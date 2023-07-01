台灣旅遊｜2023高雄咖啡店8大推介　實試世界冠軍咖啡抵飲 附地址

台灣旅遊！作為一個咖啡狂熱者，高雄擁有大量特色咖啡店，自然是必訪之地！記者今次精選８間必訪洋食屋/咖啡店，由世界烘焙冠軍咖啡店、海景咖啡廳、老宅洋食屋、韓風茶室，以至特色港台小食店也有，均是放假與朋友小聚聊天的好去處。



高雄咖啡店懶人包 8大Cafe洋食屋推介

現代生活繁忙，趁假期去旅行，享受一杯美味的咖啡已是不少人的生活必需品，而咖啡店林立的高雄便是記者熱愛的好去處！不同於香港的咖啡店，高雄的咖啡店闊落好坐，特色主題多多，如海景咖啡廳、老宅洋食屋、韓風茶室，以至特色港台小食店都有！對咖啡有品質追求的人，高雄也是臥虎藏龍的精品咖啡集中地，如有世界烘焙咖啡冠軍店及澳洲國際烘豆大賽三料冠軍店坐鎮等…！今次記者花了不少時間，收錄這篇高雄咖啡店懶人包，歡迎大家收藏。

高雄有不少知道的冠軍咖啡店/洋食屋，作為咖啡控必要一訪！（照片由記者提供，攝於遙遙相望洋食小餐館）

【1】握咖啡Oh！Cafe

作為咖啡控，想飲高質咖啡，不可錯過位於高雄鼓山區的「握咖啡OH！Cafe」！老闆之一的賴昱權，大有來頭，曾參加「2014 WBRC世界盃烘豆大賽（World Barista Championship）」榮獲冠軍，只須港幣$40左右，即可嘗到世界冠軍級咖啡，非常值得！

（照片由記者提供）

握咖啡OH！Cafe供應外帶咖啡為主，不過咖啡選擇多，豆源有綠標藝伎、肯亞AB、經典鳳凰、衣索比亞、哥倫比亞…菜單上會清楚列明各咖啡的風味特色，總有一款啱口味！

高雄必訪咖啡店【1】握咖啡Oh！Cafe

營業時間：12:00-20:00（星期一至五）；10:00-21:00（星期六及日）（總店）

地址：台灣高雄市鼓山區濱海二路5號（總店）

台灣台南市中西區成功路223號後棟

台灣台北市信義區吳興街55號

台灣新竹市東區金山八街48號

台灣宜蘭縣羅東鎮純精路三段453號



【2】Artigiano Coffee 艾奇諾咖啡

Artigiano Coffee中的Artigiano（中文：艾奇諾）在意大利文中解作工匠或藝匠的意思，渴望這裡的咖啡如同藝術般，讓人品嘗一口即印象難忘。店家的咖啡由自家烘焙，曾獲得澳洲國際烘豆大賽三料冠軍，出名以直火烘焙方式，讓每一粒咖啡豆在強烈的火焰下烙印出有力道的風味。喜歡口感香濃、清爽口感的咖啡，必去Artigiano！

（照片由記者提供）

Artigiano Coffee地方不大，門口可見多部巨型的烘焙機！

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高雄必訪咖啡店【2】Artigiano Coffee 艾奇諾咖啡

營業時間：11:00-18:00（星期一至五）；10:30-18:00（星期六）；星期日休息

地址：台灣高雄市鹽埕區建國四路41號



【3】Akau Coffee 猻物咖啡

猻物咖啡來自屏東，名字中的「Akau阿猴」，其實是屏東的台語古名。這兒主打台灣產的咖啡，豆源來自嘉義及屏東，也有來自世界各地其他地區的小型農裝，加上堅持全部豆都是自家烘焙，所以所嘗到的咖啡帶獨特的草藥香、口感清爽，風味別樹一格！

