日本旅遊｜京都府南禪寺現影相黨專呃遊客錢　寺方2句話教你識穿

近日，位於京都府的南禪寺發出新聞公報，指寺方於本月（6月）接報有途人主動提出幫忙旅客拍照後，旅客被索求交出費用。但寺方並沒有提供此拍攝服務，更表示寺方絕不容許此行為，並提醒旅客要小心！



影相黨出没注意！ 2句話教你識穿

南禪寺接報有旅客被幫忙拍照後，被索求交出費用。但寺方並沒有提供此拍攝服務，表示絕不容許此行為，並提醒旅客要小心。

寺方公報指，影相黨會以「我幫你拍照」及「不要錢」等字句吸引遊人，讓對方認為影相黨只是好心幫忙拍照。誰知道，隨後影相黨會要求收取¥500-¥1000。拍攝時，影相黨會用遊客自己的手機／相機，甚至乎用影相黨自己的大型相機以收取更高費用。

南禪寺景點 賞楓賞梅抄經會

南禪寺賞楓和梅花的勝地，附近更有岡崎神社（兔子神社），是打卡勝地。南禪寺更分為法堂、疏水、方丈及三門等地標。

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寺內更設體驗活動，如抄經會、黎明坐禪和德國詩歌。

地址：京都府京都市左京區南禪寺福地町

開放日期：12月1日 - 2月28日及3月1日 - 11月30日

開放時間：08:40 - 17:00（12月1日~2月28日提前至16:30）

休息日期：12月28日 - 12月31日



資料來源︰南禪寺官網