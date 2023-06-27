胡志明市旅遊｜4日3夜行程！湄公河釣鱷魚 上全國最高大樓睇夜景

胡志明市旅遊行程！胡志明市是越南最大城市，景點比首都河內還要多，是不少香港人喜愛到訪的越南城市。記者在當地導遊的帶領下，於4日3夜中見識了胡志明市摩登的一面，亦於市內及鄰近城鎮探索到南部的文化、歷史與自然風光。體會得到昔日戰爭時期的可怕，明白到現在和平，能夠無憂無慮地在街頭上閒逛、享用美食的可貴。

胡志明市4日3夜行程！湄公河釣鱷魚 上全國最高大樓睇夜景

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與河內相比，胡志明市予人的感覺較為活潑。胡志明市的民眾較為熱情、市內的娛樂場所及休閒活動較多，也有著售賣各種潮流商品的店舖，適合尋求刺激、喜歡夜生活和購物的朋友到訪。建築物的設計亦普遍較河內的新穎、宏偉，部份摩天大樓更裝有射燈把夜空照耀得五光十色，難怪胡志明市在當地擁有「越南版香港」的稱號。

胡志明市旅遊行程【Day 1】

裴援步行街

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裴援步行街酒吧林立，五光十色。吸引不少喜歡夜生活的遊客專程前往。街上部份酒吧甚至請來了舞蹈員，在舞台上大跳勁舞，將熱鬧氣氛進一步提升。

胡志明市旅遊行程【Day 2】

胡志明烹飪班

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位於胡志明市郊區的「胡志明烹飪班」（Ho Chi Minh Cooking Class），是一間教授製作炸香蕉圈、越式班戟等越南菜的烹飪學校。親手下廚前，烹飪老師會帶領大家到田間採摘蔬果、野菌，保證食材新鮮。其後，大家便可以親自使用各種廚具製作美食，烹飪老師及助理會從旁指導。完成課程後，大家更會獲得證書，以作留念。

古芝地道

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古芝地道是昔日親北越份子所建設的地道，用作伏擊到越南援助南越美軍。每條地道相當狹隘，大部份只足夠一人通過，連接處於地下的軍火庫、廚房、醫院等軍事設施。時至今日，地道已變成軍事遺址並改建部份段落予遊客親身體驗。記者發現地道不但炎熱，亦相當漆黑，相信當年親北越軍人長期留在地道內冒死作戰，必定相當煎熬。

印度支那皇后號

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記者從古芝返回市中心後，登上了「印度支那皇后號」（Indochina Queen）夜遊西貢河。在遊船上，大家可以一邊用餐，一邊觀賞越南傳統歌舞演出。遊船會駛經胡志明市的繁華地帶，讓大家看到沿岸燈光璀璨的摩天大廈、歷史建築。

胡志明市旅遊行程【Day 3】

湄公河、獨角獸島、鳳凰島

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前江是鄰近胡志明市的省份，位於東南亞知名河流——湄公河的北岸。在岸邊，記者登上了舢舨進行「跳島遊」，走訪了湄公河上的獨角獸島、鳳凰島。跳島觀光期間，大家能感受越南風情及文化，例如可以在河上泛舟欣賞棕櫚、聆聽即場演唱的傳統樂曲以及餵錦鯉、釣鱷魚。這裡甚至有已消亡邪教「椰子教」昔日的基地，讓大家了解這個怪異宗教的歷史、習俗。

咖啡公寓

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胡志明市一座公寓因具有多家咖啡店而被喻為「咖啡公寓」，公寓裡的咖啡店各有特色，以不同主題吸引人光顧。記者實試了其中一間能觀賞胡志明市景緻的咖啡店，詳情可參閱下文：

地標塔81

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地標塔81是目前越南全國最高的建築物，有81層高。在塔頂，擁有一個能飽覽胡志明市景色的觀景台。記者建議大家可多在戶外範圍拍照，戶內範圍的玻璃較容易反光，較難拍出清晰的照片。此外，觀景台設有VR裝置，讓大家體驗從81樓一躍而下的感覺。

胡志明市旅遊行程【Day 4】

戰爭遺跡博物館

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戰爭遺跡博物館收藏了大量與越戰有關的文物（包括相片、雕塑、兵器等），以及昔日分別關押及對乎政治犯的牢房與刑具。讓人體會到昔日戰爭期間的恐怖，反思戰爭的意義，理解和平的可貴。

越南航空訓練中心

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越南航空訓練中心是越南航空訓練機師、空中服務員之處，平日不對外開放。在訓練中心裡，擁有化妝間、模擬的客艙、駕駛艙以及求生設備，讓見習機師與空中服務員得知如何整理儀容、款待客人，以至空難發生時，該如何應對。

濱城市場

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濱城市場是胡志明市傳統市場之一，擁有具當地風味的食肆與商舖，能夠購買到具越南傳統手工藝品等手信。要注意，交易前一定要議價，不然一定會被「劏」（商販往往會向外國人開出較高，甚至高得不合理的價錢）。想知道有甚麼越南手信值得買？不妨參閱以下連結：

The New Playground

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The New Playground與濱城市場的風格恰恰相反——專門售賣各種潮流商品。新潮、流行的眼鏡、電話殼、服裝款式，都能在這裡找到。記者在這裡找到韓國與日本的流行冬季服飾。不過胡志明市全年高溫，大家不宜在當地逗留期間穿著厚身的長袖衫。