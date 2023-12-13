越南手信8大推介　馳名咖啡粉／即製椰子糖／斑蘭脆卷／扎肉新鮮

越南手信推介！不少港人選擇到訪越南，探索這個似遠又近的東南亞國家，當中許多人更是首次到訪當地。臨到旅程尾聲之際，猶疑著買甚麼回香港比較好？記者親自到當地為大家搜羅了8大香港罕見、近乎買不到的手信，由食物到工藝品應有盡有，部份甚至現場即時製作，價廉物美。即睇「有乜好買」！有興趣的朋友，可以順便看看胡志明市酒店攻略。

（何以諾攝）

越南手信【1】椰子糖

越南處於熱帶地區，物產豐饒，盛產水果，當中包括椰子。當地食品製造商Hồng Phúc推出多款椰子糖，當中包括原味、朱古力味、花生味、榴槤味等，全部都含賦有椰子味。

多種口味之中，記者最喜歡綠色的香葉椰子糖，該口味椰子味最重，甜度亦適中，而啡色的朱古力味雖美味，但朱古力味蓋過了部份椰子味。記者還直擊了Hồng Phúc在前江一帶的椰子廠，看到椰子在廠房即刨椰肉，直接攪拌、立刻切割，再包裝成糖果，非常新鮮。

越南手信【2】咖啡粉

談到越南的飲品，許多人均會立刻聯想到咖啡，而喜歡越南咖啡的朋友更可以將這份熱愛的味道帶回家。Mr. Viet咖啡粉的種類多，適合口味不同的朋友，包括帶堅果和可可香味的「早晨越南」咖啡粉；帶黑朱古力和橙香的阿拉比卡越南咖啡粉以及有朱古力和焦糖甜味的麝香貓越南咖啡粉。Mr. Viet咖啡粉於各大國際機場常見，可在臨回港前才購買。

越南手信【3】朱古力腰果

（何以諾攝）

受昔日法國殖民的影響，越南不少甜品添加了西方元素，朱古力腰果便是其中一種。朱古力腰果的賣相猶如香港部份餅店出售的朱古力花生。朱古力與腰果的配合下，鹹甜交融，併發出刺激味蕾的味道。

越南手信【4】綠豆糕

綠荳糕是越南傳統食品之一。除了原味，當地的綠豆糕還有香芋、椰子等味道。記者享用了Rồng Vàng Hoàng Gia的綠荳糕，發現越南的綠荳糕極鬆化，入口僅數秒便會在口中溶掉，綠豆味濃，甜而不膩，適合不便嘴嚼硬身食物的長者。

越南手信【5】椰子餅

越南人喜歡將椰子融入不同的食品之中，連餅乾也不例外。記者親嘗了當地出產的一款椰子餅，發現餅乾充滿椰絲與椰肉，椰子味濃厚，餅乾香脆，相當美味。

越南手信【6】斑蘭脆卷

除了椰子外，當地不少食品都加入了斑蘭。Cosy的斑蘭脆卷帶有清新且強烈的斑蘭味，香甜可口。不過脆卷的甜度較重，不必適合偏好清淡口味的朋友。

越南手信【7】扎肉

談到越南在香港的最知名食材，非扎肉莫屬。在越南購買扎肉，比起香港便宜得多，而且部份店舖更會即場製作扎肉，保證新鮮。記者於旅程最後一日，將一家肉店剛製作好的扎肉帶回港。記者帶扎肉飛越太平洋，回家後仍然暖暖的，十分新鮮。

越南手信【8】越南捲紙工藝品

（何以諾攝）

越南捲紙是當地傳統工藝，捲紙的創作者會將紙捲成不同形態，形成不同的圖案。想將這種藝術帶回香港的朋友，可以購買黏上了捲紙的書籤、筆記簿等工藝品，作為曾到訪越南的印記。