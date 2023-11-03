杭州拱墅一日遊｜5大必去景點　閒遊拱宸橋古著打卡/武林夜市掃街

杭州一日遊行程推介！杭州拱墅區位於京杭大運河最南端，當中有不少值得遊覽又好玩的景點，記者今次難得前往杭州旅遊，為大家整理5大杭州必去景點及行程推介，其中包括古遊拱宸橋、橋西直街古巷歎茶、特色古著店打卡，晚上更可觀賞X秀馬戲團表演、武林夜市掃街等，附地址及交通詳情。



杭州一日遊行程推介（黃寶瑩 攝）

攝影：林志龍、楊秉融

剪接：林志龍

模特：許家霖



古遊拱宸橋、觀賞馬戲團特技表演、武林夜市掃街

杭州拱墅必去景點【1】橋西直街 品古樹普洱遊3大傳統工藝博物館

杭州自古以來，就與大運河密不可分。來到杭州拱墅區，第一站出發前往「橋西直街」，這裡保存了晚清至民國時期的古舊建築，同時是大運河非物質遺產文化的集中地。其中坐落在街區的拱宸橋，始建於明崇禎四年（1631年），連接著運河兩岸，是杭州古橋中最高及最長的石拱橋，吸引不少人慕名而來。

杭州拱墅必去景點--橋西直街（黃寶瑩 攝）

另有以舊廠房改建的3大博物館，包括中國傘博物館、中國扇博物館，及中國刀剪劍博物館，了解各樣傳統工藝歷史。至於街區巷弄古色古香，周邊坐落著各式特色店舖如書店、咖啡店、油紙傘手作坊等，部分依傍運河，欣賞古橋河景之餘，可順道感受傳統風貌。

橋西歷史街區（橋西直街） 詳情

地址：杭州市拱墅區拱宸橋

交通方法：杭州地鐵5號線大運河站D出口



拱宸橋 詳情

地址：杭州市拱墅區橋弄街2號

交通方法：杭州地鐵5號線大運河站D出口



來杭州當然少不了嘆茶。橋西直街有不少茶室，今次前往的是金薩旺茶樓，裝潢古典優雅，並設有戶外座位，小店提供由茶藝師沖泡的手作茶飲、純茶等，其中以「1895 古樹普洱」（¥128）最為特別，老闆表示該壺古樹普洱，茶葉採自逾300年的古樹，入口相對一般茶葉清爽，餘韻渾厚，享受泡茶過程之餘，絕對可以放鬆心情。

杭州橋西直街金薩旺茶樓（黃寶瑩 攝）

杭州橋西直街金薩旺茶樓（黃寶瑩 攝）

金薩旺茶樓 詳情

地址：杭州市拱墅區橋西直街28號

交通方法：杭州地鐵5號線大運河站D出口

營業時間：10:00 - 22:00

人均：¥65



杭州拱墅必去景點【2】勝利河美食街 嘗地道杭州菜必試油爆蝦

中午時分，前往依河而建的「勝利河美食街」，亦稱古水街，這裡集結全杭州各大美食，涵蓋品牌餐廳及路邊攤檔。今次介紹的是杭州著名餐廳「老頭兒油爆蝦」，品牌至今有逾30年歷史，主打各款杭州菜，絕對地道！

杭州拱墅必去景點--勝利河美食街（黃寶瑩 攝）

其中包括招牌老頭兒油爆沼蝦（¥78），蝦身爽口，甜甜的醬汁非常入味；亦有肉質鮮嫩的老頭兒鹵鴨（¥48）、超脆口的乾炸帶魚（¥49）、特色臭豆腐蝦皮（¥32），每道菜都相當有特色，而且價錢合理，性價比頗高。

杭州拱墅必去景點--勝利河美食街（黃寶瑩 攝）

勝利河美食街 詳情

地址：杭州市拱墅區霞灣巷

交通方法：杭州地鐵3號線香積寺站D出口老頭兒油爆蝦 詳情



地址：杭州市拱墅區古水街霞灣巷272號

交通方法：杭州地鐵3號線香積寺站D出口

營業時間：10:30 - 14:00，16:30 - 21:00

人均：¥83



杭州拱墅必去景點【3】獅虎橋城 掃貨打卡文創古著街

杭州都有超好逛的文創古著街。位於武林路與延安路之間的「獅虎橋路」，隱藏了不少又靚又有特色的古著店，涵蓋各樣復古風格、文青簡約格調。

杭州拱墅必去景點--獅虎橋城（黃寶瑩 攝）

杭州拱墅必去景點--獅虎橋城（黃寶瑩 攝）

其中古著雜貨（BIGWA VINTAGE）店內外都相當搶眼，裝潢華麗，內部放滿古著衣服、首飾配件，更有超多型格影相打卡位；街道兩旁亦有多間人氣古著店，同樣吸睛，隨時可以買到心儀好物！

獅虎橋路 詳情

地址：杭州市拱墅區武林路與延安路之間

交通方法：杭州地鐵2號線鳳起路E出口



古著雜貨BIGWA VINTAGE 詳情

地址：杭州市拱墅區獅虎橋路28號

交通方法：杭州地鐵2號線鳳起路E出口

營業時間：13:00 - 22:00



杭州拱墅必去景點【4】《杭州．X秀》融入歌劇雜技舞蹈武術表演 震撼體驗

不說不知，杭州都可以觀賞到馬戲團表演，是最令人期待的行程部分。今次預訂的是《杭州．X秀》，是由來自加拿大國寶級太陽馬戲團，所創排的國際馬戲藝術表演，融入歌劇、雜技、舞蹈、武術等東西方藝術，配合聲光電等科技，讓觀眾打破多維空間投入舞台，連觀眾席都會隨舞台旋轉，整個體驗相當震撼，入場門票¥199起，絕對值得一看。

杭州拱墅必去景點--《杭州．X秀》（黃寶瑩 攝）

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杭州．X秀 詳情

地址：杭州市拱墅區東文街90號新天地太陽劇場

交通方法：杭州地鐵3或4號線新天地街站A出口

票價：¥199起



杭州拱墅必去景點【5】武林夜市+商圈

晚上遊杭州，不妨前往緊挨著西湖的武林夜市，是杭州夜生活的地標之一，於2023年升級後，夜市人群熙攘，熱鬧繁華，是晚餐或食夜宵的好地方！夜市設有不同的地道小食攤檔，可謂是「吃貨天堂」，其中包括拇指生煎包、烤冷麵、串燒、潮鮮打糕、臭豆腐等，美食種類繁多，涵蓋各地區小食。

杭州拱墅必去景點--武林夜市+商圈（黃寶瑩 攝）

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此外，吃飽後亦可前往附近的武林商圈購物消遣，由武林銀泰、杭州大廈、杭州嘉里中心等大型購物商場坐鎮，不出地面就能把各大商場逛個夠，非常方便，更多詳情可以瀏覽武林夜市推介，大家去杭州旅遊不妨參考！

武林夜市 詳情

地址：杭州市拱墅區龍游路

交通方法：杭州地鐵2號線鳳起路E出口

開放時間：18:00 - 23:00

