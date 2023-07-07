特價機票｜HK Express高松/鹿兒島機票快閃優惠　來回連稅$1419起

特價機票又來！HK Express（香港快運航空）突發推出日本機票優惠，香港至高松/鹿兒島，單程$388起，來回連稅最平$1,419起，包寄艙行李約$2,000！預訂日子至7月8日，有興趣的朋友記得留意。



HK Express高松/鹿兒島機票 單程$388起

HK Express（香港快運航空）再次推出機票優惠，今次機票優惠目的地為高松/鹿兒島，快閃優惠期間單程一律$388起，來回連稅低至$1,419起。以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（圖片來自官方）

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根據記者今日（7日）在官網機票搜尋器查詢，仍然有大量高松/鹿兒島平機票發售，大部分日子都是$388機票，大都集中在9-11月，當中還包括了10月重陽節紅日假，請4放9日，以及11月紅葉季，二千蚊鬆啲就買到日本機票賞楓，超抵！

（圖片來源：Facebook@Visit Kagawa - 日本香川）

香港來回高松機票資料 ▼▼9月5日 ⇄ 9月12日

（截圖自官方網站）

（截圖自官方網站）

香港來回鹿兒島機票資料 ▼▼10月25日 ⇄ 10月30日

（截圖自官方網站）

（截圖自官方網站）

連11月紅葉季都有大量$388機票！▼▼▼

（截圖自官方網站）

今次高松/鹿兒島機票快閃優惠，預訂日子在7月8日結束，平機票出發日期則為8月20日至12月12日。今次高松/鹿兒島機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。