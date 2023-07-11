深圳手信｜水果批發市場南山荔枝3斤¥10　網民：喪買10斤抬死都抵

深圳手信｜去深圳短線遊，順道買些土產回港慢慢歎，已成了不少港人的指定動作！繼前陣子的陽山水蜜桃爆買熱，接下來又到南山荔枝當造！有見及此，記者分享一個深圳隱藏版批發市場，唔使同人逼，水果又齊又抵，南山荔枝最平¥10/3斤，即睇地點及交通。



深圳平靚正水果批發市場 正宗南山荔枝3斤¥10

日前香港興起陽山水蜜桃的爆買潮，大批港人不但特地早起去內地超市掃貨，甚至還攞籌、用上淘寶及拼多多覓桃，搞得內地水蜜桃供貨一度緊張！不想再四出撲水果，今次記者就分享深圳梅景站的「福田農產品批發市場」，這兒不但雲集全國多個產區水果，品種選擇極多，且物美價廉，有網民報料指，在這兒發現最平南山荔枝低至¥10/3斤！重點是距離口岸不遠，距離關口僅15分鐘車程，愛水果的朋友必不可錯過！

網民分享在福田農產品批發市場買水果好抵！（截圖自「深圳大灣區好去處開心share」Facebook專頁）

市場企理衛生 水果又多又平

福田農產品批發市場是深圳市福田區最大的農批市場，集合了來自全國二十多個省市、近2000家的商戶進場經營，遊走其中，很易就找到全國各地出產的農產物。此外，市場另一優點是企理衛生，地下無垃圾、無漬水及異味，環境拍得住超市。

網民大讚福田農產品批發市場環境乾淨 ▼ ▼ ▼

正宗南山荔枝低至¥10/3斤 網民：抬死都抵！

提到必買推介，近來最時令的水果莫過於是南山產的多肉小核荔枝。南山荔枝主要分為桂味及糯米滋兩種，前者果肉脆爽，帶桂花香；後者核細如米，汁水豐富，味道各有千秋。有網民分享指，這兒曾見過桂味最平賣¥10/3斤！

不過亦有人分享，在這個批發市場，買荔枝普遍不標價，試過有些檔主見他是香港人即趁機枱價，所以買荔枝前不要一見即買，不妨多走一圈，先格價，後講價，免得做「水魚」。不過，荔枝價格也會受每日供貨量影響，一般桂味每斤賣¥8、糯米滋則每斤賣¥10仍屬合理價錢，買一大盒也不過百餘元，非常抵買！

網民分享在福田農產品批發市場的購物體驗 ▼ ▼ ▼

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部分網民則指，香港賣桂味或糯米滋不見得貴好多，寧可留港買荔枝！然而，網民則回應香港買到的不一定出自南山，南山荔枝還是在大陸買較正宗。

網民覺得香港買糯米滋更平，無須自己搬，亦有網民回應指大陸買更正宗▼ ▼ ▼

（截圖自「深圳大灣區好去處開心share」Facebook專頁）

福田農產品批發市場

購物貼士：

(1) 宜帶購物車前往。

(2) 果欄舖頭一般6時已全部關門，建議最遲不過5時要入場。

(3) 海鮮在下午4時翻貨，建議買完水果可去買海鮮，質素最新鮮。



地址：深圳市福田區梅林一村旁

交通：

(1) 由於經地鐵或巴士去福田農產品批發市場須轉多次車，建議乘的士前程，車程約15分鐘，車費約¥40。

(2) 福田口岸過關，可乘地鐵4號線至上梅林站下車，轉乘地鐵9號線至梅景站下車，從C口出去左轉行約20米再右轉行50米，前方即是福田農批市場的地下一樓東南門入口。一樓有多個樓梯可行至二樓。全程約40分鐘，車費約¥3。

(3)羅湖口岸過關，搭乘地鐵9號線至梅景站下車，從C口出去左轉行約20米再右轉行50米，前方即是福田農批市場的地下一樓東南門入口。一樓有多個樓梯可行至二樓。全程約45分鐘，車費約¥4。

