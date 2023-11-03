杭州拱墅景點｜3大藝文青打卡位　小河直街漫遊品咖啡夜遊古運河

杭州除了遊西湖，京杭大運河亦是熱門旅遊地標之一。杭州拱墅區作為運河歷史底蘊最深厚的地段，坐擁絕美江南水鄉古鎮，以及豐富的文化遺產，記者今次整理杭州文青打卡3大景點，包括遊訪古色古香的小河直街、晀望杭城風情的望宸閣、夜遊千古運河等，藝文青氣息濃厚，到處都是絕美打卡位，非常值得遊覽。



攝影：林志龍、楊秉融

剪接：林志龍

模特：陳青藍



杭州拱墅區3大藝文地 最值得打卡

杭州拱墅區藝文地【1】小河直街歷史文化街區

去杭州旅遊想感受「小橋、流水、人家」江南水鄉氣息，依傍着京杭大運河的小河直街歷史文化街區，絕對是不錯的選擇。這條古街記錄著古往今來的變化，有著悠久歷史及深厚的文化底蘊，可以放慢腳步，感受原住民的生活步調。

小河直街（黃寶瑩 攝）

小河直街（黃寶瑩 攝）

小河直街位於京杭大運河、西塘河、餘杭塘河的三河交滙處，自南宋起已經是水陸貨物的集散之地。目前街區兩側仍然保留著「老杭城」的風貌，小樓枕水而立，在鋪滿青石板的老弄小巷內漫步，飽覽古色古香的白牆黛瓦，到處都是絕美的打卡位，感受柔婉靜美的氣息之餘，更可欣賞江南古鎮的水鄉風采。

小巷兩旁有不少手藝工作坊、文藝小店、特色咖啡店等，其中坐落在運河邊的「寒煙咖啡」，無論是店內外裝修都相當搶眼，是文青和攝影愛好者的必去之地。

甫進入店，紅紅綠綠的布藝梳化映入眼簾，擺放了許多精緻瓷器、民族風擺設等，復古風情洋溢滿室，加上有可愛的貓店長們坐鎮，隨時可以坐上一個下午。小店亦提供戶外小院座位，環境清靜優美，點上一杯手工咖啡來放空自己，欣賞運河的醉人美景，是享受慢時光的好地方。

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小河直街歷史文化街區 詳情

地址：杭州市拱墅區小河路與和睦路交叉口東北角

開放時間：24小時

收費：免費入場



寒煙咖啡 詳情

地址：小河東河下64號

開放時間：09:00 - 23:00

收費：人均¥58起



杭州拱墅區藝文地【2】杭州半山國家森林公園 山頂望宸閣眺望杭城風景

喜愛旅遊登山打卡的朋友，不妨前往拱墅區內的杭州半山國家森林公園。這裡由半山、龍山、虎山3大公園連通組成，面積約1,002公頃，公園曾留下秦始皇、宋高宗、康熙等帝王踪迹。園内環境清幽，沿路都是綠樹灌木、清脆婉轉的鳥鳴，加上曲折綿延的步道，貫穿不同登山景點，漫步其中，猶如置身於森林内，讓人心矌神怡。

杭州半山國家森林公園（黃寶瑩 攝）

杭州半山國家森林公園（黃寶瑩 攝）

公園爬山路線豐富，其中必定要遊覽的，是坐落在半山公園山頂上的望宸閣，整座塔採用南宋建築風格，古樓閣共有5層，總高度42米，登高望遠，在塔上除了可眺望位於城南鳳凰山的南宋皇宮皇城，更可俯瞰整座杭城的風景，將美景盡收眼底，更可以拍下不少打卡美照，非常壯觀。

杭州半山國家森林公園 詳情

地址：杭州市拱墅區半山路以北

開放時間：24小時

收費：免費入場

*觀光車每程¥10/人。



望宸閣 詳情

地址：杭州市拱墅區半山路以北

開放時間：09:00 - 16:00

收費：免費



杭州拱墅區藝文地【3】如夢上塘 水波光影上泛舟看歷史戲劇

夜幕低垂，不妨夜游拱墅區的上塘運河。上塘運河起源於秦代的陵水道，亦是杭州歷史上首條人工河，至今已有兩千多年歷史，夜幕下欣賞江南古運河文化實景表演《如夢上塘》，在水光波影之間泛舟，可以更好地體驗到中國古運河文化。

（黃寶瑩 攝）

《如夢上塘》表演長約一小時，從上塘河皋亭壩碼頭啟程，旅客可在船上觀看運河的千年史故事，當中闡述秦、隋、唐、宋至今，包括秦始皇、蘇東坡等8位歷史人物戲劇，配上光影藝術、水特效等，運河兩岸的場景時空交錯，充滿獨特的文化韻味，讓人印象深刻，更可在船上與運河美景打卡，為杭州旅遊留下深刻回憶。

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如夢上塘 詳情

地址：杭州市拱墅區皋亭壩11號如夢上塘演藝遊客中心

開放時間：18:40 - 22:00

前往方法：地鐵皋亭壩站D出口

門票收費：

1小時夜場普通船演出票｜成人¥268/位、小童¥128/位

1小時夜場VIP船演出票｜成人¥368/位、小童¥180/位

