杭州夜市推介｜武林夜市5大掃街必食攤檔！地道小食/手工藝/市集

杭州夜市推介！杭州美食多多，但想嚐盡當地最地道美食，武林夜市必定不可錯過。武林夜市擁有超過200個攤檔，外巷有美食街及美食城，內巷則有飾品店、手工藝剪紙、皮影戲表演、竹藝雕刻等。記者整理5大必吃地道美食及市集，包括拇指生煎包、烤冷麵等，繁華又熱鬧，實在令人熱血沸騰！



武林夜市（陳葦慈攝）

杭州武林夜市推介！5大掃街必食地道小吃+手工市集攤檔

來杭州旅遊，想同時體驗一下人間煙火氣息，以及夜晚的繁華熱鬧，必定要去武林夜市一趟。武林夜市位於杭州市拱墅區龍游路，緊挨著著名景點西湖，整條街長約300米，始建於民國時期，是當地歷史最悠久的夜市，於2013年重新升級改造後，繼續人群熙攘，是感受杭州夜生活的地標之一，同時是夜宵掃街的好地方，可說是「吃貨天堂」！

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夜市有各式各樣店舖，滙集了不同的地道小食攤檔，例如有人氣卷粉、炸薯仔、串燒、臭豆腐、潮鮮打糕、炒雪糕等，亦有不少甜食及茶飲店，彙集中國各地美食，而且價錢實惠，數十元已經可以吃到撐。今次將為大家整理3大必試美食，分別是拇指生煎包、醬烤冷麵及粉紅桃茶！

▼武林夜市掃街美食推介▼

武林夜市美食推介【1】武林拇指生煎包

平時生煎包都大大個，不過在武林夜市，就可以食到不少人大讚的拇指生煎包。拇指生煎包「包如其名」，外形大小猶如拇指般，「細細粒」可以一下子放入口，食到啖啖鮮甜滋味，而且非常方便，每份售價¥20，但份量超多，難怪人氣如此旺盛。

武林拇指煎包 詳情

地址：杭州市拱墅區龍游路16號

售價：¥20/份



武林夜市美食推介【2】瘋狂烤冷麵

至於另一間推介的是東北烤冷麵，有別於平時所吃的「冷麵」，它非但不是凍食，而且最大的特色是醬汁特別多，口味相對較重。冷麵皮在鐵板上烘烤，再夾著熱辣辣的炒麵，配上特調醬料，味道不錯。

瘋狂烤冷麵 詳情

地址：杭州市拱墅區龍游路38號

售價：¥25/份



武林夜市美食推介【3】和氣桃桃

來到武林夜市，自然少不了一杯好味茶飲。如果喜愛桃或果茶的朋友，這間主打蜜桃的茶飲店，不但以粉紅色為裝潢風格，充滿可愛少女感覺，最有趣是店內主打的「屁桃茶」同樣吸睛，飲品外型為「屁屁造型」極之趣致，而且味道清甜可口，夏日打卡必飲！

武林夜市（黃寶瑩 攝）

和氣桃桃 詳情

地址：杭州市拱墅區龍游路19號

售價：¥26/杯



武林夜市攤檔市集！傳統手工藝、竹藝雕刻、彩繪油紙傘

除了美食街外，夜市內市集攤檔琳琅滿目，沿著街道直行，排列整齊的攤位擺滿不同手工藝品、首飾精物、編織手袋、絲綢等；同時亦有各具風格的傳統手作店，例如肖像畫、彩繪油紙傘等，其中2間手作檔攤就極具特色，分別是由杭州非物質文化遺產傳承人專設的竹藝雕刻，以及相對少見的手工白蘭花手環！

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▼武林夜市手作檔攤推介▼

武林夜市手作檔攤推介【4】竹師傅

這間竹藝雕刻小店竹師傅，於夜市中別具一格，攤檔擺滿了用心製作的竹藝品，加上師傅專心雕刻期間，亦引來不少人圍觀，其高超的雕刻技術，令人嘆為觀止。細問之下，原來夏老闆出生於雕刻世家，自幼熱愛雕刻藝術，專注從事木雕刻已有20餘年，目前是杭州非物質文化遺產傳承人，實在是高手在民間！

竹師傅 詳情

地址：杭州市拱墅區龍游路



武林夜市手作檔攤推介【5】茉莉花及白蘭花手環

在香港街邊，不時都可以看到老奶奶們賣白蘭花，然而在武林夜市內，位於龍游路及武林路交叉口，亦有年輕人在擺攤，專賣茉莉花及白蘭花，並即場將花粒串成手環，淡淡的花香味，非常清新，售價¥10起。

茉莉花及白蘭花手環 詳情

地址：杭州市拱墅區龍游路及武林路交叉口



武林夜市 詳情

地址：杭州市拱墅區龍游路

交通方法：杭州地鐵2號線鳳起路E出口

開放時間：18:00 - 23:00

