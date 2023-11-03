杭州打卡Cafe推介｜小河直街3大文青咖啡店　小橋流水日式榻榻米

杭州打卡Cafe推介！杭州拱墅區作為運河歷史底蘊最深厚的地段，坐擁絕美江南水鄉古鎮，想體驗人間煙火氣，必定不能錯過杭州咖啡店聚集地的小河直街。本文整理3間小河直街打卡Cafe，涵蓋擼貓咖啡店、日式榻榻米，以及河邊茶點咖啡店，絕對是文青必去打卡Cafe聖地。



杭州小河直街（黃寶瑩 攝）

杭州小河直街 文青聖地3大必去Cafe推介

去杭州旅遊想感受「小橋、流水、人家」江南水鄉氣息，依傍着京杭大運河的小河直街歷史文化街區，絕對是不錯的選擇。這條古街記錄著古往今來的變化，有著悠久歷史及深厚的文化底蘊，可以放慢腳步，感受原住民的生活步調。

杭州小河直街（黃寶瑩 攝）

小河直街位於京杭大運河、西塘河、餘杭塘河的三河交滙處，自南宋起已經是水陸貨物的集散之地。目前街區兩側仍然保留著「老杭城」的風貌，小樓枕水而立，在鋪滿青石板的老弄小巷內漫步，飽覽古色古香的白牆黛瓦，到處都是絕美的打卡位，感受柔婉靜美的氣息之餘，更可欣賞江南古鎮的水鄉風采。

小河直街歷史文化街區 詳情

地址：杭州市拱墅區小河路與和睦路交叉口東北角

交通方法：杭州地鐵10號線北大橋站D出口

開放時間：24小時

收費：免費入場



小河直街文青咖啡店【1】寒煙咖啡 貓店長坐鎮

小巷兩旁有不少手藝工作坊、文藝小店、特色咖啡店等，其中坐落在運河邊的「寒煙咖啡」，無論是店內外裝修都相當搶眼，是文青和攝影愛好者的必去之地。

甫進入店，紅紅綠綠的布藝梳化映入眼簾，擺放了許多精緻瓷器、民族風擺設等，復古風情洋溢滿室，加上有可愛的貓店長們坐鎮，隨時可以坐上一個下午。小店亦提供戶外小院座位，環境清靜優美，點上一杯手工咖啡來放空自己，欣賞運河的醉人美景，是享受慢時光的好地方。

店內提供各式各樣的手沖製咖啡及泡茶，例如耶加雪菲、拿鐵、草莓奶茶等，亦有陳皮老白茶、小青柑普茶等，售價¥38起。甜食方面，則有芝士蛋糕、Tiramisu、紅豆冰粉等，售價¥28起！款款都甚有特色，難怪店內人來人往，客人絡繹不絕，稱得上是內外兼具的實力派Cafe。

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寒煙咖啡 詳情

地址：小河東河下64號

開放時間：09:00 - 23:00

交通方法：杭州地鐵10號線北大橋站D出口

收費：¥28起



小河直街文青咖啡店【2】器．cafe．bar 榻榻米小茶房

杭州小河直街的兩巷旁，坐落不少漂亮裝潢的Cafe小店，其中「器．cafe．bar」門外旁邊更設置了一隻可愛龍貓，讓你可坐在長木櫈上與它打卡留念，舒適又別出心裁的日系佈置，驟眼望去頗帶宮崎峻的色彩風格，門口同時掛有一對白布黑字的對聯，甚有咖啡店的個人格調，讓人不禁停下腳步。

小河直街文青咖啡店--器．cafe．bar（黃寶瑩 攝）

店內簡約裝修同樣精緻，除了有靠玻璃窗位置，最搶眼球的絕對是店主專心打造的小茶房，榻榻米設計的房間，空間感十足，中間擺放了傳統日式的圍爐煮茶佈置，配上日式和風仙鶴浮世繪屏風，以及超美的落地玻璃窗，猶如進入畫中。

小店主打各款意式咖啡、茶或水果茶等，另外亦有招牌配上酒精的特調咖啡，極有特色。點上一杯菠蘿橘皮醉咖啡（¥50），入口清爽，帶有淡淡酒香及甜味，同時兼具咖啡原有的苦澀感，味道出奇地相襯，可見店主咖啡的造藝毫不馬虎，可謂是夏日必點飲品之一，加上環境極美，絕對值得推介。

器．cafe．bar 詳情

地址：小河直街55幢3單元101室

開放時間：09:30 - 00:30

交通方法：杭州地鐵10號線北大橋站D出口

收費：¥30起



小河直街文青咖啡店-【3】圍爐煮茶．提錢退休 河畔嘆茶打卡

「圍爐煮茶．提錢退休」位於小河直街的繁華巷弄中，店內外都滿佈各樣打卡位，店面除了設有一個專程供旅客拍照用的位置，並掛著「努力奮鬥是本分， 提錢退休是理想」的大字，相當有趣，相信完全道出了不少打工仔心聲。

小河直街文青咖啡店--圍爐煮茶．提錢退休（黃寶瑩 攝）

小河直街文青咖啡店--圍爐煮茶．提錢退休（黃寶瑩 攝）

店內面積不大，但勝在佈置用心，內部設有多個挨近河邊的戶外位置，以木檯、木櫈作配搭，加上各樣植物及花朵映襯，頗有大自然氣息，一邊欣賞河景，一邊與友人閒聊，甚或靜靜休息，相當愝意舒心。樓上亦有包房，可以觀賞到古色古香的街景，打卡感十足。

小店提供各款手搖茶飲及咖啡，今次點的是桂雨鴛鴦拿鐵（¥38），整體奶味偏重。除此之外，小店最受歡迎的還有圍爐冰茶套餐，當中包括了中西式茶點、水果、小吃及茶水，又是完全不同的滋味。

圍爐煮茶．提錢退休 詳情

地址：小河直街65號

開放時間：10:00 - 22:00

交通方法：杭州地鐵10號線北大橋站D出口

收費：¥22起

