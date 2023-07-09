深圳隱藏景點｜深港花卉中心買花CP值超高　新開花園Cafe啱晒打卡

深圳有很多花卉市場，這家雖然在南山，但總被忽略，叫做深港花卉中心，開門已經11年了。

它被許多人稱為買花性價比最高的地方，花卉、綠植、多肉、盆景、陶器……選擇齊全，價格公道，且專業。



最近這裏還開了2家「花園咖啡店」，會成為下一個爆紅打卡地嗎？

隱藏景點深港花卉中心，不單止看花買花，周邊還有花園咖啡店等打卡好去處👇👇👇

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深港花卉中心 買花真的實惠

為了讓自己的小家更溫馨，有些女生常常會在角落擺幾棵鮮花，讓再奔波的生活也保留一絲儀式感。這裏就是她們常常採買鮮花的地方。

深港花卉中心位於南山，論名氣是不如八卦嶺花卉中心和荷蘭花卉小鎮，但因為極低的批發價和通達的交通，讓它成為了南山人的「買花秘密基地」。

相比花店，這裏便宜20%-30%

園區面積不算大，但是花店們非常「卷」，品種豐富齊全不説，價格大都實惠，你如果時間充裕，可以挨家比價。

多肉植物10元5盆（人民幣，下同），10元上下的花盆比比皆是，如果想包裝花束，這裏不到100元就能做出網上賣200、300元的同款。

如果時間充裕，完全可以花最低的成本，給家裏添一處最美的風景。

集合大量園林設計工作室

和一般花卉市場不同的是，這裏是大量園藝工作室的聚集地。

深港花卉中心有種「一半是花草，一半是藝術」的感覺，很多店鋪、工作室都在這裏包下小獨棟，然後主理人揮灑才華，造出一個個漂亮的門頭。

不管買不買，路過這些個性的店，至少培養了自己的審美水平。

我們還有一些意外發現：有人不甘於浪費工作室漂亮的裝修和設計，同時賣起茶和咖啡，開拓出深圳下午茶全新賽道——花園咖啡店。

最近有2家店成為全網爆款，來看看，是不是你的菜？

新開花園咖啡店

1. 烏鴉的花園 深圳最佳繡球花觀賞點之一👇👇👇

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這是一家經過裝修改造，在三月重新開放的咖啡店。

毫不誇張地説，它是目前深圳社交網絡的流量收割機，一大片繡球花海被「收」進花園裏，走進大門，很多女孩子的嘴都「O」了。

嚴格來説，它是一個植物園。不需要預約，甚至不需要消費，想進去拍照就可以進去拍照，且所有植物和物品都可以出售。

在這裏，花草不是用來綁架消費的砝碼，店主是真的希望打造一個每個人都可以享受的花園。

室外是繡球花海和多肉植物，室內則是復古咖啡廳，木質的傢俱伴以昏黃燈光，自然光透過窗户斜射進來，照在每一件小玩意上，質感非常漂亮。

很多人在一樓的繡球花海拍了個不停，卻忘記走旋轉樓梯瞧一眼二樓。

原來，二樓也是一個小而繽紛的花園，坐在摺疊椅上細細欣賞一花一草，春風吹過臉頰，眼睛都變得愛笑。

2. 自由生長植物工作室 有花有草，有貓有狗，有咖啡也有茶👇👇👇

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雖然賣咖啡，但它實際上是一家園藝工作室。去年一名來自湖北的主理人花費足足一個月的時間打造了這個複合型空間。

主理人為這家店專門撰寫了長文，記錄了它從無到有的過程，他彷彿是用打造作品的想法去建設這家店。沒有具體的理念，「把熱愛的東西都做進來」就是他的想法。

景觀展示區、休閒區、植物展銷區、水吧、露台花園、授課區、餐區、茶室、會客區……每一寸空間都有植物相伴，呼吸是種享受。

我們拍完成噸照片之後，坐在落地窗旁享受「森林」裏喝茶和咖啡的感覺。

沒想到，還偶遇了這裏養下的2隻貓和3隻狗，見了我們，會熱情地過來求摸摸，尾巴搖個不停。

這裏以後還有很多功能，比如舉辦活動，授課、交流等。

這就是為什麼我覺得深港花卉中心會火，這樣有趣的地方，越來越多了！

還有2種玩法 豐富一個周末

走出深港花卉中心，你可能收穫了心儀的花卉盆栽，以及一份好心情。如果這時候，你依然意猶未盡，那麼附近還有2個景點，無論春天還是夏天，都有去看一看玩一玩的價值。👇👇👇

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深圳市水土保持科技示範園

好像走進了龍貓的洞穴

從深港花卉中心門口往南方向走，就會發現這個人少景美的深圳市水土保持科技示範園。

裏面有個景點——蚯之丘，就是放大版的蚯蚓洞，外邊有大片樹蔭和池塘，利用好光影變化，能拍一些自己喜歡的好照片。

園區景點眾多，包括古風的涼亭走廊，坐着小憩也算是認真感受了大自然。

現在天氣好，值得把2小時的週末午後獻給這個有趣的地方。

西麗果場

夏天來了，快摘荔枝

西麗果場就在深港花卉中心的旁邊，每年5月底至6月初，就是去採摘荔枝的好時候。門票一口價任摘任吃，妃子笑、糯米糍、桂味等等常見品種都能看到。

摘荔枝作為深圳人每年的娛樂項目之一，除了品嚐新鮮採摘的荔枝到底多香甜以外，也是很多家庭帶小朋友去「野」一下的好玩法。

深港花卉中心

地址：深圳市南山區西麗街道沙河西路4811號

交通：公交至報恩福地站，可直達深港花卉中心門口



深圳市水土保持科技示範園

地址：深圳市南山區沙河西路4148號

西麗果場

地址：深圳市南山區沙河西路4833號



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