（照片由記者提供）

猻物咖啡也找來了台灣知名的「本事空間製作所」作店舖裝潢設計，帶有美國峽谷的熱帶風，與熱情的屏東不謀而合。

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高雄必訪咖啡店【3】Akau Coffee 猻物咖啡

營業時間：11:30-18:30（總店）

地址：台灣高雄市苓雅區英雄路117-7號（總店）

台灣高雄市鼓山區馬卡道路329號



【4】遙遙相望洋食小餐館

遙遙相望洋食小餐館經由老屋改建，裝潢走和洋復古風格，加上隔著一條小巷子與高雄熱門景點逍遙園相望，是高雄熱爆的網美餐廳。餐廳主打一系列特色手工料理，如咖喱雞肉甜甜圈、鐵觀音布丁、蔗汁牛奶冰及京都烘焙花生牛奶等，味道及擺盤均十分有心思，好味又好拍，值得推薦！

（照片由記者提供）

高雄必訪咖啡店【4】遙遙相望洋食小餐館

營業時間：11:30-20:00

地址：台灣高雄市新興區中正三路38-1號



【5】若生靜巷咖啡

若生靜巷位於前鎮區的台電舊宿舍群裡，室內裝潢結合了洞穴、日式咖啡館與老屋空間3大元素，令人印象深刻，非常適合喜歡安靜品啡的人。若生靜巷供應了一系列精品咖啡，也有很多輕食甜點，如日式厚嫩蛋三明治、乾咖喱烤飯糰、芝麻布丁、若生糰子、時光銅鑼燒等，不過訪客相當多，一般食品在下午已賣光，不設訂位，建議想試要趁早。

（照片由記者提供）

高雄必訪咖啡店【5】若生靜巷咖啡

營業時間：10:00-18:00；星期一及四休息

地址：台灣高雄市前鎮區桂林街58巷8號



【6】書店喫茶一二三亭

書店喫茶一二三亭過往曾是有藝妓服務的百年日本料亭，現改建成老宅書店咖啡廳，深受文青歡迎。店內放滿舊傢俱、舊物件及黑白照片，置身其中有種時光倒流的感覺。在這裡點杯咖啡、享用甜點、看書，不設時限，打發時間相當不錯！當中，記者推薦紅酒燴牛肉烏冬，牛肉入口即化，醬汁燴得很入味，與彈牙的烏冬同吃，口感一流！

（照片由記者提供）

高雄必訪咖啡店【6】書店喫茶一二三亭

營業時間：10:00-18:00

地址：台灣高雄市鼓山區鼓元街4號2樓



【7】爵爵&貓叔商行

爵爵及貓叔是香港知名的插畫師組合，插畫均以港台文化為主題，親民又搞笑。爵爵及貓叔現於高在成立「爵爵&貓叔商行」，主打融合港台特色的美食，如咖喱魚蛋及西多士，做得比香港嘗到的更好味！此外，除了高雄市店，爵爵貓叔商行也於棧貳庫開設第二分店，店面設置港風的霓虹燈牆，打起卡來港味滿滿。

（照片由記者提供）

高雄必訪咖啡店【7】爵爵&貓叔商行

營業時間：11:30-20:30；星期三休息

地址：台灣高雄市苓雅區興中一路243巷41號（總店）

台灣高雄市鼓山區蓬萊路17號（棧貳庫店）



【8】Otê place 曳光

想嘗一下特色的台式復古下午茶？不妨去高雄旗津老街的Otê place 曳光店家。由古蹟老房改建，保留了老屋的輪廓，以現代水泥地板重新粉刷，加上復古老件傢俱，好有氣氛！這裡供應一系列台灣產名茶及佐茶點心，時不時還會有貓店主出來向人撒嬌，陪客人度過有茶香又可以嚕貓的午後時光。

（照片由記者提供）

高雄必訪咖啡店【8】Otê place 曳光

營業時間：13:30-19:30；星期三休息

地址：台灣高雄市旗津區廟前路30巷13號

