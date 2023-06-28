日本HAMA-SUSHI殺入香港！爆額預約系統不勝負荷　$12起歎大拖羅

日本HAMA-SUSHI進軍香港！日本連鎖迴轉壽司店はま寿司（HAMA-SUSHI）最近宣布登陸香港，首間分店選址佐敦，並預告即將開幕，餐廳開業期間將推出新張優惠，$12起就可以食到三文魚腩、大切生三文魚、藍鮨吞拿魚大拖羅等壽司，港人日後又多個選擇喇！



日本HAMA-SUSHI佐敦店將開幕

不少港人愛食日本壽司，其中日本過江龍壽司郎Sushiro不時都大排長龍，備受食客歡迎，然而最近另一間日本連鎖迴轉壽司店はま寿司（HAMA-SUSHI）就宣布將登陸香港，並於佐敦開設首間分店。而有趣的是壽司郎Sushiro當年來港的首間分店，同樣選址佐敦，引起大批壽司迷注意！

（Hama-sushi Hong Kong - はま寿司 香港）

▼HAMA-SUSHI佐敦店 門面環境▼

（Hama-sushi Hong Kong - はま寿司 香港）

HAMA-SUSHI為日本三大連鎖迴轉壽司店之一，跟壽司郎相似同為日本壽司界鉅頭，擁有500多間分店，今次突發宣布進軍香港佐敦，將於6月29日正式開業，讓不少食客興奮不已。

開張優惠$12起歎多款壽司

餐廳屆時會舉行期間限定開業祭，多款特選人氣壽司包括三文魚腩、大切生三文魚、大切藍鮨吞拿魚大拖羅、北海道大生帆立貝、烤牛肉壽司等，將以每碟$12至$22發售！

▼HAMA-SUSHI限定開業祭▼

（Hama-sushi Hong Kong - はま寿司 香港）

網上預約系統甫啟用即「冧檔」 今日內重新開放使用

顧客可以透過HAMA-SUSHI官方網站進行網上預約，只需以電郵地址或電話號碼作會員註冊，再選擇來店的日期、時間、人數，就能完成網上預約，可以大大節省等候時間。

不過，尚未開張的HAMA-SUSHI，最新於官方Facebook專頁指，「因HAMA NAVI網上預約系統正在進行維護，現時會暫停提供網上預約服務。系統預計會於今天內（28日）可以重新開放使用」，看來人氣頗旺，大家有興趣記得留意喇！

▼網上預約頁面▼

HAMA-SUSHI 佐敦店 詳情

地址：九龍佐敦彌敦道238號1樓1號舖

營業時間：10:30 - 22:30（最後入座時間：22:00）

*最後下單時間：22:15

