灣仔新開$12雜貨店！早前受12蚊店關注組熱捧的野田雜貨店，全店主打日本$12貨品，繼早前有關注組谷友折扣優惠後，引起不少網民注意，野田雜貨店將於灣仔開設新分店，同步推出谷友8折優惠。



野田雜貨店12蚊店灣仔插旗

全新12蚊店「野田雜貨店」近年悄悄堀起，並已陸續擴張，多區開分店，包括尖沙咀、鰂魚涌及香港仔，早前更預告將進駐灣仔。近日有眼利網民發現，全新$12灣仔野田雜貨店已在灣仔道正式開業，引來大批網民注意。

（圖片來源：FB@Leanne Yeung授權）

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野田雜貨店早前聯乘Facebook群組「12蚊店關注組」，推出限定關注組優惠，谷友只需於「嘟機前」講出專有優惠碼【050221】，再出示本谷頁面證明為谷友，可享全單8折，並強調是永久通用，連收據都印上「12蚊店關注組」字印，受關注組熱捧。

雜貨店主打超多及抵買的家品、雜貨，還有日本$12貨品，當中包括有文具、貼紙、收納盒、刺繡書籤、卡通廚具、食物盒、髮飾配件、指甲貼等，貨品種類應有盡有。有網民表示，灣仔店「Sanrio貨品好似多過尖沙咀分店」，不過「間鋪超細，產品好少」、「希望嚟緊會漸漸添新貨」，大家有興趣不妨發堀一下。

12蚊店｜野田雜貨店 分店詳情

灣仔店

地址：灣仔道181號長春大廈地下



尖沙咀店

地址：尖沙咀加連威老道32A號

營業時間：12:00 - 21:00



鰂魚涌店

地址：鰂魚涌英皇道1010號東匯坊36-37號鋪

營業時間：09:00 - 19:00（星期一至五），10:00 - 19:00 （星期六、日）



香港仔店

地址：香港仔大道192號

營業時間： 09:00 - 19:00

