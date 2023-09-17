深圳好去處｜5個最美森林公園　行山玩水環湖棧道任揀　地鐵可達

深圳好去處！今天，帶你看看深圳的幾個絕美森林公園，在週末馬上出發！帶小孩去一趟，好好釋放一下孩子上學沒有釋放完全的精力！



深圳有多個美麗的森林公園，來接觸大自然放鬆一下👇👇👇

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虹橋公園

説起深圳的網紅公園，那麼虹橋公園是榜上有名，4公里的紅色飄帶西起新城公園，東至馬拉松山湖綠道，延山勢而建。

今年虹橋公園開放了兩處全新的景觀區域：碧湖區、森林區，所以還是很值得再去打卡一番哦！

有人愛它獨有的紅色，像是貴賓走紅毯。有人鍾情於這裏的清新色塊，有種在空中漫步的既視感。

「百尺天梯」的盡頭就是大家期待已久的觀光塔了，為了俯瞰虹橋的美景，在路程中的勞累也會轉變為滿滿的期待！

大頂嶺森林公園

虹橋的盡頭就是大頂嶺森林公園了，大頂嶺綠道分了2個岔路口。左側是通往光明農場的山路，可以路過浮橋（玻璃棧道）和探橋（鋼絲橋），另一側則是去懸橋，直接通往了觀光路出口。

探橋像一把大湯勺，從叢林中探出，中心紅色區域，是尼龍網，可以在中間彈跳。長勺端探進湖面，既像乒乓球拍，也像是跳水台。

浮橋宛如漂浮在空中，白色鏤空鐵網結構，圓環狀疊加，人走在上面，有種不真實的懸空之感。建築風格非常獨特且有設計感。

懸橋就像一根吊繩懸在空中，從低處向上望，人在橋上走，宛如走鋼絲。像小編這樣恐高的人，恐怕不敢踏入。

虹橋公園&大頂嶺山林公園

開放時間：早上6:00-晚上22:00

地點：深圳市光明區光明科林路與茶林路交口

交通方式：地鐵6號線光明大街站轉公交虹橋公園站下步行200米處



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梅沙尖

梅沙尖的景色，絕對超乎你的想象！通向山頂的道路只有一條，當爬完宛如「通天路」的石階，登上海拔753米的頂峯後，眼前這片深圳最獨一無二的景色，一定會深深震撼到你的心靈～

想登上頂峯攬景，這條宛如連接天空般的「天梯」，抬頭是不斷延伸的石階和天空。回頭則是震撼的景色和宛如斷頭的山路，一度會有種行走在天梯的錯覺，鼓起勇氣，直衝巔峯吧！

除了可以欣賞到山海絕景，這裏還是爬山圈內公認的欣賞日落的絕佳地點。天空的顏色瞬息萬變！直至太陽被雲層遮蔽，最終染紅了一整片天空。

深圳第三峯梅沙尖

門票：免費，不需要預約

交通：

鹽田檢查站登山口：地鐵搭乘8號線至鹽田路站E出口，步行導航至鹽田公安分局巡警大隊特勤中隊即可找到登山口

茶溪谷登山口：乘坐東部華僑城的909中巴前往（終點站首末車時間:07:25-23:00），搭乘到終點茵特拉根酒店，15元／人（不能刷公交卡，可以微信、支付寶），排隊上車，坐滿就走。下車後沿車頭前進方向走50米，就可以看到左手登山道入口



梅林山公園

梅林山公園的面積非常大，約有210公頃，和蓮花山公園差不多大小。整個梅林山公園最高的海拔高度396米，不超過400米的登山距離，有綠道、有盤山公路，也有原汁原味的森林小徑，所以非常適合帶着孩子全家前往。

行走至山林深處，難度便開始加大，平緩的道路變成了樓梯，但也不陡峭，深入叢林，漫步閒走，森林氧吧讓人十分治癒。

待走到最深處，開始登頂了，一路就變成了爬不完的百尺天梯，難度就顯現得一覽無餘。

隨着海拔的升高，登頂勝利在望的同時，視野也更加開闊，從路邊望出去，能看到平時看不到的美景，一瞥梅林水庫的震撼。

徒步行走，約三小時左右（小編個人速度），行至頂端，豁然慨然，梅林山公園頂端竟然是一處設計非常現代簡約主義的觀景建築。同時，它也是徒步三小時左右的唯一一處廁所，擔任着重大使命。

從山頂往下，一路上還有數個觀景和休憩亭，全都設計巧妙，每一座都可以解鎖新的景色，發現獨屬於深圳的美麗。

梅林山公園（南區）

門票：免費，不需要預約

地址：深圳市福田區梅亭路14號

入口1：僑香（僑香村人行天橋處）

入口2：梅山（福田農批市場處）

入口3：梅苑（梅山苑小區內）

交通方式：地鐵9號線梅景站D出口，接着沿福田農批方向行走即可抵達梅林山登山入口



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陽台山森林公園

陽台山森林公園是深圳西部第一峯，坐擁鵬城八景之一的「陽台疊翠」。有玻璃懸空觀景台、延綿27.9公里的環城綠道、臨街能觀賞三座水庫的獨特風光，可以覽盡全城的山頂觀景台……

家裏寶寶年齡比較小的，不太適合爬山的家庭也大可不必因無法登頂而惋惜，因為這一路綠道也風景如畫，竹徑通幽處，穿山過水庫，蝴蝶谷、卧龍遺蛋、七仙泉……

這座玻璃懸空觀景台名為攬勝台，它巧妙地利用了綠道轉彎，搭建出了一個二層觀景平台。

這條綠道還串聯起了三座水庫，賴屋山、冷水坑和高峯水庫，因此一路上水庫的獨特風光，始終伴隨我們左右。

上山的路途雖然艱辛，但是滿眼的翠綠和應接不暇的風景，足以安撫寶寶的眼睛和心靈。帶着寶寶，一家人一起，帶着美好期望一路攀登，感受自然給予的片刻美好。

陽台山森林公園

開放時間：全天開放

地點：深圳市龍華區大浪街道布龍路

交通方式：地鐵6號線陽台山東站，步行500米



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